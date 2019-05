La reforma procesal laboral de Córdoba se implementará con limitaciones

Para esta primera etapa, se redujo a la mitad las causales previstas originalmente en la normativa, lo que disminuye la cantidad de causas que podrán recibir un trámite declarativo abreviado. Los nuevos juzgados previstos en la ley no estarán aún en funcionamiento

Por Silvina Bazterrechea – sbazterrechea@comercioyjusticia.info

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba junto con el Ministerio de Justicia de la Provincia ultiman los detalles para comenzar implementar, en los tribunales del Trabajo, la normativa aprobada el pasado 12 de diciembre, que modificó el Código Procesal Laboral en la provincia de Córdoba.

Según pudo conocer Comercio y Justicia, su implementación – prevista para el 1°de julio será gradual y muy limitada: habrá menos juzgados de conciliación que los previstos originalmente por la ley y, además, será menos la cantidad de causas que podrán recibir un trámite declarativo abreviado. Esto último, atento a que en esta primera etapa, se decidió limitar a casi la mitad los tipos de causas que podrán ser juzgados bajo los lineamientos del nuevo Código Procesal laboral.

Entre las causales que fueron excluidas se encuentran las demandas derivadas de la Ley de Riesgos del Trabajo por accidente de trabajo en trayecto (in itinere) o enfermedades profesionales cuya contingencia haya sido rechazada por la Comisión Médica, explicó a este medio un funcionario del Ministerio de Justicia.

Menos Juzgados

Como se sabe, la iniciativa estipuló la creación de cinco nuevos juzgados para la ciudad de Córdoba y tres para el interior (Villa María, Río Cuarto y San Francisco), que se denominaron de Conciliación y del Trabajo y que finalmente terminarán conformando un sistema de doble instancia con las cámaras laborales.

Dichos juzgados no serán habilitados antes de que entre en vigencia la normativa, toda vez que el concurso difícilmente haya concluido para el 1° de julio. Desde el Consejo de la Magistratura informaron a Comercio y Justicia que la próxima semana, el sábado 18 de mayo, fue fijada la fecha para tomar el examen escrito a los postulantes inscriptos en los concursos para juez de Conciliación y Trabajo. Luego, habrá que esperar la entrevista personal y, como es de rigor, enviar el orden de mérito a la Unicameral para su aprobación.

En ese marco, desde el Ministerio de Justicia informaron a este medio que el Código Procesal se pondrá en marcha sólo con los 10 juzgados que hoy están funcionando en los tribunales laborales capitalinos a los que se sumarán otros tres juzgados de las ciudad de Río Cuarto, San Francisco y Villa María.

Audiencias orales

Teniendo en cuenta que la ley prevé que el conjunto de los actos procesales se tramiten mediante el sistema informático y que, las audiencias se deberán ser registradas por un sistema de videograbación, el TSJ analiza para – esta primera etapa- utilizar las salas que acondicionó en el Palacio de Tribunales I con motivo de la implementación de la ley de oralidad en el fuero Civil y Comercial.

Cabe recordar que los tribunales laborales se trasladarán luego al Polo Judicial – en el edificio anexo al Palacio de Tribunales II- con lo cual será allí donde finalmente deberán funcionar estas nuevas salas de audiencias.

Cómo será el mecanismo

– Se implementarán dos nuevos procedimientos especiales, orales y abreviados: el declarativo abreviado con audiencia pública y el procedimiento sumarísimo. La idea es garantizar el derecho de defensa para aquellos tipos de juicios con alta verosimilitud en el reclamo y que no exigen un amplio debate ni gran volumen de prueba.

– Cabe destacar que los trabajadores no registrados quedaron fuera de la posibilidad de tramitar una demanda bajo esta nueva modalidad.

– La Cámara intervendrá como tribunal de sentencia en las causas de mayor complejidad, como despido con justa causa.

– En una segunda etapa, los tribunales de la ciudad de Córdoba pasarán a tener 15 juzgados de Conciliación y del Trabajo. Se espera que sus sentencias no demoren más de un año.

– Además de la creación de nuevos juzgados, la iniciativa establece la puesta en marcha de una secretaría de Relatoría y Conciliación por juzgado laboral.

– Los nuevos tribunales trabajarán con un procedimiento laboral de carácter digital y despapelizado.

170 es la cantidad de personas que se inscribieron para rendir el examen escrito,

el próximo 18 de mayo, para cubrir los ocho cargos que fueron creados por esta ley -cinco en Capital y tres en el interior- para jueces de Conciliación y Trabajo.