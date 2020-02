La AFIP acusó a Lázaro Báez de encabezar un “derrotero criminal”

La querella de la AFIP acusó al detenido empresario Lázaro Báez de haber sido el presunto impulsor de un “enorme derrotero criminal” para “blanquear sumas millonarias de dinero” de “origen delictivo” y aludió a la “relación de amistad” que tenía con el fallecido ex presidente Néstor Kirchner.

“Está comprobado” que entre 2010 y 2013 hubo un “enorme derrotero criminal” para “blanquear sumas millonarias de dinero” del cual “no existen dudas que tienen un origen delictivo”, sostuvo la querella del organismo recaudador ante el Tribunal Oral Federal 4, en su alegato final en el juicio a Báez por supuesto lavado de activos.

Báez “era un empleado bancario con categoría monotributista y de golpe se convirtió en el más importante empresario de la construcción. La designación del señor Báez no fue azarosa, no fue fruto del espíritu santo ni fruto del esfuerzo”.

“Todos sabemos que la designación del señor Báez cumpliendo ese rol tuvo que ver con aquella relación de amistad que tenía con quien fuera por entonces el presidente, el señor Néstor Kirchner”, agregó el abogado de AFIP, Luis González Avalos.

Ante los jueces Néstor Costabel, Adriana Pallioti y Gabriela López Iñiguez, el letrado de AFIP sostuvo que en esos años “Báez y su grupo ha sido beneficiado a través de procesos licitatorios espurios y discrecionales con más del 80 por ciento de la obra pública que se adjudicó en la provincia de Santa Cruz, haciendo así confluir los fondos del Tesoro Nacional a través de las empresas del señor Báez”.

Al respecto recordó que actualmente se lleva adelante el juicio por ese presunto direccionamiento de la obra pública a cargo de otro Tribunal Oral, y en el que además de Báez son juzgados la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner y ex funcionarios de su gobierno.