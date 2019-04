Junto a las naftas sube el GNC, pero las conversiones no frenan en Córdoba

Los cordobeses pagarán dos pesos más, en promedio, el metro cúbico. Pero la brecha con los combustibles líquidos se va mantener. Sigue siendo mucho más barato, además de ecológico.

El público lo sabe y es creciente el número de usuarios

Por Javier De Pascuale – jdepascuale@comercioyjusticia.info

La suba de la nafta y el gasoil que comenzará a regir hoy, y que rondaría 2,8%, estará acompañada de un incremento del GNC, el combustible alternativo que eligen taxistas, vehículos de transporte y muchos automovilistas y que cuesta cerca de la mitad que los combustibles líquidos.

Pesará en este caso el alza de las facturas de gas, que en el caso de los usuarios residenciales llegará a 30%, pero en el GNC no superaría 12%, según fuentes del sector consultadas por este diario.

Con todo, el acumulado del aumento de las naftas durante el mes (sumarán otro ajuste de 2,3% a mediados de abril) paralelo al gradual ajuste del precio del GNC dejarán la actual brecha de precios entre ambos combustibles “en el mismo ancho”, es decir que el GNC seguirá costando mucho menos que la mitad del litro de nafta premium, que es la que utilizan la mayoría de los autos nuevos, según lo afirma Marcelo Zanoni, titular de la Cámara del GNC del Interior del País, en diálogo con este diario.

Es la razón principal de por qué crecen fuertemente las conversiones a GNC de autos nafteros. “Pasamos de un nivel muy bajo de conversiones, en torno de las 900 por mes en la provincia de Córdoba durante los meses de octubre o noviembre, a un nivel actual de 1.450 conversiones actualmente. Yo en mi taller tengo que dar turnos para dentro de 15 días para instalaciones, por la cantidad de pedidos”, confía Zanoni.

A diferencia de las naftas, que llevan acumulados aumentos de 4,4% en el año, sin contar con el de hoy de 2,8%, hay que remontarse hasta diciembre para encontrar el último ajuste en el precio del gas para automóviles, cuando trepó a un precio referencial de 19 pesos el metro cúbico en el caso de Córdoba, aunque con el correr de los meses se estabilizó un escalón más abajo, en torno de 17 pesos en la mayoría de las estaciones de servicio duales.

“Sucede que en Córdoba la competencia entre estaciones de GNC es feroz. Salvaje, diría. En Córdoba hay el doble de estaciones GNC que en Rosario, por ejemplo, y eso explica la competencia de precios”, comentó el dirigente sectorial.

“Hoy es mucha la gente que decide cada día pasarse al gas. Estamos haciendo 60 ó 70 conversiones diarias en Córdoba. Y acá crecen más que en el resto del país”, afirma Zanoni.

Mayor peso de Córdoba

Efectivamente, según datos del ente regulador en el país, Córdoba pasó de tener una cuota de mercado de 9% entre las nuevas conversiones a GNC a 13% del mercado nacional. Un salto significativo.

Se trata de equipos importados que están dolarizados, no obstante lo cual las prestatarias del servicio y los proveedores de equipo se han puesto de acuerdo para congelar los precios. “Desde hace seis meses el equipamiento de GNC no ha subido el precio, no ha acompañado la evolución del tipo de cambio, en un gran esfuerzo que han hecho fabricantes y distribuidores. Incluso hubo cambios en las condiciones de competitividad, derivada del ingreso de productos importados más baratos, lo cual ha hecho que baje el precio del equipamiento”, explican los instaladores.

Hoy, el promedio de costo para una instalación de un equipamiento con tubo de 15 metros está en el orden de los 35 mil pesos, cuando antes estaba en 38 mil con el mismo tubo, dicen.

No obstante, los instaladores reconocen que lo que está disparando las consultas, y posiblemente pase a dominar la dinámica del mercado, es el acuerdo que acaban de firmar las instaladoras de equipos con el Banco de Córdoba, que permite financiar el costo de la conversión a GNC hasta en 24 cuotas.