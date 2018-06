“Las universidades tienen un papel transformador y de garantizar el desarrollo sustentable. No pueden formar solamente al trabajador, tiene que formar al ciudadano”, afirmó la prestigiosa académica Ana Lucía Gazzola en el I Encuentro Latinoamericano de Graduados y Organizaciones Profesionales que se realizó en Córdoba

Por Carolina Klepp – cklepp@comercioyjusticia.info

La brasilera Ana Lúcia Gazzola, ex directora del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (Ieselac) y doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba fue ovacionada al hacer un ferviente discurso en defensa de la universidad pública. Expuso la semana pasada en el panel “Modelos educativos y profesionales de la región en debate” en el marco del I Encuentro Latinoamericano de Graduados y Organizaciones Profesionales que se desarrolló en Córdoba en el marco del Centenario de la Reforma.

“Los ideales de la reforma de Córdoba siguen muy presentes, son muy importantes, porque la universidad pública para países en desarrollo es la condición de futuro. Tenemos que tener instituciones de educación superior que den oportunidad a toda la gente, pero que lo hagan con calidad social, tienen que ser inclusivas, tienen que abrir las puertas a todas las personas de la sociedad que quieran estudiar y la tienen que hacer con la más alta calidad porque la educación superior es un instrumento de ciudadanía y soberanía nacional”.

Para Gazzola, hay una falta de articulación real entre los colegios y consejos profesionales con la sociedad. “Es muy importante que construyamos alianzas entre esas partes, para el futuro de nuestros países y de nuestra región y a la vez que estamos disputando control, debemos sentarnos y dialogar sobre las necesidades de la sociedad, las especificidades de la universidad”.

La catedrática participó en el encuentro que tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Exactas, organizado por la Subsecretaría de Asuntos Profesionales de Extensión Universitaria, la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba (Fepuc) y la Confederación General de Profesionales (CGP).

“Las universidades tienen un papel transformador y de garantizar el desarrollo sustentable. No puede formar solamente el trabajador, tiene que formar el ciudadano, capaz de actuar en el mercado laboral, que es cambiante, con cambios cada vez más profundos, y ajustarse a esos cambios para que de manera creativa y emprendedora aporten al desarrollo de su país”, aclaró.

Consultada acerca de si pudiera cambiar algo de la universidad en el corto plazo, qué sería lo que ella cambiaría, dijo: “Quitaría gran número de normas que son extremadamente burocráticas, que impiden que la universidad tenga una acción más interactiva con los varios espacios de la sociedad. Este tipo de burocracia no se puede aplicar en una institución formadora de recursos humanos y productora de conocimiento”, afirmó.

La “pasteurización” de la educación

Finalmente, advirtió sobre el peligro de la mercantilización de la educación superior a nivel global. “Hay que reaccionar a eso, no podemos permitir perder nuestras identidades locales. La educación tiene que tener referenciación local, tenemos que tener raíces en nuestra tierra, en nuestra historia. Estamos ante una pausterización de la educación superior y una división de trabajo preconizada por organismos multilaterales como el Banco Mundial. Ellos dicen que nosotros, países en desarrollo, solo tenemos que hacer educación básica y consumir los proyectos de educación superior que nos quieren vender en vez de nosotros crear, mantener y revitalizar, resignificar nuestros procesos”, agregó.

Finalmente, advirtió lo negativo de que los graduados pierdan la relación con la sociedad: “Estaríamos respondiendo a un consumo de educación superior totalmente lejano a lo que la sociedad necesita: garantizar justicia social, desarrollo económico social y cultural sustentable”.

Cabe recordar que el I Encuentro Latinoamericano de Graduados y Organizaciones Profesionales tuvo como objetivo tratar una serie de temáticas de relevancia, entre las que se destaca la participación del claustro de graduados dentro del cogobierno universitario, la vinculación entre la universidad, las entidades profesionales y la sociedad a partir de los representantes graduados y los profesionales, como así también el panorama de la educación superior en América Latina.