Residuos, polución y financiamiento son “nudos críticos” para la logística cordobesa

Se presentaron los resultados del “Plan Estratégico Córdoba Polo Logístico al 2030” y se delineó un conjunto de propuestas que atacan transversalmente problemáticas ambientales, sociales, económicas, de gobernanza y de planificación territorial.

Por Luz Saint Phat – lsaintphatcomercioyjusticia.info

La Agencia para el Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba (ADEC) presentó ayer los principales resultados del “Plan Estratégico Córdoba Polo Logístico al 2030”, mediante el cual se desarrolló un diagnóstico de las principales problemáticas de la logística urbana que existen en la capital provincial y se consensuaron un conjunto de ideas proyecto que podrán a futuro ser implementadas.

El documento fue elaborado participativamente por técnicos de ADEC, integrantes de distintas cámaras empresariales, académicos de las distintas universidades de Córdoba y también junto al Municipio.

Según se diagnosticó, la distribución y el tratamiento de residuos tóxicos, patógenos e industriales; la polución en el área central; y el financiamiento son algunos de los principales “nudos críticos” que se pudieron relevar en torno a la temática de la movilidad de las mercancías en la capital provincial.

También surgió como cuestión de importancia, la conflictividad entre las empresas y los vecinos y la relación entre industrias y barrios. Otros aspectos tematizados fueron el impacto social negativo de la carga y la descarga en las zonas de concentración comerciales (horarios, espacios, métodos y tecnologías), la normativa y el control, la competitividad, el cumplimiento de las ordenanzas vigentes, la infraestructura y la coordinación entre municipio, provincia y Nación.

“Córdoba como polo logístico es un proceso que arrancamos este año y esperamos que continúa y tenemos la expectativa de encaminar este proceso que será largo”, dijo Jorge Pellicci, integrante de la gerencia técnica y de proyectos de la agencia, en la presentación realizada ayer en la sede de la Bolsa de Cereales de Córdoba.

“El proyecto nació en el marco del Plan Estratégico de ADEC de 2016-2020 en el que participaron las entidades socias de ADEC y la Municipalidad de Córdoba. Es el resultado de una jornada de trabajo participativa que desarrollamos el 27 de noviembre de 2018 en la que se identificaron más de diez ideas-proyecto”, dijo por su parte el vicepresidente 1° de la entidad, Ricardo Occhipinti.

En el documento que se puso a disposición se incluyen distintas ideas y proyectos que podrían abordar las cuestiones centrales relacionadas con la logística urbana. Tanto para el diagnóstico como para las propuestas, se tomaron en cuenta las distintas dimensiones de la problemática: ambiente, sociedad, economía, gobernanza y planificación territorial.

Entre sus principales objetivos, las iniciativas apuntan a que en un futuro se puedan disminuir las emisiones de gases, mitigar el impacto social de la logística, minimizar los costos económicos y desarrollar una infraestructura acorde a las necesidades de la población con el objetivo de optimizar los procesos.

Problemática global

Aunque el plan presentado todavía no cuenta con financiación específica, según se informó a Comercio y Justicia, ataca una problemática que está lejos de ser solucionada, incluso a nivel mundial.

De hecho, según explicó Andrés Alcalá, Ejecutivo Principal en el Banco de Desarrollo de América Latina – CAF (quien participó de la presentación), todas las ciudades de la región “tienen una serie de especificidades relacionadas con la logística que consisten en un crecimiento acelerado con planificación insuficiente, ciudades con un casco antiguo y centro urbano denso, ciudades dualizadas, zonas industriales y comerciales incrustadas en tejido residencial, centro urbano con áreas comerciales tradicionales, coexistencia de modelos comerciales tradicionales y modernos, informalidad en el sector del transporte, enraizamiento de una cultura de desacato normativo, problemáticas específicas en ciudades portuarias y problemas de seguridad en algunas ciudades”.

“El tema de la logística urbana tiene una creciente importancia global y no sólo incide en la calidad de vida sino también en la productividad. Se trata de una problemática muy compleja, en la que no hay una solución, sino soluciones. Este tema no está aún priorizado en las agendas urbanas pero su importancia e incidencia va a ir creciendo aceleradamente”, aseguró.

La entidad de financiamiento además precisó que se estima que, para 2015, el transporte de mercancías en las ciudades se triplique.