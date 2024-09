Lecciones de CONFIARSE 2024: Fortaleciendo la gestión responsable

Por Lilen Reta. Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de IARSE.

Durante los días 4 y 11 de septiembre, más de 370 asistentes participaron de la 14va Edición de la Conferencia

Internacional de Sustentabilidad y Responsabilidad Social, organizada por IARSE.

Con la disertación de 15 especialistas en gestión de Sustentabilidad, Responsabilidad Social y criterios ASG,

se llevaron adelante 10 paneles temáticos con 7 disertaciones y 3 conversatorios, abordando tendencias,

propuestas de valor e interés actual, no sólo de Argentina sino también de España, Chile, Brasil y Paraguay.

Cada uno de los paneles y conversatorios celebrados en CONFIARSE 2024 estuvo orientado a promover un conocimiento

compartido, enriqueciendo a los asistentes con experiencias concretas y estrategias innovadoras para abordar los

retos actuales de la sustentabilidad.

El evento comenzó con el panel; Regreso al Futuro;, a cargo de Juan José Almagro

(España), quien destacó que vivimos en un cambio de época y que las empresas tienen que

ser capaces, competentes, aptas e idóneas. Las organizaciones tienen que estar basadas en los valores,

en las personas, ese es el común desafío que tenemos, todo centrado en el

compromiso.”

A lo largo de la primera jornada, el Panel 2, moderado por Luis Ulla (IARSE), abordó el valor

del inicio y la trayectoria con panelistas como Verónica Zampa (Andreani), Constanza Gorleri (Banco Galicia) y Ethel Zulli.

Por su parte, Zampa enfatizó: La pasión y la curiosidad son necesarias. Pero para avanzar

hay que identificar dónde está el dolor de la compañía. Debemos resolver con la

Sustentabilidad los problemas de la compañía; mientras que Gorleri instó a profundizar en la

colaboración público-privada con sus palabras: “En la búsqueda del bien común, tenemos que trabajar

más en articular con otros (…) Es un camino a recorrer con mucha seriedad”.

Finalmente, Zulli se refirió a la pasión por el tema y afirmó: “El camino no es sencillo, hay que trabajar

con confianza y constancia que este tema contagia y queda mucho por recorrer. Hoy las personas ya saben a qué

nos dedicamos, eso es una oportunidad, pero tenemos que seguir con esta pasión”.

El Panel 3, con Pía Santarelli y Gabriel Pickholz (Bureau Veritas), trató la importancia de

impulsar la gestión ASG en la cadena de valor. “Una cadena de valor sostenible no sólo

maximiza la eficiencia y reduce costos, sino que también crea valor social, ambiental y

económico para todas las partes interesadas involucradas”, sostuvo Santarelli. Por su parte,

Pickholz subrayó que “Las auditorías nos permiten tomar una foto de la situación de la cadena de valor

con el objetivo de identificar algunos aspectos de cumplimiento. Nos plantean un concepto de mejora continua,

tiene que ser un impulso para tomar decisiones”.

En cuanto a finanzas sostenibles, Antoni Ballabriga (BBVA) destacó que la sustentabilidad es una gran

oportunidad financiera, en especial cuando se combina con la tecnología para avanzar hacia la descarbonización.

Al finalizar el encuentro, Catalina Portela (Vida Silvestre) cerró con su participación abordando los desafíos

ambientales y afirmando: las empresas tienen la oportunidad de liderar la transición hacia un futuro sostenible.

La segunda jornada inició con una ponencia sobre el potencial de la Inteligencia Artificial para contribuir

al Desarrollo Sostenible, a cargo de Francisco Tamarit (UNC). Tamarit resaltó la necesidad de actuar éticamente para

minimizar los impactos de la IA. A continuación, Mara Rey Caro (Coca Cola Andina) repasó los desafíos de la sustentabilidad

en América Latina, describiéndola como una fuente de ventajas competitivas al detectar riesgos y capturar oportunidades

e integrarlos a la estrategia.

El Panel sobre las tendencias europeas influyentes en América Latina, liderado por Juan

Alfaro (Club de la Excelencia en Sostenibilidad, España), subrayó el creciente rol de la

información no financiera en las empresas. Mientras tanto, Marcos González

(Corresponsables) y María Alvarez Vicente (CPA) discutieron sobre la importancia de la

comunicación para el desarrollo sostenible, proponiendo la creación de un ODS 18 enfocado en la comunicación estratégica.

En su disertación, María Alvarez Vicente afirmó: “Desde la comunicación de sustentabilidad

tiene que haber una convergencia y una coherencia con las acciones de la empresa.”

“La comunicación es una oportunidad. Todos sus aspectos tienen que ser puestos a

consideración. Hay una propuesta de crear el ODS 18 para que la comunicación esté en la

mesa de decisiones estratégicas”, aseveró Pablo Leidi (Sustenomics) quién moderó este panel.

Por último, la Herramienta de Autodiagnóstico de Indicadores ASG ETHOS-IARSE, presentada por Ana Lucia Melo

(Instituto ETHOS, Brasil), brindó una perspectiva sobre cómo las empresas pueden medir su desempeño ASG,

contribuyendo a la mejora continua.

Un aspecto crucial de esta conferencia es que estas más de 370 personas sensibilizadas

representan un impacto directo del compromiso de las organizaciones miembro de IARSE.

Gracias a su apoyo constante y decidido, el instituto puede continuar generando estos valiosos espacios

de intercambio y aprendizaje, que son fundamentales para el avance de la gestión responsable y sustentable en el ámbito empresarial.

Sin este respaldo, la creación de plataformas como CONFIARSE, que promueven la reflexión, el diálogo

y la acción concreta en torno a la sustentabilidad, no sería posible. Este involucramiento va más allá de

la participación en un evento; representa un compromiso a largo plazo con la transformación hacia modelos de

negocio más responsables y conscientes, contribuyendo al bienestar social y ambiental. A través de su apoyo, e

estas organizaciones facilitan la sensibilización de cientos de personas, fortaleciendo la red de conocimiento

compartido que busca integrar la sustentabilidad en todas las dimensiones de la gestión organizacional y generando

un impacto positivo más amplio en la sociedad.

Si te lo perdiste, te invitamos a revivir las jornadas completas aquí:

Día 1: https://lnkd.in/d4cKKSva

Día 2: https://lnkd.in/dSg9EbCA

Además, en el canal de YouTube: IARSE Virtual se puede acceder a cada exposición o panel específico para visualizarlos de manera individual.

Desde IARSE seguimos apostando por la generación de Conocimiento Compartido y al

fortalecimiento de la gestión de Sustentabilidad, Responsabilidad Social

y ASG para contribuir genuinamente al Desarrollo Sostenible.