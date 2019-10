El sector logístico quiere resguardar avances y prepararse para cambios

La Asociación de Logística Empresaria nacional realizó su cónclave en Buenos Aires para repasar lo logrado en materia de hidrovía, aeropuertos y el tren Belgrano Cargas. Debatieron sobre lo que viene y cómo encarar la profundización del e-commerce

A horas de las elecciones nacionales, la Asociación Argentina de Logística Empresaria (Arlog) realizó el viernes el 28º Encuentro Nacional de Logística, bajo el lema “Resiliencia. El desafío de adaptar la logística”, en el salón Golden Center de Parque Norte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Raúl Garreta y Sergio Pelliza, presidentes de Arlog y del evento, respectivamente, dieron inicio a la jornada que convocó, en primer lugar, al consultor Sergio Berensztein para analizar la actualidad política argentina, de cara a las elecciones presidenciales.

A continuación, Gerardo Díaz Beltrán, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) profundizó sobre el escenario en el que se mueven hoy las compañías del sector y reclamó la falta de políticas específicas. Además, presentó los proyectos CAME Tiendas, CAME Envíos y CAME Pagos: tres apuestas de la entidad para sostener el mercado y competir en el e-commerce. El encuentro sirvió para fijar la agenda sectorial con vistas al recambio de autoridades gubernamentales.

Mirada pública

En el encuentro, referentes del ámbito público analizaron y presentaron los proyectos ejecutados por el Gobierno saliente para aumentar la competitividad del sector, tras un panorama general presentado por Carmen Polo, directora nacional de Planificación de Transporte de Cargas y Logística. “Alcanzamos la transparencia e hicimos obras por un 40% menos de presupuesto”, remarcó Guillermo Campra, director nacional de Transporte de Cargas del Ministerio de Transporte de la Nación.

Ezequiel Lemos, presidente del Belgrano Cargas y Logística, analizó la transformación llevada adelante en el Belgrano Cargas, que incluyó el aumento de la carga, el recupero de conexiones entre Buenos Aires y Rosario, el desarrollo del área de seguridad operacional y la modernización del material rodante. En este contexto, fundamentó y remarcó la importancia y los beneficios de apostar por el ferrocarril en el país.

En otro plano, Darío González, líder del proyecto “Hidrovía Federal”, puntualizó que 60% de los dólares generados por el comercio exterior transita por la hidrovía y remarcó: “Argentina es un país mediterráneo. Necesita y depende del río para el comercio exterior”.

Federico Valdez Diez, jefe de Gabinete y Control de Gestión en el Puerto de Buenos Aires, analizó los antecedentes, el hoy y los proyectos para el puerto. Para finalizar, Alexander Boot, director de Aeropuertos Argentina 2000 y Gerente General de la Terminal de Cargas Argentina, presentó las dimensiones de la transformación y la nueva plataforma desarrollada para garantizar la transparencia en las operaciones de carga en el comercio exterior.

Casos

A continuación, Gastón Arakaki, director en Eurystic, analizó las tecnologías basadas en inteligencia artificial aplicadas a la logística y señaló cierto retraso en la adopción de almacenes automáticos y de vehículos autónomos.

Gustavo Echenique y Gabriel Gil, director y gerente de TI en el Grupo Logístico Andreani, respectivamente, presentaron nuevas tecnologías en warehouse y crossdocking, haciendo foco en las oportunidades que ofrece el big data y su alcance en la vida cotidiana. “Noventa por ciento de los datos a nivel mundial fue creado en los últimos dos años”, indicó Gabriel Gil.

El tercer caso fue presentado por Jorge Santillán, gerente de Operaciones y Servicios e Aeropuertos Argentina 2000, quien se refirió a la alianza entre TCA y Hansen para incorporar tecnología y operar con productos a menos de 70 grados con un superfreezer.

Al finalizar, el economista Carlos Melconian analizó la situación económica y planteó sus perspectivas sobre potenciales escenarios luego de las elecciones presidenciales de ayer y el complejo escenario económico previsto para las próximas semanas.

Con el evento, los empresarios del sector logístico buscaron salvaguardar los avances llevados a cabo en el sector con algunas políticas públicas recientes, de modo de que queden como política de Estado para el gobierno entrante.