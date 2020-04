Nueva batería de medidas para contener el efecto coronavirus inyecta $107 mil millones en la economía

El Gobierno presentó un paquete que amplía el original Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. Alcanza el pago de salarios, créditos a tasa cero y reducción de aportes

El Gobierno presentó ayer formalmente una batería de medidas para aliviar la situación de empresas y trabajadores en relación de dependencia o autónomos afectados por el impacto de la pandemia de coronavirus, entre las cuales destacan el pago de salarios complementarios financiados por el Estado, la concesión de créditos a tasa cero y la reducción de aportes patronales.

Estas medidas, que fueron publicadas mediante Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el Boletín Oficial este lunes, tienen como destinatarios a “empresas, pymes y trabajadores en relación de dependencia e independientes” que todavía no habían sido contemplados por otras medidas dispuestas por el Gobierno desde el inicio de la pandemia.

Según se informó, la inversión estatal para hacer frente a este nuevo paquete es de 107.000 millones de pesos, alcanzando ahora los 850.000 millones de pesos invertidos -el equivalente a tres por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)- desde que se inició oficialmente el aislamiento masivo.

Entre otras disposiciones, la normativa incluye un salario complementario que consiste en la asignación abonada por el Estado nacional para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, créditos a tasa cero para personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y un sistema integral de prestaciones por desempleo.

Estas disposiciones implican una “mirada más general de la actividad económica” y apuntan a “simplificar trámites” para ir en auxilio de las empresas, pymes y familias, explicó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien en la mañana de ayer encabezó una reunión del Gabinete Económico, en Casa Rosada.

Además de Cafiero, participaron de la reunión el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; el ministros de Economía, Martín Guzmán; el titular del Banco Central, Miguel Pesce; y de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

Durante el encuentro, que comenzó a las 9, Cafiero señaló que se inscribieron “420 mil empresas” para beneficiarse con el programa del “salario complementario”, por el cual el Estado “se hace cargo de 50 por ciento de la masa salarial de las firmas que está en crisis” durante la emergencia, y estimó que con la ampliación a otras empresas “sin límite de tamaño”, la cantidad se incrementará.

Además, precisó que el Estado “pagará parte” del salario de alrededor de “80% de los trabajadores del sector privado”, para ayudar a superar la crisis.

Respecto a los créditos que incluye también el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), Cafiero sostuvo que “serán a tasa cero” a “pedido del Presidente (Alberto Fernández)” de trabajar sobre un segmento al que todavía no habían podido llegar, que es el “de (trabajadores) autónomos y monotributistas de las categorías más altas”.

Según explicó, será “un crédito a tasa subsidiada del Estado nacional que va a ser a tasa cero, es decir con un plazo de gracia, con lo cual van a empezar a pagar recién en diciembre” y podrá obtenerse a partir de mayo.

Cafiero analizó estas medidas como “una ayuda y un aliciente para todos los argentinos y argentinas que está haciendo un esfuerzo muy grande de quedarse en su casa, con mucha responsabilidad y con mucho conciencia social”, desde el 20 de marzo, cuando comenzó la cuarentena en las casas.

Conferencia

Luego de la reunión, que se prolongó durante cinco horas, los ministros Kulfas y Moroni brindaron ayer una conferencia de prensa para precisar los alcances de las medidas incluidas en el decreto.

Moroni señaló que los monotributistas y autónomos podrán acceder al crédito a tasa cero, ingresando a la página de la AFIP, sin tener que realizar otro trámite, y precisó que “el monto del crédito se acreditará en la tarjeta de crédito y será equivalente a 25% del tope de la facturación anual de la categoría en la cual cada uno está inscripto”.

El monto máximo será de 150 mil pesos y las condiciones las aportará el Banco Central de la República Argentina (BCRA), añadió el funcionario, y dijo respecto a los monotributistas comprendidos que ya “no hay más diferenciación, van todas las categorías”.

