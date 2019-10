Centros de contacto prevén crecimiento para los próximos meses

Según una encuesta realizada por la cámara que los nuclea en el país, numerosas empresas aumentarán su personal en puestos de redes sociales, BPO, cobranzas y atención al cliente.

Se incrementa el teletrabajo y la capacitación

El pronóstico es alentador para el sector de los centros de contactos del país, según un estudio realizado por la Cámara Argentina de Centros de Contacto en empresas de Córdoba y Buenos Aires consultadas entre 2018 y 2019.

Esas empresas, que emplean en total a más de 50 mil personas en el país, indicaron que no prevén merma en la actividad durante el próximo trimestre del año; por el contrario, muchas de ellas vislumbran posibilidades de crecimiento.

Asimismo, consideran que van a aumentar su personal durante el resto de año y aseguran que lo harán en los puestos de redes sociales, BPO, cobranzas y atención al cliente. “Las oportunidades comerciales se encuentran en la exportación de servicios, las ventas out de telefonía, tercerización de servicios, canales e-commerce y la implementación de nuevas tecnologías”, señala el estudio.

Por otra parte, el relevamiento posiciona al teletrabajo como un sector que hoy concentra 36% de la actividad y que prevé crecimiento en los próximos años. “Quienes declararon no realizarlo principalmente argumentaron dificultades con el marco legal vigente, pero no falta de interés en la modalidad”, agregó el estudio. En 2019, el sector destinó unas 30,5 horas anuales promedio por persona a la capacitación de sus colaboradores, es decir, 15% más que en el año 2018, demostrando interés y foco en el desarrollo y el bienestar de sus empleados.