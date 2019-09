Inminente batalla judicial por el inicio de las actividades de Uber en Córdoba

El servicio de la compañía ya está disponible. Nuevas manifestaciones de taxis y remises complicaron el acto de inauguración de obras en la Plaza España, el ingreso al aeropuerto y la terminal de ómnibus. La Comuna adelantó que recurrirá a la Justicia.

Hace poco más de dos años, en junio de 2017, el director general de Uber para América Latina, Rodrigo Arévalo, adelantó que la empresa buscaría comenzar a operar en Córdoba y en otras ciudades del interior del país.

Arévalo difundió el anuncio con un precedente favorable: en febrero de aquel año la Sala I de la Cámara Federal en lo Civil determinó que cada jurisdicción debía resolver los conflictos que la actividad de la empresa estadounidense pudiera generar.

Lo hizo al declinar su competencia para entender en una acción declarativa de certeza que presentó un chofer.

A su turno, el actor reclamó un pronunciamiento para que se determinara que los servicios que ofrece la aplicación son legales. Concretamente, pidió un fallo que consignara precisiones sobre las prestaciones de la firma y, con ese fin, alegó que los conductores son socios de Uber y que celebran acuerdos privados de transporte.

También argumentó que se trata de una relación contractual comprendida en el Código Civil y estimó que, al prohibirla, las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tomaron decisiones ilegítimas en materias de competencia federal.

El a quo se declaró incompetente y consideró que debía intervenir el fuero en lo Contencioso-administrativo y Tributario de la Capital Federal. El demandante apeló, pero la Alzada confirmó que el caso debe ser dirimido por los tribunales porteños, porque no se cuestionó ningún acto ni norma dictada por autoridades nacionales.

En ese sentido, el tribunal indicó que el debate se centra en la regulación del transporte de una jurisdicción determinada.

Protestas

Los planes de la firma para la ciudad de Córdoba generaron decenas de protestas de taxistas y remiseros, pero durante los últimos 15 días la aprehensión del sector se agudizó por las versiones que indicaban que ya se estaba capacitando personal.

Dos movilizaciones de estos trabajadores generaron caos y el miércoles pasado el intendente Ramón Mestre se vio obligado a negar públicamente que hubiera presentaciones formales de la compañía tendientes a obtener habilitación.

La calma no duró demasiado. Ayer, vía comunicado, Uber anunció que el servicio estaría disponible a partir de las 16 horas y rápidamente generó el rechazo de taxistas y remiseros.

Estos choferes anunciaron un paro de actividades y se concentraron en las inmediaciones de la Plaza España, donde se realizaba el acto de inauguración de obras del túnel subterráneo (aunque también en el ingreso al aeropuerto, la terminal de ómnibus y otros sectores de la ciudad). Además, en algunos puntos los taxistas apedrearon a choferes que no se adhirieron al paro.

En Plaza España, el intendente Ramón Mestre cuestionó el anuncio de Uber. “Los que quieran venir a trabajar a nuestra ciudad deben hacerlo presentando toda la documentación y teniendo las autorizaciones correspondientes. Por lo tanto, si llegan a desarrollar actividades de este tipo, en control de tránsito tienen la orden de secuestrar los vehículos como corresponde”, dijo.

Paralelamente, afirmó que la Municipalidad acudirá a la Justicia en caso de que Uber comience a trabajar. “Si esto se profundiza, nosotros tenemos la obligación y es nuestro deber, de hacer cumplir la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, la carta Orgánica Municipal y todas las ordenanzas vigentes”, aseveró.

Antes, el secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, Pablo Farías, había anticipado que la actividad de la empresa internacional “es ilegal” por no contar la la autorización del municipio ni estar dentro de la ordenanza 12.859 que regula el transporte en la ciudad.

Por su parte, los taxistas se reunieron con funcionarios municipales cuando promediaba la jornada de ayer, agitada por el anuncio de la empresa.

En el Palacio 6 de Julio consensuaron un acta en la cual se intimó a los responsables de la empresa a abstenerse de iniciar operaciones en la ciudad y se invocó la ordenanza de transporte vigente. El documento fue firmado por los letrados de la Comuna y permitió que los taxistas y remiseros levantaran las medidas de fuerza.

