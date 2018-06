Variedades de Nespresso llegan de Suiza a Córdoba

Las cápsulas premium producidas en las plantas europeas ahora se podrán desgustar en el salón Pop Up Store que abrió en el Nuevocentro Shopping. Los cordobeses compraban por Internet, la empresa respondió con esta apertura física

El gigante Nespresso, marca comercial de la mayor multinacional de alimentos, Nestlé, con sede en Suiza, puso los ojos en Córdoba para abrir un local físico, el segundo del interior del país, que tiene como principal característica su impronta que lleva el nombre de Pop Up Store.

La marca inauguró el local en el Nuevocentro Shopping de la ciudad de Córdoba, con el que pretende acercar las las diferentes novedades y experiencias de café premium o delicatessen a sus consumidores,por medio de un formato liviano e innovador.

“La elección es en respuesta al nivel de demanda, tenemos una base de clientes que compran por Internet y un gran potencial de gente que preguntaba por qué no estábamos en ningún centro comercial. En Córdoba hay una presencia muy interesante y por eso decidimos abrir un local físico”, explicó a Comercio y Justicia Sandro Ribeiro, national boutique manager (gerente de Tiendas), en el marco de la presentación de la tienda, llevada a cabo este miércoles en Córdoba.

Éste es el octavo local físico de la marca en Argentina; cuenta con seis en Buenos Aires, de los cuales el abierto recientemente en Avellaneda, también se viste con el formato de Pop Up Store.

El primer local físico del interior se abrió en Rosario, inicio de la expansión de la marca, que está atenta a responder la demanda en otras provincias como, por ejemplo, Mendoza, según anticipó el directivo.

Con esto, la red de distribución de sus productos como cafeteras, cápsulas, café, tazas y kits, entres otros accesorios, se completa mediante acciones en la tienda online y mediante el centro de atención telefónico, según indicó Ribeiro.

Degustación y experimentación

Este innovador formato de Nespresso permite a los amantes del café disfrutar de todos los beneficios y servicios de la marca. Además de degustar y obtener toda la gama de Cafés Nespresso y las Limited Edition, los consumidores pueden acceder a una amplia gama de máquinas de la marca, así como también deleitarse comprando las tazas y porta cápsulas diseñados para los momentos de café.

El nuevo Pop Up Store de Nuevocentro Shopping apuesta por la funcionalidad de venta con tres counters de atención, uno de ellos con prioridad Boutique Pick Up. Esta modalidad permite a los Club Members que compren cápsulas por Internet o teléfono, poder retirarlas a la hora de haber realizado el pedido. A su vez, aquellos que quieran colaborar con el Programa de Reciclado de la marca, podrán depositar sus cápsulas usadas en el Recycling Point de este Pop Up.

Con todo, lo cierto es que el café premium seleccionado y procesado en la misma Lausanne, Suiza, donde Nespresso tiene tres plantas, se puede degustar directamente en Córdoba.

Es política de Nespresso, según dijo el directivo, no habilitar plantas de procesado en otras partes del mundo más allá de sus orígenes, para respetar al máximo la calidad del café.

“Es para asegurar que el ‘Roma’ (variedad de café complejo y equilibrado) que se esta tomando en Argentina, es el mismo que se toma en Francia, y el mismo que se toma hoy, mañana y el próximo año”, explicó.