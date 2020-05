Nuevo monitor productivo cordobés confirma el derrumbe económico pero también un “rebote”

En tiempo récord, el Gobierno se propuso reunir todos los indicadores sectoriales, sumar otros y elaborar así una base estadística que muestra el pulso real de la actividad productiva, comercial y de servicios. Decenas de cámaras empresariales colaboran con la novedosa iniciativa

Javier De Pascuale jdepascuale@comercioyjusticia.info

En una iniciativa inédita para el país y la región, Córdoba inauguró ayer un monitor de la actividad industrial, comercial, de servicios y de la construcción, que mostrará con periodicidad semanal el pulso real de la economía provincial y que en su primer informe confirmó lo que era un secreto a voces entre funcionarios del Gobierno y un grito a voz en cuello de los empresarios: la provincia sufrió en abril un furioso desplome que dejó en cero algunos indicadores productivos, con impacto fatal en la facturación, en la ocupación y por carácter transitivo, en las finanzas públicas.

Todo el arco productivo local, con la presencia de más de 30 cámaras empresariales, acompañó ayer al Gabinete Productivo de la Provincia en la presentación de “Córdoba en Foco”, el nuevo instrumento elaborado por la consultora del economista Gastón Utrera, Economic Trends (especializada en monitores sectoriales), construido con la colaboración de centenares de firmas asociadas, que servirá para tener un diagnóstico real de la situación en la que se encuentra cada uno de los sectores de actividad, para así elaborar políticas públicas acordes con esa realidad.

“Los números reflejan lo que pensábamos. Es fuerte lo que se ve, nos dice adónde estamos parados”, dijo Luis Lumello, presidente de la regional local de la Cámara de la Construcción, al término de la presentación, realizada ayer en la sede del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, que fue encabezada por el ministro Eduardo Accastello y su secretario de Industria, Fernando Sibilla.

“Necesitábamos un diagnóstico real, para que sobre él se elaboren políticas públicas que tengan acierto”, afirmó por su parte Marcelo Uribarren, titular de la Unión Industrial de Córdoba. “Esto es un nuevo punto de partida, porque necesitamos discutir sobre lo que realmente pasa en las empresas”, aseveró a su turno Luis Esterlizi, titular del Foro Productivo de la Zona Norte.

Lo que pasa no se discute. Los números son claros aunque crueles: hay actividades, como la minería, que cayeron a cero en abril, en plena vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio. La industria gráfica cordobesa se desplomó el mes pasado casi 80% en relación con febrero. El sector de las telecomunicaciones roza 70% de derrumbe, las empresas de fundición y refinerías trabajaron a 50% y así otros sectores gravemente golpeados por la parálisis que acompañó las primeras fases del confinamiento generalizado.

El mismo informe también muestra las actividades que no fueron tocadas por el dedo fatal de la pandemia: la actividad manisera prácticamente no sufrió inconvenientes, en comparación con las anteriores; la industria alimentaria se benefició por el efecto acaparamiento de la cuarentena -creció casi 15 puntos con relación a febrero- y el complejo lácteo cordobés se dedicó a procesar a fuerte ritmo lo que le dejó el buen tiempo de los primeros meses del año -trepó algunos puntos por encima de 20%-.

No obstante la claridad y la actualidad de los datos, la urgencia de la pandemia y el avance de Córdoba a las últimas fases del aislamiento tornan rápidamente obsoletos esos números, cuando el “rebote” de la actividad ya comienza a notarse en diversas empresas y sectores. Con tres semanas de diferencia, en mayo la industria gráfica pasó a facturar el doble de lo que embolsaba a inicios de mes. La facturación de las alimentarias trepó más de 50 puntos entre los últimos días de abril y mediados de mayo, y así otros datos que muestran el rapidísimo “rebote” de algunos sectores de la economía cordobesa, una vez que el Comité Operativo de Emergencia (COE) y el Gobierno permitieron retomar la producción.

De allí surge la importancia de que en esta etapa los datos del “Córdoba en Foco” se trabajen y se difundan semanalmente, explicó el coordinador de la herramienta, Utrera. “Es un esfuerzo colaborativo que depende de la colaboración de todos, con garantía de confidencialidad dada por el sistema mismo de recolección. Necesitamos datos precisos, oportunos y sistemáticos para la gestión de los problemas que tiene cada sector. Para no discutir los problemas sino las soluciones”, explicó el economista.

“Este monitor es la base que necesitábamos para que volvamos a tener una matriz insumo- producto en Córdoba”, subrayó Accastello. “Queremos reindustrializar Córdoba y para eso hace falta contar con información online, en tiempo real, de lo que pasa en todos los sectores, del pulso real de la economía cordobesa”, explicó.

En esa visión a mediano plazo, “nuestra responsabilidad está en trabajar fuertemente con todos los sectores e instituciones. Es importante plantear consensos para una Nueva Matriz Productiva para la Córdoba pospandemia, cuidando el empleo y el desarrollo”, instó el funcionario.

Entre los grandes desafíos que deja la experiencia vivida en los últimos dos meses está “desarrollar territorialmente Córdoba, según reflexionó el ministro. “Hoy tenemos muchas zonas blancas, muchas ciudades y regiones trabajando a pleno y al mismo tiempo grandes ciudades paralizadas. De modo que el desarrollo territorial es un desafío de todos, que nos exige grandes dosis de innovación, creatividad, acción colaborativa entre el sector público y el sector privado, una gran complementariedad”, enfatizó Accastello, para quien la herramienta presentada ayer por vez primera es parte de ese camino y muestra cabal del éxito de esa alianza.