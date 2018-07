Cordobeses invierten en proyectos inmobiliarios comerciales en Nueva York

En dos años, 30 inversores de esta provincia optaron por adquirir “ladrillos” en esa ciudad, con un promedio de desembolso de 200 mil dolares y un retorno anual de aproximadamente 14%

Frente a la altísima volatilidad que vive Argentina, son cada vez más los inversores cordobeses interesados en el mercado inmobiliario comercial de Nueva York.

“En los últimos dos años se sumaron más de 30 inversores de esta provincia que apuestan a nuestra propuesta de crowdfunding inmobiliario comercial en Manhattan”, adelantó a Comercio y Justicia Carolina Murphy, client relations associate de Prodigy Network, en el marco de su visita a Córdoba para visitar a clientes e informar sobre esta modalidad de inversión.

La propuesta de crowdfunding en este caso consiste en adquirir un edificio -ubicado en la Gran Manzana-, restaurarlo y ponerlo en funcionamiento como apart-hotel u oficinas corporativas, entre otros fines comerciales.

Para ingresar a este negocios se sugiere un monto de US$ 50.000 y se calculan retornos de entre 10% a 14% anuales, en dólares. Según informó, el proceso de inversión se puede hacer online y periódicamente asesores de la empresa se presentan en el país para atender a los clientes.

Al respecto, la firma destacó que Argentina representa el tercer mercado para la empresa, con aportes que van de US$60.000 a US$500.000. Buenos Aires es la plaza más importante y Córdoba le sigue en segundo lugar -con 3% del share nacional-.

“En esta provincia las inversiones a la fecha promedian los 200 mil dólares. El cordobés es más tradicional por lo que hay que educar mucho en el tema. Asimismo, esperamos un incremento de 20% en este mercado para fines de 2018”, afirmó Murphy.

Opciones de inversión

Prodigy Network se autodenomina una plataforma de inversiones inmobiliarias “verticalmente integrada” y que tiene su base de operaciones en Nueva York. Actualmente ofrece participar en dos unidades de negocio. La primera es un proyecto inmobiliario que consiste en la compra de un edificio sobre Park Avenue, restaurarlo y ponerlo en funcionamiento como un coworking, que se sumará a la cadena de espacios llamada “The Assemblage”, marca creada y manejada por la compañía.

En segundo lugar, una oferta corporativa, ya que la firma está utilizando su plataforma de inversores para financiar su expansión regional y crecimiento. Para tal fin, ofrece la venta de un porcentaje de la compañía para que inversores (de 40 países diferentes; de Argentina hay cordobeses) puedan ser socios.

En los últimos años inauguraron dos edificios que funcionan como apart-hotel de larga estadía: AKA United Nations y AKA Wall Street; y dos edificios destinados al coworking: The Assemblage NoMad (el primer edificio en el mundo de oficinas colaborativas cuya construcción fue financiada a través de crowdfunding) y The Assemblage John Street.

Vale destacar que el coworking es una opción que ha crecido en Nueva York en los últimos cinco años a una tasa anual de 64%.

Según se adelantó, los proyectos de la compañía se encuentran en medio de las “30 millas de Oro” de esa ciudad, lugar elegido por los grandes inversores.

Para el AKA United Nations se recaudaron US$12 millones de inversores de 11 países, con un promedio de inversión de US$80.000. Se pagó un interés de 15% después de impuestos. La campaña de crowdfunding comenzó en junio de 2014 y en cuatro meses la propiedad fue adquirida. La construcción comenzó en enero de 2015, el edificio abrió sus puertas en octubre de ese año y los inversores recibieron su capital junto con su retorno en enero de 2016.

Por su parte, para el AKA Wall Street se recaudaron más de 40 millones de dólares y el proyecto duró dos años. La construcción comenzó en julio de 2014, el edificio abrió sus puertas en junio de 2016 como el primer edificio de apartamentos de larga estadía de lujo en el Distrito Financiero.

The Assemblage John Street, de 15 pisos, tiene uso mixto de servicio de apartamentos de alquiler a larga estadía (77 habitaciones) y espacio comercial y coworking. Su construcción comenzó en enero de 2016 y se inauguró el año pasado.

The Assemblage NoMad se inauguró en febrero de este año y tiene espacio de coworking al igual que distintas amenidades para sus miembros.

Finalmente, The Assemblage / Park tendrá 12 pisos y estará ubicado también en NoMad. Contará con espacio de coworking y amenities.

Con estos proyectos, Prodigy Network cerrará 2018 con un portafolio de cinco proyectos en operación valuados en 775 millones de dólares.