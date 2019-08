Mercado de capitales: el financiamiento de julio fue el mayor desde abril de 2018

Sumó el equivalente a 901 millones de dólares, según el Instituto Argentino de Mercado de Capitales.

El volumen es nueve veces superior al de igual mes del año anterior

El financiamiento del mes de julio sumó el equivalente a 901 millones de dólares, el mayor monto emitido desde abril de 2018, según informó el Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC).

De acuerdo con el detalle, la cifra fue, a su vez, cinco veces mayor que el monto emitido en el mes de junio y nueve veces superior al del mismo mes en 2018.

Con esta cifra, el financiamiento acumulado desde enero alcanza el equivalente a 2.287 millones de dólares, esto muestra una caída de 53% respecto del mismo período del año anterior. En tanto, ampliando la mirada, entre enero de 2010 y julio de 2019, el financiamiento por medio del mercado de capitales sumó el equivalente a 88.794 millones de dólares.

“La tendencia creciente de financiamiento que se observó entre 2015 y 2017 se vio interrumpida por una fuerte caída en 2018, producto de la coyuntura macroeconómica que afrontó el país, sobre todo a partir del segundo semestre del año”, evaluó el IAMC.

“En una comparación de acumulados hasta julio, el financiamiento fue más alto que en 2009 pero menor que todos los años siguientes”, agregó.

Asimismo y adentrándose en el análisis según los tipos de instrumento, el IAMC indicó que, “mirando la composición de 2009, mientras la mayor parte del financiamiento se explicaba por fideicomisos financieros, en 2019 se explica por obligaciones negociables. También se observa una significativa caída del financiamiento acumulado respecto del 2018, cuando el monto fue más del doble”.

Según el instrumento

En efecto, 94,4% del monto emitido en julio pasado (equivalente a 850,9 millones de dólares) correspondió a las emisiones de obligaciones negociables (ON). Ese monto fue 11 veces mayor que la emisión del mes anterior.

Por su parte, 5,4% del total emitido fue vía fideicomisos financieros (FF), mientras que el 0,2% restante fue a través de suscripción de acciones.

“El de julio fue el máximo monto de emisión de ON en lo que va del año”, indicó el IAMC al tiempo que detalló que la cidra se explicó principalmente por las emisiones de Telecom Argentina (400 millones de dólares) y Pampa Energía (300 millones de dólares).

Asimismo, se emitieron cuatro ON en pesos a tasa variable, con un margen de tasa de entre cero y 12,5 por ciento, cuando en junio se emitieron solamente tres con estas características con un margen entre 11% y 15%.

Las cinco ON en dólares de julio fueron emitidas a tasa fija. En tanto, las emisiones en pesos, fueron a tasa variable y sólo una no fue pyme. Por otra parte, sólo una ON fue de corto plazo; seis fueron a mediano plazo (de uno a cinco años), y las dos restantes fueron a largo plazo (más de cinco años), según detalló el IAMC.