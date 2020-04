El sector tecnológico de Córdoba alerta sobre el corte de cadena de pagos y suspensiones de proyectos

Según el Córdoba Technology Cluster, desde la declaración del aislamiento obligatorio, alrededor de 70% de las empresas del rubro mantiene y gestiona su actividad de forma remota, mientras que la mitad de ellas afirmó que sufre en su facturación el impacto de la crisis

Carolina Brenner cbrenner@comercioyjusticia.info

Aunque alrededor de 70% de las empresas tecnológicas de Córdoba mantiene y gestiona su actividad de forma remota y el porcentaje restante lo hace parcialmente desde que se declaró el aislamiento obligatorio y preventivo por la pandemia de coronavirus, el sector alertó sobre una caída inminente de la producción y la facturación.

“A diferencia de otros sectores que están más complicados y tienen que cerrar sus puertas por las circunstancias actuales, las empresas tecnológicas tuvimos más facilidad y versatilidad para adecuarnos al teletrabajo y home office. Casi la totalidad de las empresas continúa con su actividad normalmente bajo esta modalidad y el resto lo hace parcialmente dado que trabajaban dentro de las oficinas de clientes cuyas sedes están paralizadas, pero así todo tienen posibilidad de adaptación”, explicó a Comercio y Justicia Pablo Gigy, secretario del Córdoba Technology Cluster, que nuclea a 320 empresas del sector con más de 15 mil empleados.

“En este aspecto, no se ve tan sombrío el panorama en cuanto al mantenimiento de la actividad en la provincia, aunque sí advertimos con preocupación el corte de la cadena de pagos, así como también la suspensión de proyectos que tenían en curso, ya que están todos tratando de sostener los que tenían, con lo cual seguramente va a caer la producción”, anticipó Gigy.

“La mitad de las empresas del sector ya manifestaron que sufrieron impacto. Alrededor de 50% de las cobranzas previstas para marzo no llegaron a cumplirse”, advirtió el referente.

Cabe destacar que la industria del software venía registrando un crecimiento constante tanto en producción como en exportaciones y empleo y a partir de este nuevo escenario, Gigy remarcó que “como mínimo esta tendencia se va a ralentizar y todo dependerá de cuánto se prolongue la situación”.

Según una encuesta reciente elaborada por el Cluster, a partir de la disposición del aislamiento obligatorio por el Gobierno nacional, más de 69% de las empresas del rubro mantiene y gestiona su actividad de forma remota, más de 29% lo hace parcialmente y uno por ciento suspendió su actividad.

Por su parte, en función de las cobranzas previstas para marzo de este año 2020, la investigación resaltó que más de 15% de las firmas consultadas manifestó que sus expectativas de cobranzas se cumplieron totalmente; 22% dijo que se concretaron en un 80%; 30% afirmó que cumplieron con sus cobranzas en un rango que va entre 51% y 69% y más de 31% manifestó un cumplimento por debajo de 50%.

En otro punto y respecto a la facturación prevista para marzo y abril, en relación a lo esperado antes de la pandemia, más de 27% de los socios del Cluster afirmó que disminuirá su facturación entre 51%; 22% dijo que la mantendrá; más de 18% disminuirá entre 21% y 50%; y más de 4% confía en que la aumentará.

En cuanto a la situación con respecto a las obligaciones del mes de abril, por ejemplo en relación a los sueldos: 40% afirmó que abonará conforme a sus posibilidades sin auxilio financiero; 45% lo hará en tiempo y forma sin auxilio financiero; y 15% solicitará financiamiento. En relación a los alquileres: 42% dijo que abonará conforme a sus posibilidades sin auxilio y 13% advirtió no podrá afrontar ese gasto.

Por otro lado, consultados sobre la posibilidad de mantener su actividad con normalidad en relación a las reservas financieras y cadena de pagos, más de 34% estimó una actividad sostenida hasta fines de abril; Más de 29% hasta mayo; Más de 26% hasta junio o más; Más de 7% hasta mediados de abril y 2% expresó que su situación es insostenible.

Asimismo, en cuanto a la decisión sobre la dotación de personal a corto plazo, más de 70% expresó mantener su dotación sin cambios, más de 15% dijo suspender aumentos previstos, más de 7% reducirá sueldos, más de 4% tendrá dificultades para mantener su plantilla de empleados y más de 2% aumentará su plantilla y su personal vinculado a las áreas de desarrollo y soporte web.

Ante este panorama, el cluster enumeró una serie de medidas prioritarias que debería tomar el Gobierno de forma inmediata como apoyo a las pymes del sector, entre las cuales se incluyen: créditos sin interés o tasa subsidiada para pago de sueldos; diferimiento de vencimientos impositivos hasta la normalización de la actividad; créditos sin interés o tasa subsidiada para cubrir cheques rechazados; exención de contribuciones patronales a empresas que sostengan su plantilla; y prórroga de la Ley de Promoción del Software para los beneficiarios inscriptos al 31/12/201

“En este último punto estamos pidiendo que reactiven la ley que venció en diciembre y está vigente pero no tiene decreto reglamentario con lo cual no se puede arbitrar. Antes que se decretara el aislamiento había ingresado al congreso un proyecto de modificación de esa ley por lo que pedimos que aunque sea la extiendan a través de un DNU para que entre en vigencia de nuevo”, concluyó el directivo.