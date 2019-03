Plan de viviendas: ya suman casi 10 mil los inscriptos

El plan de viviendas que el Gobierno de Córdoba anunció para los próximos cuatro años con créditos propios y del Banco de Córdoba (Bancor) concitó 9.679 inscripciones efectivas además de más de 14 mil consultas, según datos informados por el Ejecutivo provincial.

El plazo para inscribirse en el programa se habilitó a las 9 de viernes pasado y estará abierto hasta el 15 de mayo próximo.

De acuerdo con datos oficiales, hasta anoche hubo 9.679 inscriptos, 3.161 anotados en etapas intermedias y 1.482 que no completaron datos pero que ingresaron a la página.

Entre los preinscriptos, 5.487 fueron de capital y el resto del interior.

En ese marco, 833 correspondían al programa LoTengo, 2.801 tenían lote propio y 6.045 no.

Ayer, fuentes del Gobierno provincial aclararon a Comercio y Justicia que en los casos en que se apunte a un crédito en el cual el beneficiario deba contar con terreno, no estará permitido ofrecer algún espacio dentro de la propiedad de los padres o familiares, por ejemplo. Tampoco construir arriba de una edificación ya existente. “Deben ser terrenos propios, escriturados o con boleto de compraventa”, aclaró la fuente.

Por lo demás, el plan viene concitando elevada atención entre quienes quieren acceder a una vivienda propia, ya sea para la construcción o bien para la compra de un inmueble.

Una vez concluido el plazo de inscripción, el sistema califica a los inscriptos mediante el cruce de bases de datos online y asigna el programa que corresponda según la categoría del postulante.

En caso de que la cantidad de inscriptos aprobados supere el cupo anual, se realizará un sorteo por Lotería de Córdoba el próximo 3 de junio. Recordemos que la primera etapa del plan abarca el período 2019-2020 y el cupo asignados es de 9.000 viviendas.

Por otra parte, en todas las líneas de crédito se tendrán en cuenta cupos especiales: hasta 5% para discapacitados; hasta 5% para mujeres bajo Programa de Violencia de Género; y hasta 40% para jefas de familia.

El programa pone a disposición créditos a tasas subsidiadas para la compra o construcción de la casa propia. Entre otros requisitos, los créditos son para grupos familiares que no posean un inmueble a su nombre.

De acuerdo con el anuncio efectuado por el Gobierno días atrás, el plan de viviendas incluye más de 20.800 mil millones de pesos a desembolsar en cuatro años para la construcción de 25 mil unidades, la mayoría con la disposición del terreno por parte del beneficiario.

De los cuatro programas, dos estarán a cargo del Gobierno provincial, que fondeará los préstamos para sectores de bajos ingresos. Esos serán sólo para la compra de materiales o mano de obra y se devolverán con una tasa ajustable con el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

En tanto, los otros dos programas estarán a cargo del Bancor. Uno exigirá terreno y el otro podrá usarse para la compra de una vivienda pasible de ser hipotecada y por hasta un monto por encima de cuatro millones de pesos.