Modifican el régimen de retención y percepción y suman a nuevos agentes

Desde ahora, las alícuotas a retener o percibir serán por contribuyente, no más por actividad. El gobierno asegura que se busca simplificar el esquema. Nominan a más de 1.600 agentes para 2019

El Gobierno provincial dispuso cambios en el régimen de retención, percepción y recaudación para los agentes nominados, al tiempo que sumó nuevos para totalizar más de 1.600 según el listado publicado ayer.

Las variantes aparecen reflejadas en la resolución Nº 1 de la Secretaría de Ingresos Públicos, oficializada ayer mediante el Boletín Oficial.

La norma avanza sobre cambios estipulados en el Código Tributario, que otorga a la secretaría “diferentes facultades para nominar y/o dar de baja a los agentes de retención, percepción y/o recaudación involucrados en el citado régimen, así como para reglamentar aspectos relativos a la aplicación del mismo”.

En ese marco, el instrumento señala que “resulta necesario la sistematización, reordenamiento y adecuación de todas las normas dictadas por esta Secretaría en materia retención, percepción y/o recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos como una manera de mejorar la relación fisco-contribuyente al otorgar claridad al sistema tributario y coadyuvar, además, al ordenamiento interno del Estado Provincial”. Entre las modificaciones dispuestas figura la decisión de reemplazar el actual esquema de alícuotas por actividad o rubro, por otro en el que será la Dirección de Rentas la que informe de manera periódica a cada sujeto nominado la alícuota que deba retener o percibir, ya no por actividad sino por contribuyente.

“Es un mecanismo que apunta a simplificar el esquema vigente y liberar de la obligación de tener que verificar permanentemente a cada agente qué alícuota aplicar en cada caso”, resumió a Comercio y Justicia una fuente del Ministerio de Finanzas.

Desde ahora, Rentas indicará qué alícuota percibir o retener a cada contribuyente y en cada período.

Actualmente, los agentes nominados tenían “parametrizados” los datos para poder actuar en consecuencia. En principio, el cambio fue bien recibido por los alcanzados aunque advirtieron de que deberán modificar los sistemas para poder actuar en consecuencia.

En la práctica, Rentas establecerá una alícuota de retención o percepción para cada contribuyente, que el agente deberá aplicar. Si quedó saldo a favor, al mes siguiente el organismo recaudador redecidirá esa alícuota a la baja conforme el crédito a favor del sujeto retenido o pasible de la percepción.

“Es un mecanismo que ya lo aplica la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) desde hace varios años y que nos parecía que correspondía modificar”, completó el informante, quien relativizó el impacto recaudatorio que podría tener la medida.

Por lo demás, la normativa vigente dispone la nominación de nuevos agentes para cada caso. Se trata de un total de más de 1.600 que aparecen mencionados en el anexo de la resolución, compuesto por 27 fojas.

Los regímenes de retención, percepción y recaudación son claves a la hora de centralizar la recaudación impositiva provincial y mejorar los ingresos públicos con el contralor de los agentes, quienes a su vez deben actuar en nombre de Rentas.

“Impuesto a Netflix”

En otro orden, también aparecen reflejados en la resolución los agentes vinculados con la percepción de la alícuota de Ingresos Brutos por la prestación de servicios digitales. El denominado “impuesto a Netflix”, que se implementó a mediados del año pasado, no comenzó de la mejor manera. Es que muchos de los agentes nominados, esto es bancos y tarjetas de crédito, no han actuado conforme la normativa vigente y realizaron reclamos administrativos para eludir la obligación. Fuentes consultadas por este medio admitieron que en algunos casos el tema será judicializado.

El tributo comenzó con una recaudación apenas discreta. De todas formas, la intención de la Provincia es profundizarlo en función de que cada vez es más importante el flujo de operaciones comerciales de diferente tenor a través de medios digitales y con operadores o intermediarios cuya presencia física no es comprobable, o bien ejecutan sus acciones desde plataformas remotas.

Oficios judiciales

Por otra parte, el Ministerio de Finanzas informó que en 2018 se labraron más de 1.800 requerimientos judiciales de manera on line.

Este procedimiento contribuye a acelerar los tiempos de la Justicia ya que comunicaciones que antes demoraban en completarse hasta nueve días hábiles, se resuelven ahora en no más de 48 horas, informó Finanzas.

De acuerdo con estadísticas elaboradas por el área de Cédulas y Oficios Judiciales de Rentas, los pedidos de información provinieron de juzgados de toda la provincia y muestran un sostenido incremento con el tiempo, lo que evidencia la creciente aceptación de este sistema. Mientras que en junio se libraron 11 oficios electrónicos y en julio fueron 52, la cifra se elevó a 484 en octubre. Los oficios están referidos a informes sobre datos de contribuyentes tales como deuda, bases imponibles, actividades económicas y titularidades en inmuebles o automotores, entre otros. Esa información puede ser requerida por la Justicia para la tramitación de todo tipo de causas: desde penales y casos de usucapión hasta de despidos, pasando por divorcios y remates.

El mecanismo de Oficios Judiciales Electrónicos fue adoptado no sólo por Rentas Córdoba sino también por otros organismos dependientes del Ministerio de Finanzas, a cargo de Osvaldo Giordano, tales como la Caja de Jubilaciones o Catastro.

Las ventajas de este sistema no se limitan al ahorro de tiempo sino que además permiten establecer un vínculo directo entre los juzgados y los organismos provinciales; garantizan que la documentación no se pierda o deteriore; mantienen esa información disponible en todo momento y además permiten avanzar en el proceso de despapelización y modernización del Estado, indicó la Provincia.