Silencio de Schiaretti: gobernadores reclamaron a la Nación que compense la caída de la coparticipación

Los mandatarios emitieron un duro documento. Hablaron de cómo se desfinanciarán las provincias y amenazaron con ir a la Corte. El Gobernador no estuvo. Sin embargo, el ministro Giordano participó de la reunión y también de un encuentro técnico y avaló el planteo. Emplazaron al Gobierno nacional a una pronta respuesta

Gobernadores peronistas y de partidos provinciales consensuaron ayer un documento en el que solicitaron al Gobierno nacional que retrotraiga las medidas económicas anunciadas la semana pasada relativas a combustibles, IVA y Ganancias, “en resguardo de las finanzas provinciales”, indicaron a la salida del encuentro.

Los mandatarios provinciales se reunieron entre las 11 y las 13 en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde coincidieron en que las decisiones económicas anunciadas “no fueron consensuadas con los gobiernos provinciales”, y amenazaron con “ir a la Justicia” en tanto ellas sigan en pie.

Del encuentro no participó el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Su ausencia, anticipada ayer por Comercio y Justicia, es una evidente señal política, más allá de que coincida con los reclamos de sus pares.

Con todo, quien sí participó de esa reunión -aunque en el encuentro de la Comisión Federal de Impuestos (CFI)-, fue el ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano. En ese plenario también se habló de la coyuntura actual y del reparto de fondos, aunque en el marco de un cónclave técnico y no de un encuentro con más tinte político como el de los gobernadores, más allá de que el reclamo por los recursos es ciertamente legítimo.

Pese al llamativo hermetismo con el que se maneja en los últimos días el Gobierno provincial sobre temas que le afectan, que necesitarían una toma de posición concreta, esa postura pareció quedar en evidencia ayer. Schiaretti avaló el reclamo pero dejó que fuera el ministro Giordano quien lo expusiera en un encuentro de carácter técnico.

Reclamo y advertencia

El gobernador de Salta y precandidato a vicepresidente de Consenso Federal, Juan Manuel Urtubey, sostuvo que “hemos acordado un documento común donde solicitamos al Gobierno nacional que se retrotraigan las medidas anunciadas” y “ratificamos la importancia de que no disponga de las recursos que son de las provincias”.

“Seguimos dispuestos al diálogo y queremos que los recursos de cada una de las provincias sea respetado por el Gobierno nacional”, dijo, y advirtió: “Si no tenemos respuesta de parte de las autoridades iremos a la Justicia”.

“Si bien estamos supeditados a lo que plantea el Gobierno, tenemos un plan de acción que tiene que ver con garantizar los derechos de las provincias porque tenemos la obligación institucional de preservar esos recursos”, aseguró Urtubey.

Destacó que “a más tardar, la semana que viene vamos a estar viendo cómo continuar”.

El documento establece que los mandatarios provinciales “no” están “en contra de las medidas” pero que éstas fueron resueltas “en forma inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de dónde saldrán los recursos para afrontarlas”.

“Nos hace (el Gobierno) compartir esos costos fiscales al no disponerse con ellas las compensaciones necesarias a las provincias generando un despojo de nuestros recursos colocándonos en una grave situación de desfinanciamiento”, indica el texto.

Agrega que el Gobierno nacional “no puede disponer inconstitucionalmente” de esos recursos y que las jurisdicciones están en “grave peligro de no poder afrontar los gastos corrientes”, lo que amenazará “la paz social” por las “malas políticas económicas y financieras de las que las provincias no tenemos ninguna responsabilidad”.

Los gobernadores calificaron además de “arbitrarias y perjudiciales” las medidas y sostuvieron que dejan las provincias al borde de una “crisis” que las obligaría a tomar acciones de tipo “excepcional”, lo que “agravaría la situación del país”.

Del encuentro participaron los gobernadores de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Santa Fe, Miguel Lifschitz; de La Pampa, Carlos Verna; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de San Juan, Sergio Uñac; de Misiones, Hugo Passalacqua; de Salta, Juan Manuel Urtubey, y el vicegobernador de Santa Cruz, Pablo González, entre otros.

