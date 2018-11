Destacan la ESI para prevenir ETS y educar para la libertad de elección

Un relevamiento privado revela que para 8 de cada 10 argentinos (82%) es importante que se dicte esa materia

Una encuesta nacional relacionada a la instrumentación de la educación sexual integral (ESI) y el feminismo mostró que 82% le asigna un alto grado de importancia al hecho de que las escuelas dicten la ESI, mientras que 15% no lo consideró importante.

Las opiniones difieren con relación a cuál debería ser el principal objetivo. Para 30%, debería ser la prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS); 29% se refirió a la importancia de tener libertad de elección; 25% se inclinó por la prevención de embarazos no deseados; y nueve por ciento se orientó a reducir la violencia de género. Así se desprende de un relevamiento de la Consultora Gustavo Córdoba y Asociados realizado este mes entre 1.200 personas mayores de 16 de todo el país.

La mayoría coincidió en que la escuela no debe ser la única que imparta educación sexual. Así, 43,6% de los argentinos opina que tanto padres como escuela deben cumplir esta función, mientras que 35% opina que ello les compete exclusivamente a las familias, y 17%, que debe ser función principalmente de la escuela.

Con respecto a la religión, el estudio mostró que que tanto ateos (83%), como católicos (83%) y evangélicos (74%) coinciden en que es importante el rol de las escuelas en este sentido. “No encontramos mayores diferencias en cuanto a sexo, rangos etarios, nivel educativo o sexo”, especifica el informe.

Sobre feminismo

La consultora también indagó sobre lo que la gente entiende por feminismo. Más de la mitad (54%) refirió a igualdad de derechos entre hombres y mujeres; 22% lo vinculó a la lucha contra la violencia de género; siete por ciento a una revancha de las mujeres contra los varones, y 6,6% lo considera una amenaza a los valores tradicionales de la sociedad.

Finalmente, sobre la paridad de género en los cargos políticos, 57% dijo estar “muy de acuerdo”; 19,6%, “de acuerdo”; 10,7%, “poco de acuerdo”, y 7,4%, “nada de acuerdo”.

Mientras 77% de los encuestados acuerda con la idea de que los “cargos en política sean ocupados en un 50 y 50 por hombres y mujeres”, hay una amplia franja de la sociedad que opina que debe existir un mérito especial de las mujeres para aspirar a estas posiciones sostiene el informe.

A partir de 2019, Argentina deberá estar representada en las listas de legisladores nacionales de manera igualitaria entre mujeres y hombres.