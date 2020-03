Rentas suma incentivos al pago y apunta a sectores indemnes a la crisis

Los contribuyentes del Inmobiliario Rural que paguen antes del 15 de abril la cuota única tendrán un cupón de descuento para 2021. Por ahora descartaplan de pagos. Focaliza acciones hacia sectores con capacidad de pago aun en esta coyuntura. Llaryora emitió Letras por $466,4 millones a 36,3%

La Dirección de Rentas de Córdoba reformuló en las últimas horas su estrategia recaudatoria en el marco de la crisis y direccionó acciones para apuntalar la recaudación tributaria en sectores con capacidad de pago, que en muchos casos por ahora no sufrieron el impacto pleno de crítica coyuntura.

En forma paralela, el organismo recaudador sumó beneficios para incentivar el pago anticipado, en este caso del Inmobiliario Rural, justamente un sector que en primera instancia aparece indemne ante la crisis.

Concretamente, los contribuyentes de ese tributo que abonen antes del 15 de abril la cuota única anual recibirán en el ejercicio 2021 un cupón de descuento que podrán sumar a los beneficios que ya tendrían entonces por abonar en un sólo pago.

La cuota única del Rural vence el 10 de mayo próximo.

La intención de Rentas es asegurarse ingresos en un mes clave como lo será abril. Todo indica que será en esta instancia el peor mes en materia de ingresos para la Provincia, siempre y cuando la cuarentena no se extienda aún más en el tiempo, esto es, en mayo inclusive.

Como fuere, la propuesta apunta a que los contribuyentes del Rural que abonan cuota única, que adelanten el pago y, a cambio, reciban un descuento de 15 por ciento extra en 2021.

Así, el año próximo y de mantener los diferentes beneficios que tiene activos Rentas por contribuyente cumplidor (30 por ciento), por pago de cuota única (15 por ciento) y por pago por medios electrónicos (5 por ciento), los que adelanten el pago ahora, terminarían abonando en 2021 el 50 por ciento del impuesto inicial.

El teoría, por cuota única deberían ingresar unos 3 mil millones de pesos, una cifra más que significativa más todavía en esta instancia.

En total, hay 215 mil contribuyentes del Inmobiliario Rural que aportan cerca de 45 por ciento de la recaudación total del Inmobiliario en general, incluyendo el Urbano.

El incentivo a ese sector tiene una doble explicación. Por un lado, la cuota única aún no venció. Por otro, es una actividad que hoy está en plena cosecha, en el caso de la gruesa (soja y maíz) y con capacidad de pago, al menos en comparación otros sectores.

Por lo demás, la estrategia de Rentas es apuntar a aquellos sectores que tienen capacidad de pago en esta circunstancia.

El viernes trascendió un documento interno del organismo recaudador que instaba a pagar los impuestos, siempre a los que tuvieran posibilidad de hacerlo.

El paper fue prontamente cuestionado desde el propio Gobierno que, en esta instancia, prefirió no hacer referencia al tema.

Como fuere, el Ejecutivo necesita de ingresos para poder atender la coyuntura.

Hoy se sabrá a cuánto ascendió la coparticipación de impuestos que gira la Nación. Hasta el viernes, los números venían francamente en negativo, siempre en términos reales.

Se estima que la caída rondará entre 20 y 25 por ciento.

Lo mismo con la recaudación propia que viene en la misma línea. Los pagos se frenaron desde días antes de decidirse la cuarentena. Y nada hace suponer que vayan a retomarse.

En ese marco, la idea es apuntar a todos los que tengan posibilidades de seguir pagando. Y que no se relajen.

En ese contexto, no hay distingos entre Inmobiliario, Automotor o Ingresos Brutos y Sellos. Rentas focalizó comunicaciones hacia esos sectores para evitar que, precisamente quienes pueden en esta circunstancia, traccionar los ingresos, sigan en esa línea.

Llaryora emitió Letras

Mientras tanto, la Municipalidad de Córdoba emitió el viernes letras del Tesoro por 466,4 millones de pesos a 36,3 por ciento anual y a un plazo de 91 días.

La colocación, anticipada días atrás por este medio, se concretó de manera sorpresiva el propio viernes. De hecho, fue ese mismo día en que se emitió el aviso de publicación, situación que habitualmente no ocurre y se difunde con al menos uno de dos días de antelación.

La emisión de hasta 500 millones de pesos, captó 466 millones que serán destinados a cubrir necesidades de caja.

La Letra Serie XXXVI es la primera que emite el intendente Martín Llaryora y se produjo en medio de la tormenta financiera y económica global que afecta particularmente a Argentina. La salida al mercado en este contexto, marcó claramente la urgencia de la administración de Llaryora por conseguir liquidez.

El jefe comunal debe pagar en las próximas horas los sueldos del mes de marzo que ocupan más de 50 por ciento de los ingresos corrientes que tiene el municipio, todo agravado por una caída de la recaudación y gastos extraordinarios vinculados a los requerimientos en el área salud, en función de la pandemia de coronavirus.

Por lo demás, el cambio de gestión, ahora con Llaryora como intendente, se notó en los bancos y compañías contratados para la emisión. El Banco de Córdoba fue el organizador y el agente de liquidación. También participó como colocador junto al Banco de Servicios y Transacciones, Puente y Adcap Securities Argentina SA. El instrumento emitido pagó tasa Badlar más margen de 7 puntos porcentuales. La tasa Badlar el viernes y según publicó el Banco Central se ubicaba en 29,38 por ciento. Igual, habrá que ver en qué nivel está en julio, cuando deba cancelarse la herramienta.

La Letra fue calificada B2.ar por Moody’s.

Los compromisos que debe afrontar la comuna complicaron el frente financiero desde el inicio mismo de la gestión.

Por lo pronto, a poco de asumir, el intendente debió pagar letras emitidas durante la administración del ex intendente Ramón Mestre por 784 millones de pesos. Asimismo, desembolsó casi mil millones de pesos en cheques de pago diferido. Mientras, la semana pasada debió pagar 5,9 millones de dólares de un nuevo vencimiento de intereses del bono por 150 millones de dólares emitido también durante la gestión de Mestre.

Cancelados esos compromisos, ahora el frente financiero aparece más despejado. En rigor, hasta el 3 de julio cuando deba pagar las Letras emitidas este viernes, con su correspondiente interés.

En tanto, en septiembre, vence otro cupón de intereses del bono en dólares, por otros 5,9 millones de dólares.

Con todo, para septiembre aún falta una eternidad, en función de la dinámica de la realidad que, hace 30 días atrás, nada hacía suponer que llegaría a esta instancia. La idea de la comuna es sumarse a la reestructuración de deuda que encaró el Gobierno argentino y también reperfilar o bien lograr alguna quita en los pagos de los futuros servicios de deuda del título en dólares.