Para Nación, impacto “marginal”

El Gobierno nacional aseguró a los ministros de Economía provinciales que el impacto fiscal final de la eliminación del IVA de los productos básicos de la canasta y la medida de Ganancias “es marginal porque al aumentar las proyecciones de inflación, aumenta la coparticipación”, consignaron fuentes oficiales.

“Y también las provincias recuperan por el consumo”, precisaron, al revelar la posición del Gobierno ante los ministros, quienes se reunieron luego del encuentro de gobernadores, en la sede del CFI.

Los funcionarios plantearon además que “las medidas son necesarias para paliar la devaluación de la semana pasada en los bolsillos de la gente”.

Agregaron las fuentes: “Ante esta situación social compleja hubo que tomar medidas de alivio para la familias”, y precisaron que “la verdadera pregunta es si están de acuerdo o no. La Nación pone el 50% y las provincias el otro 50%”.

Respecto al reclamo de los gobernadores, el Gobierno les recordó, por otra parte, que la reducción del IVA está en la plataforma de Alberto Fernández, candidato presidencial del Frente de Todos, a quien muchos de esos 19 gobernadores que estuvieron en la reunión acompañan políticamente.

De la reunión en el CFI participaron, por el Gobierno, el secretario de Provincias, Alejandro Caldarelli, y el subsecretario de Relaciones con Provincias, Paulino Caballero.

Por Córdoba estuvo el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano.

Las posiciones opuestas entre las partes tiene relación con el impacto fiscal de las medidas anunciadas por el Gobierno nacional la semana pasada.

En el caso de Córdoba y según cálculos de la Comisión Federal de Impuestos (CFI), tendrá un costo de unos 3.100 millones de pesos hasta fin de año.

En tanto, para el Gobierno nacional, el saldo negativo será de sólo 256 millones de pesos, apenas 0,2% de la coparticipación que recibirá la Provincia este año.

La notable diferencia entre uno y otro número es que mientras la CFI sólo cálcula el costo fiscal de las medidas y su impacto en una menor coparticipación, el Gobierno nacional neutraliza ese efecto con la incidencia de la inflación en la recaudación y el mayor consumo, que compensará casi en su totalidad el recorte producto de los anuncios.

La postura de los ministros no coincide con la del Gobierno nacional. Concretamente, solicitaron una compensación en torno a 30 mil millones de pesos para todos los distritos para compensar la caída en los ingresos por las medidas de Macri.

“Los gobernadores fueron claros en el documento: o se encuentra una compensación a esta decisión unilateral que pone en riesgo las finanzas provinciales, o lamentablemente vamos a tener que judicializar esta medida, que claramente tiene una inconsistencia respecto a la jerarquía de las normas”, enfatizó tras el encuentro el presidente de la CFI, el chaqueño Cristian Ocampo, en referencia al paquete presidencial.

Nostalgia del látigo y chequera

El jefe del interbloque Cambiemos del Senado, el radical formoseño Luis Naidenoff, dijo que los gobernadores del peronismo deben “dejar de lado la hipocresía”, al cuestionarlos por haber criticado la decisión del Gobierno de quitarles el IVA a productos de la canasta básica.

“Los gobernadores tienen que dejar de lado la hipocresía, estar a la altura de las circunstancias y asumir esfuerzos compartidos. A la hora de asumir las responsabilidades que les corresponden en un federalismo fortalecido, tienen nostalgia del látigo y la chequera”, aseguró Naidenoff.

Además, afirmó que “ante la situación económica y social delicada para los trabajadores, las familias y las empresas argentinas y cuando el país reclama solidaridad, los gobernadores opositores responden con mezquindad y con un documento que refleja gran hipocresía e irresponsabilidad”.

Agregó Naidenoff: “Desde hace tres años las provincias vienen mejorando sus recursos por la decisión de este gobierno de recuperar nuestro federalismo. Mientras que en el 2015 las transferencias automáticas representaban el 40% de la recaudación tributaria nacional, en el 2019 representan el 50%”.

Además, añadió que “es falso y sumamente irresponsable decir que las medidas económicas tomadas como la quita del IVA que beneficia a los argentinos a lo largo y ancho del país ponen en riesgo los gastos corrientes, los salarios y hasta la paz social”.

Y recordó: “Además, la quita del IVA a la canasta básica está en la propia plataforma del Frente de Todos y hay más de 140 proyectos presentados por diputados del PJ en este mismo sentido”.