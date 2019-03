La desocupación en el Gran Córdoba creció casi tres puntos en un año

En el cuarto trimestre del año pasado se ubicó en 9,2%; en el mismo período de 2017 fue de 6,6%. Para todo el país, la última medición del Indec mostró una tasa de desempleo de 9,1%. No se avizora una recuperación durante 2019

Debido al contexto recesivo, en el Gran Córdoba en un año se sumaron 22 mil personas a la masa de desocupados, según se desprende de la comparación de las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) correspondientes a los cuartos trimestres de 2017 y 2018.

En términos de tasa, esto significa que el desempleo se incrementó casi tres puntos en el transcurso de doce meses, ya que al finalizar 2017 era de 6,6%, mientras en el último período del año pasado midió 9,2%. Las cifras indican que en esta parte del país no sólo creció la desocupación sino también la cantidad de personas que conforman la población económicamente activa (744 mil al finalizar 2018 contra 694 mil al terminar 2017) y la proporción de personas que están ocupadas pero buscan más trabajo o quieren cambiar de empleo (que pasó de 16% a 23%).

En tanto, el Gran Córdoba se ubicó en el último trimestre de 2018 por encima de la media de desocupación del país, la cual midió 9,1%, detalló el organismo estadístico. Así, en el caso del ámbito nacional, el incremento fue de dos puntos porcentuales en un año porque en el cuarto trimestre de 2017 el desempleo había sido de 7,2%.

Por otro lado, en todo el territorio nacional, la subocupación demandante (es decir, aquellos que trabajan hasta 35 horas semanales pero quisieran trabajar más) también aumentó a 8,7% por sobre el 7,2% de finales del 2017, mientras que la no demandante casi quedó sin variantes al medir 3,3% desde el tres por ciento anterior.

Con una población urbana en condiciones de trabajar de 27,9 millones de personas, la desocupación afectó a 1,1 millón de habitantes, unas 200.000 personas más que en la medición de fines del 2017, según el Indec. Si las cifras se extienden a 44 millones de habitantes, la desocupación alcanzaría 1,7 millones, unos 400.000 más que en el 2017. Ya en el tercer trimestre del año pasado la tasa de desocupación había subido a nueve por ciento frente al 8,3% de igual período del 2017.

Un dato no menor fue que la cantidad de empleo formal cayó 1,5% durante el año pasado, unos 191.300 puestos, según los datos relevados por el Ministerio de Producción y Trabajo en base al Sistema Integrado de Previsión Argentino (SIPA).

El informe detalla que en diciembre de 2018 hubo 12.196.000 trabajadores registrados, lo que representa 191.300 menos que un año atrás (-1,5%), aunque 92.000 más, (+0,6%), respecto al cierre de 2016.

Dentro del sector privado, en el último mes de 2018 respecto a diciembre de 2017 bajó el número de asalariados registrados (-131.000), como el de los trabajadores independientes en su conjunto (-15.000 trabajadores menos).

Según las mediciones del Indec, las ciudades con más desocupados fueron Rosario y Mar del Plata, ambas con 12,8%, seguidas por los partidos del Gran Buenos Aires con 11,4% y el desarrollo urbano del eje San Nicolás-Villa Constitución con 11,3%.

También por sobre la media de 9,1%, además del Gran Córdoba, se anotaron Santa Rosa con 10,1% y Rawson-Trelew 9,7%.

Por contrapartida, las ciudades con menor nivel de desocupación fueron San Luis con 2,8%; Comodoro Rivadavia con 2,9%, Santa Fe 3% y San Juan 3,1%.

Perspectivas

En este escenario, no se advierten mejoras para el mercado de trabajo durante este año, según previó la consultora Ecolatina.

“En 2019, el mercado de trabajo no se recuperará y el desempleo volverá a subir respecto al año pasado en el promedio anual. En este sentido, aun convalidando la hipótesis oficial y optimista de que la economía ya habría alcanzado su piso, el mercado de trabajo no se fortalecería”, indicó un informe distribuido ayer por la entidad.

“Dado que el mercado de trabajo fue el último en reaccionar a la crisis (hasta el tercer trimestre no se destruyeron puestos de trabajo de manera significativa), estimamos que tardará más en reaccionar a la reactivación de la actividad cuando esta llegue”, precisaron los especialistas.