Al respecto, Kulfas sostuvo que “todas las empresas, independientemente de su tamaño” podrán acceder a la “asistencia”, incluidas “todas las categorías de monotributistas” para el acceso a los créditos, y agregó que el objetivo es “mantener las unidas productivas y los contratos de trabajo vigentes y dar una señal para evitar despidos”.

Moroni, por su parte, señaló que “para cualquier modificación en el vínculo entre la empresa y los trabajadores debe haber previo acuerdo alcanzado por la representación sindical con la empresa, y con homologación del ministerio de Trabajo.

CÓRDOBA

Se inscribieron 42 mil pymes en el ATP

El Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) beneficiará a unas 42.000 pymes de la provincia de Córdoba.

Al respecto, el ministro de Industria, Comercio y Minería de la provincia, Eduardo Accastello, precisó que se trata de firmas con menos de 25 trabajadores y que están en condiciones de recibir los aportes de ayuda de Estado Nacional.

Además, Accastello manifestó en declaraciones radiales que el Gobierno de Córdoba también está “trabajando con todas las cámaras empresariales para dar una respuesta a las pymes” que se vieron afectadas por la crisis desencadenada por el coronavirus.

“El 50% del salario de abril va a estar contemplado en este DNU que prevé un mínimo del salario vital y móvil y un máximo de dos. Estimamos que van a recibir entre 16.500 y 32.000 pesos cada trabajador de todas las empresas privadas cordobesas registradas”, resaltó el funcionario provincial.



INFLACIÓN

En marzo, se registró avance en los precios mayoristas y en la construcción

Los precios mayoristas subieron en marzo 1% respecto al mes previo, mientras que el índice del costo de la construcción avanzó 1,4% en similar período, informó ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec). De esta forma, en los tres primeros meses del corriente año los precios mayoristas acumularon un alza de 3,6% y de 51,8% en el último año.

Por su parte, el costo de la construcción acumuló una variación interanual de 58,3% mientras que entre enero y marzo sumó un incremento de 11,1%. Con base en el informe elaborado por el Indec, el nivel general de precios internos al por mayor del 1% de marzo, fue consecuencia de un incremento de 0,9% en los productos nacionales y de 1,4% en artículos importados.

En tanto, el crecimiento de 1,4% en los costos de la construcción se explicó por un avance de 1,2% en el rubro materiales, 1,6% en la mano de obra y 0,8% en concepto de gastos generales.



Unión Industrial Argentina (UIA)

Empresarios apoyaron las disposiciones oficiales

El titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, saludó ayer la decisión del gobierno nacional de pagar de manera directa parte del sueldo de los trabajadores, al señalar que eran “parte de las medidas que estábamos reclamando” en la entidad fabril.

“Sorprendió gratamente porque va a darle una salida a todas las empresas que no están trabajando y a las grandes preocupaciones que eran cómo iban a pagar los sueldos”, dijo y reconoció que “al menos los salarios industriales van a poder pagarse”.

En este sentido, apuntó que la Anses “nos está dando una ayuda fundamental para pagar los sueldos de hasta 50% del salario neto del trabajador”.

Acevedo explicó que en estos momentos entre 75% y 80% de las empresas están con sus puertas cerradas, mientras el resto está trabajando, aunque persisten muchos problemas por la baja en la demanda.

Con relación a los créditos a tasa subsidiada explicó que no llega a solucionar el problema por el alto nivel de informalidad. “Si no se es una empresa que está en el banco no obtiene ayuda porque el banco no le va a prestar a alguien que no esté dentro del radar. Ahí las pymes estaban con muchísimos problemas, porque si bien estaba el ordenamiento, no había forma de que los bancos, por sus riesgos sistémicos hicieran esos préstamos”.

En cambio, valoró la ayuda directa del Estado. “Èsta es una idea buena que demuestra que se están tomando las medidas de acuerdo a cómo va a ser la cuarentena. Esto va a ayudar mucho a frenar las suspensiones”, admitió.