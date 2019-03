Sin perspectivas de mejoras “significativas”, la pobreza sube a 32% y la economía cae 5,7%

Las cifras corresponden a los últimos informes que difundió el Indec. Al finalizar 2018, el porcentaje de la población indigente también creció y se ubicó en 6,7%. Ecolatina aseguro que el resultado de la gestión del Gobierno nacional no es “positivo”

Sin perspectivas de mejoras significativas, la pobreza se ubicó al cierre de 2018 en 32% de la población argentina, mientras que la indigencia alcanzó a 6,7%. Todo esto, en un contexto en el que la actividad económica cayó a enero por noveno mes consecutivo con una variación negativa interanual de 5,7%, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) al distribuir varios informes relacionados con la economía del país.

Estos porcentajes de quienes no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas y/o sus alimentos constituyen los peores de toda la gestión de Cambiemos, teniendo en cuenta los informes que se emitieron luego de la emergencia estadística.

En la comparación interanual del segundo semestre del año pasado con igual período de 2017, la pobreza creció poco más de 6 puntos porcentuales, mientras que la indigencia se incrementó dos puntos porcentuales. En cantidad de personas, y teniendo en cuenta que la población en todo el territorio nacional está estimada en 44 millones de habitantes, la cantidad de pobres se ubica en 13 millones de habitantes, unos dos millones más que en 2017. De este grupo, casi tres millones no alcanzan a pagar por sus alimentos.

Según un informe que emitió al respecto de estos indicadores la consultora Ecolatina, el hecho de que los porcentajes difundidos ayer por el Indec hayan superado las cifras de 2016 “no sorprende, pues el año pasado, la caída de salario real fue la mayor desde 2002 (en diciembre la contracción era cercana a 12%) y si bien la destrucción de empleo no fue masiva aumentó considerablemente la precarización laboral”.

En detalle, los analistas económicos de la entidad, pudieron precisar que la difícil situación afecta hoy en mayor medida a los niños menores de 14 años y a los jubilados. “Durante el segundo semestre de 2018, 46,8% de los niños en Argentina eran pobres y el atraso del poder de compra de la Asignación Universal por Hijo (AUH) no hizo más complejizar esta situación”, indicó el informe y agregó que “si bien la incidencia de la pobreza y la indigencia es menor, los adultos mayores (más de 65 años) también sufrieron las consecuencias del deterioro económico, ya que los aumentos de los haberes previsionales perdieron por varias cabezas frente a la inflación”.

Teniendo en cuenta que, los incrementos en los índices de pobreza y de indigencia se registraron en un año donde la economía cayó 2,5% , la desocupación llegó a 9,1% y la inflación anual se ubicó en el nivel histórico de 47,6%, los cálculos a futuro no resultan alentadores.

“Lamentablemente, las perspectivas para este año en materia de indicadores socio-económicos no son buenas: el nivel de actividad se contraerá en 2019; no esperamos que haya creación de empleo ni un aumento de salario real significativos durante buena parte del año; y las jubilaciones mejorarán en términos reales mayormente en la segunda mitad del año”, anticipó Ecolatina

Además, según los especialistas de la consultora, el reciente ajuste de la AUH (46% en marzo) “ayudará”, pero solo para contener la situación.

“En este marco es probable que no haya mejoras significativas entre 2016 y 2019”, concluyó el documento, señalando además que “a comienzos de 2016 el actual presidente manifestó el deseo de que su gobierno sea juzgado por si pudo o no reducir el flagelo de la pobreza y la indigencia. Más allá de las causas, el resultado no fue positivo”.

Enero

MIentras tanto, la actividad económica en su conjunto bajó 5,7% durante enero en términos interanuales, pero subió 0,6% en relación a diciembre, según también informó ayer el Indec.

Este porcentaje en terreno negativo marcó la novena baja interanual consecutiva, aunque vale señalar que la retracción fue levemente inferior a las de noviembre (-7,5%) y diciembre (-6,6%).

En tanto, la suba con relación a diciembre, fue el segundo leve incremento intermensual, luego del avance de 1% que se había producido en diciembre respecto a noviembre.

Las bajas más pronunciadas se observaron en comercio mayorista y minorista con 12,3%; industria manufacturera 10,1%; construcción 7,8%; sector financiero 7,5%; transporte y comunicaciones 5,2%, entre otras.

Solo el sector pesquero, con un incremento interanual de 10,2% y el agro con un avance del 8,9%, lograron eludir la tendencia declinante.

La hotelería y los restaurantes, donde se espera una recuperación por mayor turismo interno y externo debido a la devaluación de 100% del peso contra el dólar, casi no tuvo variaciones al bajar apenas 0,1% interanual.