Grasso: “Cometimos muchos errores en el abordaje de los problemas macroeconómicos”

En Córdoba, el secretario de Industria de la Nación aseguró, en el marco de la celebración del Día de la Industria, que a futuro el planteo “va a ser diferente” porque quedó demostrado que hay límites y condiciones que la gente debe tener”

Por Cecilia Pozzobon – cpozzobon@comercioyjusticia.info

El secretario de Industria de la Nación, Fernando Grasso, participó ayer en Córdoba de la celebración del Día de la Industria que se llevó a cabo en el marco de la inauguración de la feria MetalExpo y, en la oportunidad, reconoció que el Gobierno cometió “muchos errores en el abordaje de los problemas macroeconómicos”.

“No me pongo colorado al reconocerlo. Cometimos muchos errores. Pero ahora, sea cual sea el escenario y gobierne quien gobierne, está claro que el abordaje va a ser diferente, porque la sociedad mostró que hay límites y que hay condiciones que la gente debe tener”, refirió en un discurso que, de a ratos, tomaba un tono de aceptación de un próximo revés en las elecciones presidenciales del 20 de octubre.

“Más allá del resultado electoral, somos ciudadanos y como tal, me encontrarán trabajando por la industria”, indicó en el discurso de apertura del evento.

También reflexionó que Argentina “está encerrada en la lógica de los ‘bandazos’, porque pasa de un extremo al otro y, así, es difícil que pueda desarrollarse”, haciendo referencia a los cambios de modelos productivos impulsados desde las diferentes gestiones políticas.

“El abordaje hacia adelante va a ser diferente. A Argentina hay que construirla dentro de la síntesis de esos ‘bandazos”, aseguró.

En otra parte de su discurso, destacó el entramado productivo empresarial de la provincia de Córdoba y el diálogo que mantuvo con sus representantes, tanto el ministro de Industria, Comercio y Minería, Roberto Avalle, como su secretario de Industria, Pablo De Chiara.

“Argentina para desarrollarse necesita de mucho trabajo y amor por lo que se hace”, aseguró el funcionario nacional.

A su turno, Avalle refirió que Córdoba está “dispuesta a presentar pelea, no sólo por la subsistencia sino también por el desarrollo”. En ese sentido, hizo mención a las políticas de gobierno que la cartera de Industria mantiene en pos del sector y recordó la Ley de Promoción Industrial que otorga beneficios a aquellas empresas fabriles que realicen inversiones, y el anuncio realizado por el gobernador Juan Schiaretti hace algunos meses para financiar la creación de 60 nuevos parques industriales.

“Los parques industriales son llamadores de inversiones”, aseguró Avalle. En tanto, al referirse a los desafíos que enfrenta la economía indicó: “Los problemas ya los conocemos: dificultades financieras, inflación, costos, entre otros. Por la mayoría de esas cosas ya nos quejábamos cuando yo era casi un niño y entré a la Cámara de Industriales Metalúrgicos, cuando tenía 21 años. Esos problemas son los mismos de ahora.

Pasaron tantos gobiernos y todos han fracasado. Eso quiere decir que es un problema de la sociedad. Deberíamos reflexionar sobre esto de manera profunda y aportar nuestra buena dosis de buena voluntad, porque nos va a hacer falta”.

Campo vs. industria

El presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba (Cimcc), Eduardo Borri, anfitrión del evento llevado a cabo en el Salón Los Ingleses de Forja, refirió en su alocución que “algún referente del campo dijo alguna vez: ‘Argentina va a salir adelante con el campo, nunca sin el campo y menos contra el campo’. Los industriales creemos lo mismo respecto de la industria” y aseguró: “Tenemos una combinación de recursos impresionantes, pero que no nos van a llevar al desarrollo si no nos organizamos como sociedad primero” .

Al respecto, mencionó que los países desarrollados alcanzaron ese estadio porque se organizaron antes, y agregó: “Los partidos políticos ofrecen más o menos lo mismo, pero como sociedad no logramos llegar a consensos básicos. La próxima gestión debe avanzar en ese sentido. Este Gobierno escuchó como nadie, el próximo debe hacer más que escuchar”, sentenció.

A su turno, el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Argentina (Adimra), Orlando Castellani, retomó la dicotomía entre campo e industria y aseguró que el “país necesita de ambos y no deben estar enfrentados”.

El dirigente pidió que se valore el trabajo y la producción nacional, “porque ellos significa que los impuestos se pagan en el país, las cargas sociales quedan en el país y la fuente de trabajo se genera en el país”. Finalmente, cerró pidiendo que “sea quien sea el que se haga cargo del gobierno, sigamos gestionando y no empecemos de cero”.

MetalExpo

Luego de los discursos por el Día de la Industria, quedó formalmente habilitada, en el predio de Forja, la séptima edición de Metal Expo 2019, que se desarrollará hasta el próximo sábado reuniendo la oferta de más de 83 expositores provenientes de Buenos Aires, Rosario, Mendoza, además de la local.

Allí, las firmas presentan sus productos metalmecánicos, de mecanizado, arranque de viruta, conformado de chapa, corte láser, equipos de última generación en materia de soldaduras y herramientas de corte. También hay soluciones automatizadas de robots, y soluciones 3D para industrias, segmento que viene mostrando una mayor participación con relación a ferias anteriores.

La exposición prevé además otras actividades, como una Jornada de Actualización Tecnológica, el sexto Simposio Tecnológico de Corte Mecanizado y Soldadura Robotizada, capacitaciones y las clásicas Olimpíadas para los alumnos de escuelas técnicas, que este año deben medir una pieza y programar en vivo todo el pasaje a impresión 3D.