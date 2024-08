La información es un diferencial del negocio

La empresa Andreani, líder en logística en el país, detalla sus políticas de sustentabilidad en un mercado cada vez más exigente

Por Verónica Zampa (*)

Nos encontramos en un contexto en el cual la logística se vuelve cada vez más relevante en la vida de las personas y el desarrollo de las empresas. Cambian los hábitos de consumo y las personas demandan soluciones a medida, ágiles y transparentes.

En los últimos años, la expectativa de los consumidores y las demandas de las personas viraron hacia un pensamiento más conectado con el entorno. Se abrieron conversaciones alrededor de la crisis energética mundial y la descarbonización, comenzó a haber una mayor presencia de temas sociales y de inclusión, y se profundizó la tendencia del bienestar y el cuidado individual y colectivo. Además, las organizaciones comenzaron a darle un rol relevante a la marca empleo y los inversores a profundizar en el riesgo social y ambiental a la hora de tomar decisiones.

Estamos frente a un nuevo modelo, en el cual los consumidores prefieren productos ambiental y socialmente responsables, hacen un cuestionamiento sobre el fin de la vida útil de los productos, esperan innovación en el packaging prefiriendo los sustentables y demandan que las marcas acompañen temas sociales.

El consumo consciente comienza a demandarles a las marcas que le presten servicios más respetuosos con el ambiente.

Ante este desafío, las empresas delinean sus estrategias para contribuir a un consumo sustentable y responden a esta exigencia reforzando la gestión sustentable como un atributo.

Logistica

Para el sector logístico hay otros datos ineludibles: en el mundo, el transporte es responsable de 24% de las emisiones directas de dióxido de carbono (CO2). Por su parte, en Argentina, 13,9% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) provienen del transporte. Cincuenta por ciento de la población actual vive en las ciudades y, para el año 2030, 60% de la población creciente que demandará alimentos querrá consumir más y generará más residuos. Esto conlleva emisiones de GEI crecientes y el desafío será equilibrar la tensión entre una población que no quiere perder nivel de vida versus recursos insuficientes.

En este contexto, la logística tiene el desafío de avanzar en su propia estrategia de sustentabilidad y contribuir a la de numerosas empresas clientes de los sectores más diversos de la economía; empresas con sus propias estrategias de sustentabilidad que persiguen ambiciosos objetivos. Reconocerse como parte de la cadena de valor, rendir cuentas de la gestión con datos concretos (KPI) y publicar la información generada en los reportes de sustentabilidad fortalecen el vínculo, potencian al sector y su aporte al ambiente y la sociedad.

La digitalización y el uso de tecnología y datos tiene un rol clave no sólo para tomar decisiones sino también porque tiene un impacto positivo en el ambiente. Gestionar los temas relevantes es una acción clave. Medir muestra un claro análisis de los avances y los puntos de dolor para los siguientes pasos de la estrategia de sustentabilidad de cualquier empresa.

Hoy la rendición de cuentas en materia de sustentabilidad adquiere una renovada dimensión, siendo fuente de información relevante para un ecosistema donde la logística, como cadena de valor, se constituye en un aliado clave para las estrategias de todos los actores del mercado.

Criterios

Algunos criterios importantes para considerar a la hora de pensar cómo avanzar en estrategias de sustentabilidad virtuosas que permitan crecer y acompañar el negocio, mostrando impacto positivo son

-Adherir a estándares internacionales y/o utilizar plataformas que sean legitimadas y convalidadas por los stakeholders con los que se interactúa, que permitan medir y orientar la gestión, así como responder a las necesidades de información de otras empresas.

-Tener una estrategia concreta de mejora en la calidad de los datos y las metas y, si es posible, desarrollar tableros para poder seguir la evolución de los principales KPI de la estrategia de sustentabilidad. Es indispensable, en este nivel de evolución de la agenda de sustentabilidad, gestionar con herramientas que sistematizan la visión y priorizan los temas en los que se requieren inversiones, ya sea de recursos como económicas.

-Contar con datos que se vuelven críticos no sólo para rendir cuentas sino también para la toma de decisiones en la gestión operativa y diaria (planificar rutas, gestionar la energía eléctrica, etcétera). Es necesario ser ágiles para recolectar, procesar y publicar la información para que la rendición de cuentas a través de los reportes de sustentabilidad pueda ser de utilidad para seguir la evolución de los objetivos en conjunto y diseñar nuevas acciones en función de los resultados. Ya no es suficiente una rendición anual en un reporte, es necesario gestionar datos no sólo con cortes mensuales sino incluso con información diaria y disponible online.

-Involucramiento de toda la compañía: está comprobado que hay un diferencial al incorporar la sustentabilidad como una forma de gestión compartida por todas las áreas de la compañía y su rol clave en el proceso de hacer un reporte. Esto repercute tanto en el compromiso de todas las áreas como en la oferta de valor y en la velocidad de respuesta que hace posible avanzar en los objetivos y metas propuestas.

Actualmente nos encontramos frente a un aumento exponencial en la demanda de información y rendición de cuentas por parte de los distintos públicos de interés: clientes, destinatarios, empleados, comunidad en general. A medida que las empresas aumentan la ambición climática y toman decisiones de financiamiento necesitan que los actores clave de la cadena de valor, como la logística, aporte información certera, de calidad y oportuna para su propia rendición de cuentas

Las empresas que supieron entender y gestionar las demandas en materia social y ambiental pudieron comprobar que hay un gran diferencial al incorporar la sustentabilidad como parte de su estrategia de negocios y se basan en la búsqueda de valor y eficiencias tanto para sí como para sus clientes.

En este sentido, las mejoras que se desarrollen de manera conjunta en toda la cadena de valor requerirán cada vez más de datos compartidos e información de calidad.

Desarrollar y compartir ideas, movilizar inversiones y realizar esfuerzos con clientes y proveedores es una nueva manera de encarar los negocios pensando en el impacto en las personas, la sociedad y el ambiente. La búsqueda de sinergias y los aprendizajes y lecciones aprendidas que se comparten entre distintos actores permiten allanar el camino en la velocidad que se demandan los cambios.

(*) Gerente de Comunicaciones y Sustentabilidad de Andreani

Andreani. “Somos la compañía líder en logística de Argentina, con una fuerte inversión en la aplicación y desarrollo de tecnología para brindar soluciones diferenciales a sectores de alto valor agregado. Nuestra experiencia de más de 75 años nos habilita a gestionar con éxito los distintos aspectos del supply chain, tanto para las cadenas de comercialización B2B como para las B2C”.