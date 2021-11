El presidente Alberto Fernández reivindicó la manera en que el Gobierno lleva adelante las negociaciones con el FMI. En un acto realizado por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), hizo alusión al ex presidente Mauricio Macri y reflexionó: «Le escucho decir, mientras le arranca los micrófonos a los periodistas cuyas preguntas le incomodan, que él el problema de la deuda lo arregla en cinco minutos; fue el mismo tiempo que necesitó para endeudarnos y generar un conflicto que va a durar generaciones y generaciones de argentinos».



Y agregó: «Lo que solo puedo hacer en cinco minutos es arrodillarme y cumplir con las exigencias que los acreedores me ponen». «Pero eso no vine a hacer yo, eso no lo hace un peronista, nosotros los representamos a ustedes, no a los acreedores», destacó el Presidente en el acto en el que estuvieron funcionarios del Gabinete nacional, sindicalistas y representantes de movimientos sociales.

El jefe de Estado señaló que «pasaron esos cuatro años trágicos que nos dejaron con 53 puntos de inflación y 38 puntos de pobreza» y luego «nos cayó la pandemia».



«Hoy tenemos uno de los índices de vacunación más altos del mundo», remarcó y sostuvo que que los argentinos y argentinas son «un pueblo maravilloso, que mil veces se ha caído y mil veces se ha puesto de pie».

En esa línea, pidió: «Pongámonos de pie, recuperemos la confianza en nosotros mismos, hagamos lo que tengamos que hacer para que el trabajo vuelva a existir en la Argentina».