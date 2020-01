Kia Argentina lanzó dos nuevos modelos, el All New Soul y All New Cerato, en su stand de 600 metros cuadrados ubicado en Cariló.

Con una bonificación de USD 1.000 los precios de los nuevos vehículos son los siguientes: Cerato EX 2.0 4P A/T USD 25.500; Cerato SX 2.0 4P A/T GT Line USD 29.500 y Soul EX 1.6 A/T USD 32.000.

El All New Soul que se fabrica en la planta de Gwangju, en Corea del Sur, estrena un nuevo diseño que apunta a un público joven y se percibe en su frente, faros, capot, parrilla y paragolpes. Por otra parte, si bien no presenta cambios en cuando a alto y ancho, creció de largo y en distancia entre ejes, lo que amplió su habitabilidad y el espacio de carga.

Además, el All New Soul de tercera generación se destaca por su equipamiento de tecnología y seguridad, cuenta con sistema multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay con cámara de retroceso y sensores de estacionamiento traseros, control de velocidad crucero, climatizador bi-zona, seis airbags, Control de Estabilidad (VCM), Control de Frenado en Curvas (CBC) y Asistencia al Arranque en Pendientes (HAC), entre otros elementos.Este modelo viene en una única versión con el motor Gamma naftero de 1.6 litros acoplado a una transmisión automática-secuencial de 6 marchas.

Por el lado del All New Cerato, llega importado desde la planta de Nuevo León en México, en versión sedán y en dos niveles de equipamiento: EX y SX. Es más deportivo -tomando como referencia elementos del Kia Stinger.

De serie incorpora seis airbags, Control de Estabilidad (VCM), Asistencia al Arranque en Pendientes (HAC), dirección eléctrica y sistema multimedia con pantalla táctil de 8¨; con cámara de retroceso, entre otros destacados.

Su mecánica está dada por el motor Nu naftero de 2.0 litros con tecnología D-CVVT de 152 hp @ 6.200 rpm, y caja automática-secuencial de 6 velocidades.

“El All New Soul y el All New Cerato son dos de las apuestas de Kia para el 2020. Llegan en un momento clave para reafirmar el compromiso de Kia Argentina en un mercado cada vez más competitivo. El Soul ha creado un segmento y confiamos en que esta nueva generación más moderna y tecnológica escriba un nuevo capítulo en su historia, mientras que el Cerato demuestra que un sedán puede ser también deportivo”, comentó Patricio Gallastegui, Responsable de Marketing de Kia Argentina.

Ambos modelos se comercializarán a partir de enero de este año y, al igual que el resto de los vehículos de la marca, cuentan con una garantía de 5 años o 100.000 kilómetros.