Waggon reconvirtió su negocio para adaptarse a la nueva realidad

La empresa cordobesa que hasta antes de la declaración del aislamiento obligatorio ofrecía

abastecimiento integral de productos para restaurantes, hoteles y salones de fiesta, entre otros, lanzó un nuevo servicio de delivery

Waggon es una de las tantas compañías cordobesas que frente a la crisis del Covid-19 tomó la decisión de mutar y adaptarse a la nueva realidad.

“Somos una empresa que hasta la cuarentena desarrollaba abastecimiento integral de productos para restaurantes, hoteles, deliverys, servicios de catering y salones de fiesta principalmente. La situación de la pandemia nos obligó a buscar una variante en el core business de nuestro negocio y cambiar el foco para poder seguir trabajando”, expresó Maximiliano Krupik, uno de los socios de Waggon.

En este sentido y aprovechando su experiencia y know how adquirido a lo largo de su trayectoria en sistemas de compras y repartos, la firma local decidió crear la nueva unidad de negocios: “Comprá de tu casa”, que brinda la posibilidad a los clientes de realizar todos sus pedidos de supermercado desde su hogar y recibir en menos de 48 horas la mercadería solicitada.

Vale destacar que los pedidos se realizan ingresando a la web: compradetucasa.com.ar o a través de waggon.com.ar.

“Hoy estamos entregando 50 pedidos diarios. Queremos que la gente pueda seguir comprando a través de esta dinámica por eso estamos mejorando el proceso y el sistema para la adquisición de productos. Hemos incorporado prácticamente todos los rubros de supermercado. Anhelamos que el público nos elija por precios, comodidad y para ganar tiempo”, agrega Krupik. Dentro de su amplia oferta, desde “Comprá de tu casa” se pueden adquirir más de mil productos de almacén, bebidas, higiene personal, lácteos, limpieza, fiambres, pastas, condimentos, entre otros.

“Entendemos que la dinámica de consumo está cambiando. Y esta situación del coronavirus aceleró todo. Las plataformas online definitivamente van a ocupar un espacio importante en nuestras vidas diarias”, reflexionó el directivo.

La entrega diaria con unidades propias por ahora se realiza solamente en la ciudad de Córdoba de 8.30 a 20, con la utilización de diversos medios de pago, como Mercado Pago, transferencias bancarias o efectivo.

El costo de envió es de $200 por pedido, con las salvedades de que la compra mínima tiene que ser de $1.000 y de que, superando $4.000, no se cobra este servicio.

Otro dato significativo es que la facturación promedio por pedido ronda $4.700 y están trabajando fuertemente para reducir el tiempo de entrega en 24 horas y pasar de las cincuenta entregas diarias actuales para llegar a cien en el corto plazo.

El súper en casa