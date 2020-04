“La presencia de gobernadores va a dar más respaldo” al tema deuda

Lo dijo el ministro del Interior, De Pedro, luego de que Rodríguez Larreta y otros mandatarios opositores confirmaran que asistirán a la convocatoria presidencial

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, afirmó hoy que la presencia de todos los gobernadores, tanto oficialistas como de la oposición, esta tarde en la residencia de Olivos “va a dar más respaldo” a la presentación de la propuesta respecto de la deuda que realizará el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

“El presidente nos instruyó convocar a los gobernadores hoy a las 16, donde el ministro de Economía va a presentar cuál es su propuesta respecto de la deuda, y, por supuesto, la presencia de los gobernadores va a dar más respaldo”, sostuvo De Pedro en diálogo con una radio porteña desde la estación Constitución, donde presentó un sistema para detectar casos de fiebre, junto a otros funcionarios.

“Hoy vienen los gobernadores del oficialismo y de la oposición, por lo que va a ser un día muy especial porque el ministro de Economía y el presidente de la Nación nos van a comentar cual es la oferta que ellos tienen para resolver un problema que ya lleva muchísimos años en Argentina como es la deuda externa”, adelantó De Pedro sobre la reunión en Olivos.

En declaraciones a la prensa tras participar del acto en estación de tren de Constitución, el ministro del Interior destacó que “la Argentina había comenzado a resolver este problema de la deuda con las políticas de desendeudamiento permanente de Néstor Kirchner, pero recaímos con el ex presidente (Mauricio) Macri, como un alcohólico que vuelve a tomar whisky”.

En ese marco, el titular de la cartera de Interior destacó que esta tarde estarán presentes no sólo mandatarios oficialistas, sino también opositores como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien ya anticipó esta mañana que irá a Olivos “con un espíritu constructivo y de colaborar”.

“Entendamos lo que le pasó en la historia a Argentina: siempre los acreedores preferían negociar con la oposición y ponerse firmes con el Gobierno de turno para conseguir un mejor acuerdo para los fondos, y un peor acuerdo para el pueblo”, aseveró De Pedro.

Es por eso que -dijo el ministro- “tener la presencia de los principales dirigentes de la oposición le va a dar un nivel de fortaleza a la propuesta del ministro de Economía que nos parece esencial”.

Finalmente, De Pedro estimó que “lo que la sociedad argentina quiere es no volver a caer en esos ciclos de híper endeudamiento y que continúan después con ciclos de hambre, desocupación, y esfuerzos permanente para pagar deuda”.