Detienen a una decena de empresarios y ex funcionarios por coimas en la obra pública

Hubo más de 30 allanamientos. Entre los aprehendidos se encuentra Roberto Baratta, quien era la mano derecha de Julio de Vido en el Ministerio de Planificación. Hoy declara Oscar Centeno, quien podría someterse a indagatoria bajo la figura del arrepentido

El juez Claudio Bonadio ordenó ayer más de 15 detenciones en el marco de una investigación por presuntas coimas millonarias vinculadas con diferentes empresas constructoras y energéticas vinculadas al gobierno de Néstor Kirchner.

En el marco de las actuaciones judiciales personas cercanas al fallecido ex mandatario y al ex ministro de Planificación Julio de Vido quedaron a disposición de la Justicia acusados de ser parte de una asociación ilícita.

El primero en ser aprehendido fue Oscar Bernardo Centeno, chofer de Roberto Baratta, secretario de Coordinación y Gestión en el Ministerio de Planificación durante el gobierno del kirchnerismo. Será también el primero en declarar en los tribunales de Comodoro Py. Lo hará hoy representado por un nuevo abogado defensor, el asesor oficial Gustavo Kollman. No se descarta que declare bajo la figura del arrepentido.

Además de Centeno, fue detenido en la madrugada de ayer el propio Baratta, en el barrio porteño de Belgrano. Casi al mismo tiempo, se desató la ola de detenciones y allanamientos en otros puntos de Buenos Aires. Walter Fagyas, ex presidente de Enarsa, y otros ex integrantes del Ministerio de Planificación también fueron presos.

La causa judicial se originó por una investigación periodística que aportó a la Justicia cuadernos manuscritos de Centeno con el detalle del movimiento del dinero que se destinaba a coimas, aparentemente. Otro aporte clave fue la declaración judicial en la causa conocida como Gas Natural Licuado, de la ex mujer del chofer de Baratta, quien en noviembre pasado relató que su marido le contaba en la intimidad cómo junto a Baratta y otros ex funcionarios de Planificación llevaban y traían en autos oficiales bolsos repletos de dinero en efectivo. La sospecha es que eran coimas. El abogado de Baratta, Juan Pablo Alonso, aseguró que todo lo que había aportado esa mujer no se había comprobado. “Por la información que manejo de primera mano, de mi cliente, es completamente falso”, aseguró el abogado.

Según se conoció, en los manuscritos Centeno fue anotando -desde 2008 hasta 2015- cada uno de los viajes que hacían juntando bolsos con dinero. Escribió las direcciones de las empresas a donde iban a buscar los bolsos y los lugares donde los dejaban. A veces veía el dinero y otras veces suponía que había dinero.

De esos escritos surge además que dejaban esos bolsos -por orden de Baratta y otros ex funcionarios de Planificación- en la casa de Néstor Kirchner y Cristina Fernández y que los recibía el fallecido secretario privado del ex presidente, Daniel Muñoz. También anotó que hizo visitas con Baratta a la Quinta de Olivos para entregar bolsos. En esos casos, el ex funcionario entró manejando el auto y Centeno lo esperó afuera.

El chofer describió encuentros en estacionamientos de hoteles donde se hacían intercambios de bolsos. Anotó las patentes de los autos que llegaban a esos encuentros.

Citan a Cristina

En el marco de esta causa, Bonadio llamó a indagatoria a la ex presidente Cristina Fernández para el 13 próximo. También fue citado De Vido, detenido desde el 25 de octubre del año pasado en el penal de Ezeiza acusado de malversación de fondos públicos. Asimismo fue citado el ex secretario privado de De Vido, José María Olasagasti, y Rudy Ulloa, un conocido de la familia Kirchner .

Otro de quienes deberá declarar es el ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Carlos Lascurain.

Su suman a la lista Oscar Parrilli, ex secretario de la Presidencia y titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y Juan Manuel Abal Medina, jefe de Gabinete entre 2011 y 2013.