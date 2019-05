El próximo lunes se reanudará el juicio contra Cristina Fernández

El debate abrió con la lectura de la acusación, que podría demandar cuatro jornadas. Está acusada de integrar una asociación ilícita y de favorecer a Lázaro Báez con la cesión de obra pública. Hubo un amplio operativo policial

Con un estricto operativo de seguridad que incluyó 70 efectivos de la Policía Federal, comenzó el juicio contra la ex presidente Cristina Fernández, en un contexto en el cual se incluye la campaña electoral y su decisión de nominar a Alberto Fernández como candidato a presidente.

La actual senadora partió a las 11.14 de ayer desde su departamento de Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta, con destino a los Tribunales de Retiro. Veintitrés minutos más tarde ingresó a Comodoro Py con su auto –custodiada por dos motos de la Policía Federal– por un acceso lateral lindero al edificio del Correo Argentino.

Aunque no había un llamado a movilizarse, se acercaron a tribunales los ex funcionarios Carlos Tomada, Jorge Taiana y Oscar Parrilli; las diputadas Mayra Mendoza, Mónica Macha, Gabriela Estévez, Cristina Álvarez Rodríguez; los dirigentes Gabriela Cerruti y Martín Sabatella; el ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri; y el intendente de Ensenada (Buenos Aires), Mario Secco.

Sentada en la última fila de la sala de audiencias y de espaldas al blindex que la separó de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; de la presidente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, ubicadas entre el público, la ex presidente siguió la lectura de la acusación. Se cree que ese trámite llevará por lo menos cuatro audiencias. Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques la acusaron de ser jefa de una asociación ilícita creada a partir de la llegada del fallecido Néstor Kirchner a la Presidencia de la Nación para “sustraer fondos públicos en beneficio del socio del ex presidente, Lázaro Báez”.

Concretamente, se investiga el direccionamiento de 51 contratos de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz al Grupo Báez entre los años 2003 y 2015. Según la acusación, estas adjudicaciones habrían sido irregulares y la mayor parte de las obras quedaron inconclusas pese a que se pagaron en su totalidad.

Si es encontrada culpable, la ex mandataria podría ser condenada a una pena de entre cinco y 16 años de prisión. En cualquier escala, la condena es de cumplimiento efectivo pero para que eso se cumpla el veredicto debe ser ratificado por la Cámara Federal de Casación Penal. Lo que decida el tribunal puede tener efecto en otros dos juicios que le esperan a la ex mandataria: las causas Los Sauces y Hotesur. En esos expedientes la acusación le achaca haber invertido el dinero de la obra pública en negocios hoteleros y de alquiler de propiedades de la familia Kirchner.

En total son 13 los imputados, entre ex funcionarios y empresarios: Cristina Fernández de Kirchner, Julio de Vido, José López, Nelson Periotti, Carlos Kirchner (primo del ex presidente), Lázaro Báez, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, José Santibáñez y Abel Fatala.

El juicio comenzó con dudas porque la Corte aún no estableció su posición de fondo sobre los nueve planteos pendientes, entre ellos el de la defensa de la senadora que reclama medidas de prueba claves sobre las obras sospechadas. Las pericias sobre cinco de las 51 obras cuestionadas estarían listas recién en agosto y los jueces del máximo tribunal podrían incluso ordenar que se estudien algunas más o todas ellas. En caso de que los especialistas determinen que no hubo sobreprecios y que las obras fueron hechas en tiempo y forma, se podría dar por tierra con toda la acusación y hacer caer el proceso.

Se espera que el juicio dure un año. Las audiencias se realizarán todos los lunes y se espera que en un futuro también se sumen los martes.

La causa transcurrirá con la declaración de los 159 testigos que están previstos. Recién el año que viene comenzarán los alegatos.

Ayer, luego de casi tres horas, los magistrados decidieron finalizar la jornada y pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes 27, a las 9.30, día en el que los acusados deberán volver al banquillo para seguir escuchando la lectura de los hechos y delitos que se les imputan.