Galicia se mudó cerca de Naranja y trabaja en plataformas comunes

Junto a las nuevas sucursales automatizadas y multiformato, llegan work cafés Sturbucks y pronto sumarán experiencias tecnológicas. Son los nuevos bancos en proceso de transformación digital. Abren sede en la ex concesionaria Feigin, hoy patrimonio histórico

Por Javier De Pascuale – jdepascuale@comercioyjusticia.info

El grupo Galicia acaba de inaugurar en un edificio histórico de Córdoba, lo que fue la concesionaria Feigin en la quinta cuadra de avenida Humberto Primo, posiblemente lo que será la primera sucursal de lo que ya no se piensa a sí mismo como un banco sino como una plataforma: digital y física a la vez, espacio de servicios, café, posiblemente sala tecnológica y quién sabe qué cosa más.

La entidad está abierta a posibilidades que le brinda también la superficie de lo que fue un gigantesco estacionamiento de autos, que llega a 1.600 metros cuadrados. De estilo art decó y declarada patrimonio histórico de la ciudad, el edificio fue comprado por Tarjeta Naranja, asociada del Grupo Financiero Galicia, hace ya un tiempo y se venía demorando la decisión sobre qué instalar en él.

Ayer se inauguraron las oficinas de la nueva sucursal de Galicia (llegan a 20 en Córdoba), con algunos pisos en altura en donde se concentran servicios de banca privada, empresas y sector público que hasta ahora se concentraban en el shopping Patio Olmos.

De todos modos, la entidad se encuentra en plena transformación. Como el resto de los bancos, está abriendo “works cafés” en distintos puntos del país, tendencia que ya tiene presencia en Córdoba de otras entidades financieras. Galicia cerró hace un año un acuerdo con Starbucks para avanzar en esa línea y por estas horas busca otro acuerdo más con una multinacional tecnológica para incluir también salas de servicios tecnológicos en sus espacios.

Las entidades entienden que la tecnología avanza y va modificando tanto los hábitos de las personas que, si no adaptan rápidamente sus estructuras, servicios, tiempos y formas de respuesta a las demandas de los nuevos públicos, simplemente quedarán fuera del sistema de toma de decisiones de familias y empresas.

Galicia lo entendió y hace rato que apuesta a tecnologizar sus sucursales y a mejorar su entorno online y la banca móvil, su app. “Estamos trabajando centralmente en la transformación digital de Galicia. Nos pensamos ya no como un banco sino como una plataforma. Al punto que no hay grupo de trabajo que no sume las áreas de diseño y de tecnología, junto a las áreas centrales y tradicionales, en toda decisión que involucre a la entidad y sus servicios en su relación con los clientes”, explicó ayer Diego Baccini, gerente de Sucursales de Galicia en el país, presente en Córdoba en la inauguración de las nuevas oficinas situadas al 450 de la avenida Humberto Primo.

El ejecutivo confirmó que el banco está trabajando en un rediseño total de la app, en la mejora de la relación entre los servicios de banca móvil y de chat y otros entornos de redes, y la respuesta final en sucursal física. “Tenemos que ir hasta la compra vía código QR, por ejemplo. Estamos decididos a hacer una banca 100 por ciento ágil, en un contexto de omnicanalidad. En lo digital, los cambios son fuertes”, expresó Baccini y mencionó como ejemplo el camino que la entidad ya está recorriendo junto a la billetera virtual Naranja X. “Hay una gran complementariedad, estamos trabajando en un diálogo constante que nos permite crecer por ambas vías, por la app del banco y por la billetera. La experiencia es muy rica”, afirmó.

Finalmente, la entidad confirmó ayer que está trabajando en un amplio plan de desarrollo de “corresponsalías” bancarias, una suerte de puntos de servicios de pago y cobro, para lo cual los bancos ya tienen autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para instalar en comercios, farmacias, estaciones de servicio, supermercados y tiendas varias. “Lo estamos armando; con las corresponsalías podemos multiplicar por diez la presencia física del banco en ciudades y pueblos de todo el pais”, dijo.