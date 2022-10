Diez firmas locales participaron como expositoras y visitantes de Food and Service 2022, en Santiago de Chile. Hubo resultados positivos de las rondas de negocio realizadas

Con casi un millar de expositores en stands de diversa envergadura y más de 25 mil visitantes, finalizó el jueves pasado la edición 2022 de Espacio Food and Service, la feria de la industria alimentaria más importante de Chile, donde la Argentina y en especial la provincia de Córdoba dijeron presente. Con el apoyo de la Agencia ProCórdoba, del Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la Provincia, fueron diez las firmas cordobesas que participaron bajo las modalidades de expositoras y visitantes.

La edición de este año del evento se desarrolló desde el 27 al 29 de septiembre en la capital chilena, Santiago, y fue una verdadera meca regional para hacer negocios y mantenerse al corriente de las innovaciones en el sector alimenticio.

Cuatro empresas de Córdoba expusieron sus productos integrando el pabellón argentino de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI): Capyc, Vita Biosa, Panadería Tronador y Prodeman. Además, seis pymes provinciales participaron en modalidad visita: Corex, Valora Soy, Verdeflor, Fábrica de pastas Bettini, Panadería del Pilar y Complejo Industrial Alimentary S.A. Todas ellas contaron con la asistencia técnica y económica de la agencia ProCórdoba de promoción de las exportaciones locales.

Jorge Martínez de Panadería Tronador, comentó sobre su experiencia en Espacio Food and Service: «Teníamos mucha expectativa porque fue nuestra primera participación en una Feria Internacional y se concretó después de un año de trabajo en el marco del Programa de Desarrollo Exportador de ProCórdoba. Queríamos saber qué respuesta tenía nuestro producto, que es artesanal y no existe en el canal al que estamos apuntando. La nueva presentación que hemos desarrollado tuvo muy buena aceptación e hicimos contacto con muchos distribuidores. El que hasta hace unos días era un potencial cliente se convirtió efectivamente en nuestro primer cliente internacional y antes de fin de año haremos nuestra primera exportación.»

En virtud de la relevancia estratégica de Chile como un destino importante para la producción de la industria de alimentos de la Provincia, la Agencia ProCórdoba realiza diferentes acciones enfocadas en este mercado durante todo el año.

En ese marco, la delegación cordobesa viajó acompañada por una técnica profesional del área de Promoción Comercial de ProCórdoba. Además de la planificación de actividades en la feria y con el objetivo de potenciar las oportunidades de negocios para las pymes, la coordinadora concretó visitas a industrias chilenas; una de las cuales participó como operadora internacional en la Ronda de Negocios Villa María Exporta, en búsqueda de productos cordobeses.

La delegación argentina, coordinada por AAICI y Cancillería Argentina, estuvo integrada por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y un total 17 empresas de Misiones, Córdoba, Buenos Aires, Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, Corrientes, Río Negro y Santa Fe. Para el cierre de la Feria, está previsto un cocktail en la Embajada Argentina en Chile.