Salario docente de Córdoba, tercero en el país pero golpeado por la inflación

A septiembre pasado llegaba a $27.291 para el maestro de grado con 10 años de antiguedad, sólo debajo de Santa Cruz y Tierra del Fuego y . Hasta entonces la suba interanual había sido del 28%, debajo del 40,5% de inflación. Si bien luego mejoraron, igual quedaron lejos de los precios

Los salarios de los docentes provinciales de Córdoba se ubicaban a septiembre de 2018, terceros en el ranking nacional, sólo por debajo de las provincias Santa Cruz y Tierra del Fuego. No obstante, considerando que el costo de vida en las provincias patagónicas es sensiblemente superior al del resto del país, posiblemente el poder adquisitivo de los haberes de los docentes cordobeses sea igual o hasta mejor que el esos distritos.

Con todo, al igual que todas las provincias, el año pasado, al menos hasta septiembre, los educadores locales habían perdido respecto a la inflación. La situación se mantuvo luego al cierre de 2018. Los datos aparecen reflejados en un informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano, dirigido por Alieto Guadagni.

El documento, ademas de reflejar los salarios de un docente de nivel primario con 10 años de antiguedad de cada provincia y el aumento porcentual logrado hasta septiembre de 2018, también da cuenta de que los sueldos de los docentes argentinos se ubican entre los más bajos a nivel mundial, con cifras menores a la mitad del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) e incluso inferiores a México y Chile.

En relación a los salarios, el haber promedio para un maestro de grado con 10 años en funciones era a septiembre pasado de 20.833 pesos, 20,2 por ciento mayor a igual mes del año pasado. Entonces, la inflación interanual alcanzaba a 40,5 por ciento.

El documento compara las 24 provincias argentinas. En ese marco, la que mejor paga es Santa Cruz con 28.439,3 pesos. Con todo, en 2018 -al menos hasta septiembre-, el aumento que habían recibido los educadores de esa provincia apenas alcanzaba a 15,3 por ciento. Peor aún es el caso de Tierra del Fuego. Si bien los sueldos para el maestro de grado se ubican segundos en el ranking nacional con 27.916 pesos, el alza hasta septiembre era de sólo 12 por ciento.

Córdoba se ubica en ese listado en tercer lugar con haberes de 27.291 pesos y con una suba del 28 por ciento en los primeros nueve meses de 2018. Luego, los haberes terminarían con un alza del 36 por ciento más un bono de 5 mil pesos en caracter no remunerativo. Sin embargo, la inflación siguió trepando y cerró el año en 46,55 por ciento en Córdoba. La pérdida del poder adquisitivo fue entonces contundente.

En rigor, y siempre de acuerdo al informe, hasta septiembre los docentes de todas las provincias habían perdido respecto a la inflación. En algunos casos, el deterioro del salario fue muy pronunciado más allá de los sueldos magros que percibían.

La muestra más extrema es Santiago del Estero. Un maestro de grado de esa provincia cobraba apenas 13.291 pesos y la suba obtenida hasta el tercer trimestre era de sólo 8,9 por ciento que cotejada con una inflación del 40,5 por ciento, mostraba a las claras el impacto sobre los haberes del educador. Por lo demás, provincias pares a Córdoba como el caso de Santa Fe, pagaban un haber de 24.090 pesos. El aumento obtenido era del 19,6 por ciento.

En tanto, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) reconocía un salario de 21.572 pesos, con un alza hasta entonces del 34,9 por ciento.

El documento no aclara si los haberes mencionados incluyen todo concepto de pago, por ejemplo material didáctico o algún otro item que podría figurar fuera del sueldo pero que suma a la hora del valor final. En tanto, es probable que algunas provincias hubiesen acordado el pago de aumentos escalonados, alguno de cuyos peldaños impactaron recién al cierre del año en cuyo caso la suba porcentual al final de 2018 se acercase más a la inflación. Parece ser el caso de provincias como Santiago del Estero que había aplicado una mejora de apenas 8,9 por ciento hasta ese momento.

“Los docentes no consiguieron sostener su poder adquisitivo. Esta situación afecta aún más a los maestros de provincias en las cuales el salario docente no alcanza siquiera la media nacional, por debajo de los 20 mil pesos mensuales. Tal es el caso de Formosa, Mendoza, Corrientes, Misiones, Chaco, Santiago del Estero y La Rioja”, subrayó Alieto Guadagni, director del CEA.

Entre los más bajos del mundo

Por otro lado, el salario anual de los docentes con 10 años de antigüedad que imparten enseñanza en escuelas primarias de la Argentina se encuentra entre los más bajos de los 37 países considerados por la OCDE, enfatiza el informe de la Universidad de Belgrano.

“Los salarios de docentes de la Argentina se ubicaban en diciembre de 2017 en el puesto 34 entre 37 países analizados por la OCDE, con una cifra anual de 19.741,33 dólares de igual poder de compra (PPA). Es decir que no alcanzaban ni la mitad de la media de los países cuyos datos publica la OCDE. De los 33 países mejor posicionados que la Argentina, los primeros cinco triplicaban los valores salariales anuales de nuestros docentes, en tanto que los siguientes quince los duplicaban”, indicó Guadagni.

Paritaria docente

La Unión de Educadores de la Provincia (UEPC) concretará hoy una asamblea informativa para analizar los avances de la paritaria 2019 con el Gobierno provincial.

Hasta el momento, el Gobierno sólo anticipó que pagará el mismo aumento que otorgó al resto de los estatales, esto es 5 por ciento en febrero más claúsula gatillo hasta cerrar el primer semestre. El gremio pide una mejora extra previamente para recuperar en parte los más de 10 puntos porcentuales perdidos por la inflación de 2018 y luego de cerrar un acuerdo salarial del 36 por ciento el año pasado.

Si bien los docentes recién resolverán sobre el tema la semana próxima o a más tardar la siguiente, trascendió que, de no mejorar la propuesta oficial, es muy probable que los educadores rechacen la oferta y resuelvan comenzar el ciclo lectivo con algún tipo de medida de fuerza. De todas formas, también la Ctera a nivel nacional podría resolver un comienzo de ciclo conflictivo, en una asamblea prevista para el 28 de febrero próximo.