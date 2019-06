Plan Junio OKm ya produjo un cambio de tendencia, dicen concesionarias

Los descuentos para la compra de vehículos cero kilómetro a partir de subsidios del Gobierno nacional ya lograron su primer objetivo: atraer las miradas del público a los productos

involucrados. Piden que las provincias saquen el impuesto de Sellos a los contratos de venta

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) afirmó que el plan de descuentos para la compra de autos 0 km impulsado por el Gobierno nacional “comenzó con un cambio de tendencia importante para el sector”, y estimó que en los próximos días “impactará en el promedio diario de patentamientos”.

“El plan ‘Junio 0km’ comenzó con un cambio de tendencia importante para el sector. Ya en los primeros días y durante el primer fin de semana de aplicación del plan de compra con descuentos se notó una multiplicación de público en los salones de venta y de consultas en los medios digitales, lo que seguramente en los próximos días impactará en el promedio diario de patentamientos”, aseguraron las autoridades Acara, Ricardo Salomé y Rubén Beato.

Mediante un comunicado divulgado el sábado, los empresarios destacaron que “estas medidas eran más que necesarias para nuestro sector, y ayudan fuertemente en la parte fiscal al Gobierno ya que la recaudación adicional es mucho más que su aporte”.

El martes último, el presidente Mauricio Macri anunció la implementación del plan Junio 0km, que promoverá hasta el 30 de junio la venta de autos con descuentos de $50.000 para los que cuestan hasta $750.000, y de $90.000 para aquellos cuyo precio sea superior, además de otras medidas impositivas.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el Presidente destacó que el proyecto impulsado por su administración, consensuado con la Asociación de Fabricantes de Automóviles (Adefa), “nos va a permitir abaratar los costos de la producción local e impulsar las ventas en el mercado interno”.

A su vez, anunció que “las terminales automotrices también se comprometen a no aumentar los precios de los vehículos adheridos mientras rijan estos beneficios”.

Asimismo, Macri informó que “otras medidas importantes para el sector son los reintegros a la exportación. Se elevó de 2% a 6,5% la alícuota aplicable a exportaciones al Mercosur, que representan el 70% de las exportaciones totales del sector”; y que se estableció una reducción de “los aranceles de importaciones a más de 200 autopartes que no se producen acá, mejorando los costos locales de producción”.

A los descuentos acordados por el plan, las automotrices decidieron sumar sus propias bonificaciones, muchas de las cuales se podían obtener en los últimos meses en las concesionarias, pero ahora se formalizan en los nuevos precios de lista.

Las bonificaciones se aplicarán exclusivamente a las operaciones de venta de contado o financiadas mediante créditos prendarios; no regirá para los automóviles adjudicados por planes de ahorro previo o de alta gama.

Sellos

A dicha medida se le sumó la reducción transitoria, por ciudad y provincia de Buenos Aires, del cobro del impuesto de Sellos en todos los patentamientos (que representa 3% del precio total del automóvil) que se realicen durante la vigencia del programa “Junio 0km”. Al respecto, las autoridades de Acara destacaron la importancia de que otras provincias acompañen la bonificación. No hubo noticias hasta ahora de que la Provincia de Córdoba vaya a adherir a la propuesta.

“Esperamos que el resto de las provincias se sumen a esta iniciativa del Gobierno Nacional”, indicó la entidad.

Según los datos aportados por Adefa, la producción de automóviles cayó en mayo 35,3% interanual; y Acara informó que en el mismo mes el patentamiento se contrajo 56% respecto de mayo de 2018.