Petroleras señalan que falta suba de 10% y estacioneros elaboran 14 puntos para el gobierno de Fernández

El porcentaje se estimó sobre lo que consideran que se necesita para lograr el import parity price. En tanto, habrá otra actualización en diciembre, debido a la carga positiva. Por otra parte, los expendedores visitan hoy Vaca Muerta y acercarán propuestas al presidente electo

Por Luz Saint Phat – lsaintphat@comercioyjusticia.info

Ayer, las petroleras aumentaron 5% desde la primera hora el precio de los combustibles en todo el país, luego de los 90 días de congelamiento que el Gobierno había fijado el pasado 15 de agosto, como medida de “alivio” para reducir el impacto de la devaluación en los precios finales.

La suba de esta semana es la segunda que se establece en noviembre y la tercera que se registró en los surtidores después de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

No obstante esta última alza, las petroleras señalaron que todavía falta 10% para lograr el import parity price, es decir un precio de equilibrio. En tanto, la Secretaría de Energía de la Nación estima que este porcentaje restante se ubica en 6,5%.

Las cifras fueron confirmadas a Comercio y Justicia por Gabriel Bornoroni, presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (Fecac) y en septiembre pasado también fue elegido como titular de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha). Además, adelantó que durante la jornada de hoy los representantes de la entidad visitarán Vaca Muerta y que están ultimando los detalles de un documento con 14 puntos que serán entregados al próximo titular de Energía de la Nación para su consideración.

“Creo que no se va a implementar un porcentaje de este alza antes de fin de año pero si va a haber otra actualización el 1 de diciembre, que es por ley, debido a la carga impositiva de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Nada más que eso”, dijo Bornoroni en conversación con este medio. “Además en diciembre viene la nueva política energética, que aplicará el nuevo secretario de Energía o ministro y ahí se verá”, agregó.

En cuanto a la situación del sector y el impacto de un nuevo alza sobre el consumo, el dirigente empresarial indicó que actualmente el problema “es grave”. “Hay cupos en las estaciones de marca y desabastecimiento en las blancas. Hoy no se puede vender más porque las petroleras no están queriendo vender más. Así que el consumo está amesetado”, dijo.

Vaca Muerta y nuevo Gobierno

Mientras tanto, los estacioneros agrupados en Cecha se encontraban ayer en Neuquén en la reunión de la confederación y con expectativas de su visita durante el día de hoy a Vaca Muerta, según detalló Bornoroni.

“Queremos conocer cómo es el funcionamiento y ya nos hicieron una charla introductoria donde nos confirmaron que está 50% paralizada a raíz del congelamiento de precios. Nosotros queremos ver de adentro cómo se trabaja”, explicó el titular de la confederación y agregó que se “realiza toda una inversión monstruosa para lograr que el barril de petróleo salga”.

“Por otro lado – informó Bornoroni- recién logramos redactar catorce puntos que se lo vamos a entregar al próximo secretario o ministro de Energía, con las principales demandas del sector porque consideramos que las debería tener en cuenta”.

Algunos de estos aspectos ya fueron adelantados por este diario en su edición de octubre de pasado. En detalle, según anticipó el presidente de Fecac, se solicita que “la Secretaría vuelva a convertirse en Ministerio, que se logren estabilizar los precios, incentivar el consumo y que también las tarjetas de crédito acompañen”.