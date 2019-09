La actividad industrial retrocedió 8,4% en los siete primeros meses del año

Automotores y otros equipos de transporte fue el sector más afectado por la recesión durante el séptimo mes del año, revelaron los datos oficiales. Por su parte, en lo que va del año, la construcción

se contrajo 8,3%

La actividad industrial bajó 1,9% en julio en relación con igual mes de 2018, y acumuló un retroceso de 8,4% en los primeros siete meses del año, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En tanto, la actividad de la construcción registró un retroceso de 1,7% respecto de igual mes de 2018, y de esta manera bajó 8,3% en lo que va del año, indicó también el organismo.

Sin embargo, tanto la industria como la construcción mostraron en julio avances de 3% y 3,3%, respectivamente, respecto a junio.

Estos datos se divingaron luego de cuatro días de implementadas las acciones del Gobierno nacional para contener la crisis económica actual, desatada luego de la fuerte corrida cambiaria de agosto, pero que ya tenía un antecedente en la volatilidad que se registró en el país durante gran parte de 2018.

Aun así, las cifras informadas ayer todavía no contemplan el efecto que el veloz incremento de la cotización del dólar tendrá en la industria, cuestión que ya en estos días se está haciendo visible con las suspensiones de trabajadores en distintas plantas.

En detalle, en julio, uno de los rubros que mostró incrementos interanuales fue Alimentos y bebidas, con 4,2%, producto de la mayor molienda de soja respecto al año pasado, cuando hubo sequía. A aquél se le sumaron Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear, con un alza de 4,7%, por la mayor activación del yacimiento de Vaca Muerta; Otros equipos, aparatos e instrumentos 8,9%; Productos textiles 1,7%; y Maquinaria y equipo, que mostró una suba de 0,7%.

En contrapartida, los rubros que mostraron caídas interanuales fueron Vehículos automotores, con una disminución de 26,1%; Otros equipos de transporte, 16,7%; Prendas de vestir, cuero y calzado, 7,2%; Productos minerales no metálicos vinculados con la construcción, 4,6%; Industrias metálicas básicas 4,4%; y Productos de metal 7,7%, entre otros.

En tanto, mirando el panorama hacia adelante, 43,8% de los empresarios consultados por el Indec estimó que la demanda interna caerá hasta octubre inclusive, contra 13,9% que anticipó una mejoría, y el 42,8% restante no espera mayores cambios.

En cuanto a las exportaciones, 23% de los directivos que participaron de la encuesta oficial espera una suba hasta octubre, contra 22,1% que prevé una baja, y el 54,1% restante no observa mayores variantes. Por otro lado, en cuanto al sector de la construcción, la superficie autorizada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas registró en julio una suba de 19,7% con respecto al mismo mes de 2018. Este relevamiento, realizado sobre la base de una nómina representativa de 60 municipios, registró también durante julio una suba de 6,1% con relación a junio. Mientras, la superficie autorizada acumulada durante los primeros siete meses de 2019 registró una suba de 10,6% respecto del mismo período de 2018. También en el terreno positivo se ubicó el consumo aparente de insumos para la construcción. En la relación interanual del séptimo mes de este año, en contraposición con igual período de 2018, la comercialización de asfalto subió 70,6%; la de yeso18,8%; 6,1% la de mosaicos graníticos y calcáreos; 5,1%, cemento portland; 3,1% cales; 1,4% en el resto de los insumos -que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción- y 0,6% en pinturas para construcción.

Mientras tanto, se observaron bajas de 26,1% en artículos sanitarios de cerámica; 14,7% en hierro redondo y aceros para la construcción; 9,9% en ladrillos huecos; 4,8% en placas de yeso; 3,7% en hormigón elaborado y 0,1% en pisos y revestimientos cerámicos.