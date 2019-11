La llegada de turistas extranjeros creció en septiembre 3,5%

Durante el mes de septiembre, se estimaron 233,2 mil llegadas de turistas no residentes al país, con un incremento de 3,5% respecto de igual mes del año anterior. Por el contrario, respecto de agosto pasado, el turismo receptivo disminuyó 3,2%.

En tanto, durante los primeros nueve meses del año se alcanzaron 2,26 millones de llegadas de turistas no residentes, mostrando un aumento de 16% respecto de igual lapso de 2018, de acuerdo con la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y que se difundió ayer.

Ezeiza y el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery concentraron 88,4% de las llegadas de turistas no residentes, con un incremento interanual de 14,5%.

Por su parte, las salidas al exterior, en septiembre, alcanzaron un total de 319,8 mil turistas residentes, cifra que registró un descenso interanual de 2,6%. Respecto de agosto de este año, el turismo emisivo bajó 8%, mientras que en los nueve meses, las salidas totalizaron 3,12 millones de turistas residentes y acumularon una caída interanual de 13,2%.

Los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque representaron 81,6% de las salidas de turistas residentes, con una disminución de 11,7% respecto al mismo período del año anterior.

De este modo, el saldo de turistas internacionales en septiembre resultó negativo en 86,6 mil para toda la vía aérea internacional.

En el caso del aeropuerto de Córdoba, se estimó que ingresaron 6.500 turistas no residentes en septiembre, esto es 13,2% menos que en el mismo mes del año anterior. De este modo, durante los primeros nueves meses del año ingresaron 57,4 mil turistas, 7,3% menos que en igual lapso del 2018.

En tanto, salieron por el aeropuerto Córdoba 21,8 mil turistas internacionales, esto es 17% menos que en igual mes del año anterior.

Considerando el total de los ingresos, se destacaron las llegadas de turistas brasileños, que ascendieron a 73,9 mil, cifra que representó un aumento interanual de 5,2%. En segundo lugar, las llegadas de 37,1 mil turistas del grupo de países que componen el “resto de América”, que aumentaron 1,8% interanual; luego siguieron, con 36,2 mil llegadas, los turistas chilenos, que se incrementaron 6,3%.

En el resto de los aeropuertos, sin tener en cuenta Ezeiza y Aeroparque, la afluencia del turismo receptivo registró un aumento de 12,8%, respecto del mismo mes del año anterior.

Los principales países emisores fueron Chile, Brasil y el grupo de países del “resto de América”.