Para referentes del sector automotriz 2020 será un año “crítico”

La consultora LIDE Argentina llevó a cabo un nuevo seminario web del que participaron referentes mercado automotriz, como Rolf Epp (BMW Argentina), Cristiano Rattazzi (FCA) y Manuel Mantilla (Mercedes Benz Argentina), durante el cual se abordaron los desafíos y proyecciones del sector a partir de este contexto de crisis marcado por la pandemia del coronavirus COVID-19 y sus efectos a nivel nacional y mundial.

El primer disertante en tomar la palabra fue Rolf Epp, CEO y Presidente de BMW Argentina, quien manifestó que “la información de los patentamientos durante los primeros tres meses del año indica que su volumen es muy reducido. En general, el mercado puede llegar a disminuir entre 200.000 y 250.000 unidades a lo largo del año”.

Y en referencia al sector de automóviles de alta gama, precisó: “El segmento premium está siendo afectado, probablemente, menos que los sectores masivos debido a la baja participación en el mercado total: aproximadamente el 2 por ciento. Ello no es bueno en sí mismo pero representa una importante oportunidad de crecimiento”.

“Esta crisis no es sólo argentina, sino mundial, y es diferente a otras que hemos padecido: las salas de venta han cerrado, no existe posibilidad de financiamiento, no hay venta de usados y los talleres no funcionan, estamos en un terreno desconocido. El tema de liquidez se volvió primordial, tanto para la empresa como para los partners, y en ello estamos trabajando en forma permanente”, agregó.

Para finalizar, Epp compartió un panorama esperanzador de cara al futuro: “Sin dudas el 2020 será un año crítico y mientras más dure la cuarentena mayores serán los desafíos que debamos enfrentar, pero a pesar de ello, los planes de la compañía referidos a automatización, conectividad, electrificación y servicios (ACES), continuarán llevándose adelante”.

Por su parte, Cristiano Rattazzi, Presidente de Fiat Chrysler Argentina (FCA), compartió una serie de datos que ponen en contexto la gravedad de la situación que atraviesa el sector: “El volumen mínimo de autos fabricados en un año fue de 80.000 unidades en 2002, y llegamos a 940.000 hace unos años atrás. Para este año se preveían unas 360.000 unidades, pero dudo que se pasen las 250.000”.

“En mayo, las fábricas de FCA comenzarán a funcionar parcialmente, pero aun así dependemos de lo que suceda en Brasil, nuestro principal destino exportador, por lo que el futuro de la compañía es complicado”, continuó.

“Siempre que llovió, paró; veremos con qué nos encontramos cuando la lluvia pare, porque esta es una lluvia diferente”, concluyó Rattazzi.

En tanto, el CEO y Presidente de Mercedes Benz Argentina, Manuel Mantilla, aseguró que “para entender el efecto real de esta pandemia sobre la industria automotriz hay que tener presente que a nivel mundial hay una gran inversión para el desarrollo de nuevas tecnologías –la electrificación, por ejemplo- y muchos de esos proyectos se verán retrasados, con todo lo que ello implica”.

Además, con una visión optimista de los acontecimientos, manifestó: “Argentina debe prepararse para un futuro cercano teniendo en cuenta, al menos, dos factores fundamentales:

1. Lograr que las terminales comiencen a producir con las máximas medidas de seguridad.

2. Insertar a la industria automotriz en el mundo -no sólo en el Mercosur- y convertirse en un jugador global.