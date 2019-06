Caen 37% los recursos que se interponen en la Sala Civil del Alto Cuerpo

En el último año ingresaron apenas 286 causas, mientras que en la Sala Laboral superaron los mil. Cuestiones económicas influyen en la disminución de las casaciones

Por Silvina Bazterrechea – sbazterrechea@comercioyjusticia.info

La cantidad de recursos que se interponen ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se redujo considerablemente en los últimos años. Así lo destaca el informe de la actividad jurisdiccional difundido por el Alto Cuerpo, publicado la semana pasada en el Boletín Oficial.

En el periodo correspondiente a mayo de 2018 y abril de este año ingresaron a la sala -que hoy preside María Marta Cáceres de Bollati- 286 recursos. Si se compara esa cifra con el período que corresponde a mayo de 2016 y abril de 2017 -dos años atrás-, la cifra implica una reducción de 37%.

En aquel momento ingresaron 455 expedientes, 169 más que en este último periodo informado por el TSJ. La reducción también se ve reflejada si se la compara con el período anterior (mayo 2018 – abril 2019), cuando se registraron 373 expedientes.

El fenómeno que se produce en la Sala Civil y Comercial no se replica en el resto de las salas del TSJ. Incluso, en algunas de ellas se ha registrado en este último período más cantidad de recursos que en años anteriores.

Por ejemplo, cabe mencionar la Sala Laboral. Mientras que entre 2016 y 2017 registró 757 causas, en este último año los expedientes ingresados llegaron a 1.089, lo que implica en porcentajes un alza de 44%, lo que contrasta fuertemente con los apenas 286 recursos que ingresaron el último año a la Sala Civil y Comercial.

Consultada por Comercio y Justicia, la presidenta del TSJ destacó que es dificultoso explicar las razones que pueden motivar que los abogados decidan interponer menos cantidad de recursos extraordinarios ante el Alto Cuerpo.

No obstante, opinó que el hecho de que la Sala Civil y Comercial se encuentre “prácticamente al día”, puede ser una razón disuasoria a la hora de recurrir.

“Quien busca dilatar un proceso judicial no puede hacerlo porque estamos resolviendo expedientes de 2018 e incluso de 2019”, explicó Cáceres de Bollati.

En tanto, para el abogado Manuel Cornet, quien hoy preside la Sala Civil del Colegio de Abogados de Córdoba, la razones pueden ser otras. Por un lado, una cuestión de índole económica y, por otro, a la excelente calificación que tienen los camaristas de este fuero.

Cornet señaló que una vez que se pierde un juicio en cámara resulta difícil para un cliente desembolsar 28 mil pesos, que es lo que hoy se debe abonar en concepto de Tasa de Justicia para interponer un recurso ante el Alto Cuerpo. Cabe destacar que esta situación no ocurre en la salas Penal o Laboral, donde el justiciable puede recurrir aún sin pagar esta tasa.

El abogado destacó, a su vez, que la Justicia civil en Córdoba es “muy equilibrada”. Al respecto, agregó: “Las sentencias están muy bien elaboradas, tienen muy buenos argumentos y no son arbitrarias”.

Por este motivo, aseguró que resulta complicado, en algunos casos, encontrar causales para poder recurrir al TSJ.

Una mirada más crítica esbozó el abogado y presidente de la Fundación Club de Derecho, Federico Macciocchi, quien aseveró que hay una política de las cámaras de no conceder los recursos que se interponen al Alto Cuerpo.

Macciocchi advirtió de que las cámaras se exceden en su competencia: “Lo que hacen muchas veces es analizar los recursos más allá de la competencia que tienen fijada por ley, que es verificar las condiciones de admisibilidad. En lugar de ello, analizan si se tiene razón en el planteo y hacen una contrastación con lo que la misma cámara falló; por eso es que las casaciones muchas veces no son concedidas”.

Y sumó otra razón que, a su criterio, desalienta la presentación de recursos: “El excesivo tiempo que demora la resolución de una casación hace que muchas veces lo abogados y nuestros clientes optemos por no continuar con la causa”.

Situación en el resto de las salas

Si se toma en cuenta el total de las salas del TSJ, en promedio, entre abril de 2018 y mayo de este año, la cantidad de recursos ingresados y de resoluciones dictadas por aquél se han mantenido estables respecto del mismo periodo del año anterior. En total, se interpusieron 2.959 recursos y se emitieron 2.757 fallos.

Como ocurre todos los años, las salas Laboral y Penal son las que mayor cantidad de recursos reciben y, por consiguiente, tienen más expedientes por resolver. Del total de éstos, dos tercios van a parar a estas dos salas.