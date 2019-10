Home > Justicia > Compensan a una gerente de banco despedida por no poder aceptar un traslado

La directiva se excusó de ir a un nuevo destino, invocando la imposibilidad de hacerlo por la enfermedad que padece su hijo. No obstante ello, fue cesanteada y el tribunal le dio la razón

La Cámara del Trabajo de Villa María admitió la indemnización por daño moral reclamada por una gerente bancaria, ya que el demandado Banco Hipotecario no respetó la normativa que protegen a la mujer y el interés superior del niño, al no darle a la actora una alternativa que respete sus condiciones de trabajo antes de despedirla cuando no aceptó un traslado de destino laboral.