Además, anunciaron que volverán a concentrarse hoy en el Concejo Deliberante, ya que a las 14 se reunirá la comisión de Transporte. En la sesión, el oficialismo pedirá elevar fuertemente el monto de las multas para vehículos que se secuestren por infringir la normativa.

Sondeo

Una encuesta de la Consultora Delfos afirmó que la aprobación de Uber alcanza 35%. Y son las personas de entre 18 y 29 años quienes más respaldan el hecho de que la plataforma funcione en Córdoba.

Por otro lado, los mayores de 65 años son quienes plantean el mayor rechazo.

Presentación

En la tarde de ayer, el abogado Carlos Nayi presentó una denuncia penal contra Uber “en nombre propio, como ciudadano y como abogado”. Argumentó, que la empresa viola la normativa.

En Córdoba

Según datos de Uber, en Córdoba capital 143.000 mil personas ya bajaron la aplicación y 28.500 se postularon como conductores.

Felipe Fernández Aramburu, gerente de Desarrollo de Negocios para Argentina, Uruguay y Paraguay, habló con la prensa horas después de que la firma confirmara su inicio de actividades en Córdoba y manifestó: “Estamos muy contentos de sumarnos al futuro de Córdoba y contribuir con el desarrollo de la ciudad. Queremos que todos los cordobeses y quienes visitan la ciudad puedan acceder a los beneficios que la tecnología de Uber brinda a las ciudades y su gente”.

En tanto, sobre las críticas, adujo: “Lo que manifestó el Concejo Deliberante la semana pasada es que Uber y las aplicaciones no forman parte de la ordenanza vigente, pero eso no significa que no exista un marco legal nacional en el Código Civil y Comercial”.

De esa forma, reiteró uno de los argumentos que plantea Uber desde que llegó al país, a saber: que el servicio que presta es legal aunque no haya ordenanzas, ya que su giro está respaldado por el ordenamiento común, que regula la figura del contrato de transporte.

Fallo favorable

En mayo, Uber logró una victoria y cerró uno de sus frentes judiciales en la CABA cuando la justicia porteña desestimó que use lucrativamente el espacio de la ciudad sin autorización.

El fallo favorable para la empresa llegó luego de que el Fisco le reclamara más de 350 millones de pesos en concepto de impuestos y cargas sociales y de que el juez en lo Contencioso-administrativo y Tributario Víctor Trionfetti le ordenara al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que impidiera que la empresa opere en el distrito.

La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteña revocó las condenas dictadas en contra de Uber y estableció que la actividad de la compañía no violenta las previsiones del Código Contravencional de la ciudad.

“Quien conduce un vehículo por las calles y avenidas libradas al tránsito automotor, con o sin acompañantes, sean estos conocidos del conductor o pasajeros que con él contrataron un transporte no usa indebidamente el espacio público realizando una actividad lucrativa no autorizada”, ponderó.

La sentencia de la Alzada dejó sin efecto la primera condena que recibió Uber. Por una contravención, en septiembre del año pasado, el magistrado Ladislao Endre la sancionó con una multa de 60 mil pesos por organizar actividades lucrativas no autorizadas en la vía pública.

El titular del del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Número 25 de la Capital Federal también le impuso dos años de inhabilitación para ejercer cualquier actividad vinculada al transporte en la jurisdicción.

Ambas medidas involucraron al CEO de Uber, Mariano Otero, quien apeló con éxito.

Mendoza

Hace un año, Mendoza se convirtió en la única provincia del país que reguló las prestaciones que brindan Uber y sus competidores mediante la denominada “Ley de Movilidad”, que reconoce a las aplicaciones como una nueva categoría de actores del servicio de transporte.

La normativa es la primera regulación en la Argentina que reconoció el traslado entre privados y les ordena tributar impuestos locales, además de tener una oficina comercial en la capital provincial.

Los taxistas presentaron un amparo, pero la Justicia falló en contra de sus pretensiones, al estimar que la nueva legislación no perjudicará su actividad laboral. También descartó que Uber y otras compañías sean ilegales.