Factores exógenos y endógenos dejaron el dólar a un paso de 45 pesos

La divisa estadounidense subió ayer 2,86% promedio en el mercado minorista y cerró a $44,92. Otros países de la región también devaluaron sus monedas, aunque menos. Hubo cierre de posiciones y compensaciones

El dólar minorista avanzó ayer 2,86% y cerró en $44,92 promedio, y el dólar mayorista subió 2,88% para finalizar en $43,87. Alcanzó así un nuevo máximo histórico.

Una devaluación generalizada de las monedas de países emergentes sumada al contexto local fueron las razones que dieron los especialistas en mercados de cambios para explicar la suba.

De hecho, en Brasil la moneda estadounidense se apreció 1,9%, en México 1,3% y en Chile 0,6%.

Sin embargo, el alza del dólar se produjo también en una jornada en la que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó una suba de tasas de Leliq de 83 puntos básicos para finalizar en 67,75% promedio para un total adjudicado de $201.445 millones. Con este resultado de la licitación se generó una expansión de liquidez de $8.677 millones.

Con este valor, la divisa se acercó al promedio de la zona de no intervención fijada por el BCRA, que ayer operó entre un piso de $39,28 y un techo de $50,84.

De este modo, la curva del dólar volvió a establecerse en valores que no presentaba desde principios de octubre, cuando se estableció el nuevo esquema de política monetaria.

El presidente Mauricio Macri atribuyó la suba a los vaivenes del mercado internacional. Dijo que “nadie la tiene fácil en el mundo”, y que la moneda estadounidense “sube prácticamente lo mismo” en todas partes, además de asegurar que el país tiene “una política monetaria seria” frente a estas circunstancias.

“Hoy nosotros tenemos una política monetaria seria; tenemos una cuenta corriente y un presupuesto equilibrado y producimos más o menos la misma cantidad de dólares que necesitamos, no como antes que necesitábamos mucho más dólares de lo que producíamos”, indicó en el marco de la apertura del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española que se lleva a cabo en Córdoba y de la que fue parte.

“Han pasado cosas que nos dan mayor solidez, eso no significa que si el mundo devalúa frente al dólar, nosotros no vamos a devaluar”, ni tampoco quiere decir que “vamos a adoptar otras herramientas que fueron nocivas”, dijo.

Macri dijo, en el mismo sentido, que “Chile, Colombia, Brasil, todas economías que ya tienen estabilidad hace más tiempo, también están devaluando”, y consideró que “hay que perseverar en esta línea y entender que no hay ningún tipo de magia. Ésta es la primera vez que estamos haciendo las cosas en serio”.

La explicación del mercado

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, aseguró que el “derrape” de las monedas regionales “se alineó con los factores locales para generar una fuerte suba del dólar”.

La jornada se caracterizó por “nuevos máximos históricos de la divisa en el segmento mayorista, en una rueda que tuvo otra vez a la demanda como principal protagonista”, detalló.

Quintana explicó que la suba también se debió a que hubo un principio de compensación y cierre de posiciones que vencen el viernes próximo, “que alimentaron la corriente compradora y presionaron sobre los precios del contado”.

Además, resaltó que el monto negociado en la rueda, que alcanzó casi US$852 millones, “es el más alto del mes”.

En tanto, Martín Vauthier, economista director de la consultora Eco Go, reflexionó que en un fin de mes en el que “aumenta la demanda de liquidez de los bancos y con una tasa que ya es prácticamente endógena al objetivo de intentar evitar un nuevo evento cambiario, el BCRA convalidó una suba de tasas para acotar la (esperada) expansión monetaria en la jornada”.

Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, dijo que desde el comienzo del mercado de cambios “MULC” el dólar volvió a castigar “las demás monedas y especialmente las de países emergentes”.

Y destacó que “otra vez se detectó que intervino el BCRA vendiendo futuros en el sistema del Rofex (NDF) en los plazos corto y largo, para dar un poco de liquidez al mercado del spot que realizan los bancos, congelando el precio al vencimiento comprado y tomando pesos con sus ventas de contado a tasas entre 25% y 30% TNA”.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$851,9 millones; no se registraron operaciones en el segmento de futuros Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en el mercado de futuros de Rosario (Rofex) se operaron US$1.523 millones, 6% más que el martes. Los plazos más cortos -entre marzo y abril- concentraron 76% del mercado, operándose a $44,00 y $45,90, mientras que octubre se operó a $56,45.