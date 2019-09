Se realizarán del 23 al 27 de este mes en la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia, en Ciudad Universitaria. Proponen un servicio libre y gratuito a toda la comunidad para evitar dolencias

Córdoba podrá asistirse con un servicio gratuito y abierto a toda la comunidad para colaborar con la prevención y el tratamiento de las dolencias de espalda. Desde el 23 al 27 próximos, la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), por medio del Centro de Investigación, Extensión y Capacitación, llevará adelante una serie de jornadas para la detección y prevención del dolor de espalda.

Javier García, director del proyecto Detección del Dolor de Espalda, de la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia, destacó que la actividad propone concientizar a la comunidad sobre las afecciones en la espalda para indicar tratamientos adecuados y conocer las causas de las dolencias.

“Mucha gente no sabe por qué tienen algunos dolores o molestias. Nosotros buscamos detectar esos problemas, reconocer sus causas e indicar posibles tratamientos”, afirmó García.

El dolor de espalda es una sensación de malestar ocasionada por diversas causas, como por ejemplo contracturas musculares, malas posiciones o exceso de peso. Además, el dolor de espalda se acompaña de otros síntomas según el sector de la columna: mareos, náuseas, adormecimiento de manos o piernas, calambres, irradiaciones del dolor a otra parte del cuerpo, entre otras.

“Debemos prestar atención a la aparición de algunas de estas manifestaciones y acudir al especialista a la brevedad para que no se hagan recurrentes. Él es quien indicará el tratamiento adecuado, correcciones y ejercicios posturales para una mejor calidad de vida”, sostienen los organizadores.

Las jornadas se llevarán a cabo de 8 a 17 en la escuela mencionada, ubicada en Av. De la Reforma s/n (Ciudad Universitaria). Las consultas son libres y gratuitas y no hace falta inscripción previa.