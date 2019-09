Envíos nacionales a Córdoba volvieron a defeccionar en agosto

Alcanzaron $12.270,1 millones, 46,3% más que un año atrás. El aumento es inferior a la inflación, cuyo porcentaje, de todas formas, aún no se conoce por la brusca suba de precios de los últimos días. Es inminente el inicio de las negociaciones con los estatales

Los envíos automáticos de la Nación a la Provincia de Córdoba alcanzaron en agosto pasado 12.270,19 millones de pesos, 46,36 por ciento por encima de los registrados en el mismo mes del año anterior.

El aumento, si bien importante, se ubicará una vez más por debajo de la inflación interanual. Y probablemente muy por debajo. Es que si bien el índice de precios venía desacelerando hasta julio, en agosto volverá a subir con fuerza. Algunas consultoras ya hablan de un alza en torno al cuatro o al cinco por ciento. En todo caso, el acumulado en los últimos 12 meses se situará en torno a 55 por ciento por lo que, de ser así, los recursos nacionales girados a Córdoba se ubicarían unos 10 puntos porcentuales por debajo de la inflación.

Con los datos de agosto, la coparticipación a Córdoba alcanzó en los primeros ocho meses del año a 85.101 millones de pesos, 40,33 por ciento mayor a la observada en el mismo período del año pasado. La cifra es muy inferior a la inflación.

En rigor, la baja real de los giros nacionales ya suma más de un año. En ese marco, no sería nada novedosa la nueva merma. Sólo que, previo a las PASO, todo apuntaba a que ya en septiembre o a más tardar en octubre y en función de la dinámica que venían mostrando los giros y, en paralelo, la inflación, la coparticipación pasaría a terreno positivo por primera vez en más de un año. Ahora todo parece indicar que la curva no se revertirá y el horizonte no luce nada claro.

En cuanto a la recaudación propia, si bien aún no hay datos oficiales, todo indica que también mostrará una caída en términos reales, igual que meses anteriores.

Paritarias en la mira

Será, en definitiva, el marco en el que los gremios estatales comenzarán a negociar sus salarios hasta fin de año, luego de la conclusión de la cláusula gatillo cuya última aplicación se produjo el mes pasado y se abonará desde esta semana con los haberes de agosto.

El plazo límite para acordar es a fin de mes toda vez que los haberes con el nuevo ajuste que seguramente esta vez no será igual a la inflación en este caso de agosto, deberá aplicarse precisamente con los pagos que ocurrirán los primeros días de octubre.

Desde el Gobierno provincial habían deslizado a Comercio y Justicia que la convocatoria a renegociar paritarias se produciría una vez que las variables macroeconómicas se estabilizaran, en particular el dólar.

Sin embargo, la situación parece lejos de llegar a ese horizonte esperado por la Provincia, más aún luego de los anuncios respecto al “reperfilamiento” de parte de la deuda ocurridos la semana pasada, la reacción de los mercados por esas medidas y las nuevas medidas dispuestas por el Banco Central el viernes y particularmente ayer, con restricciones a la compra de dólares .

En ese marco, se estima que el dólar lejos está aún de estabilizarse. Sin embargo, los gremios estatales aguardarán el dato de inflación de agosto para reclamar un aumento en línea con ese porcentaje, aún habiendo vencido la cláusula gatillo. En rigor, el acuerdo firmado oportunamente entre las partes no hablaba de vencimiento de esa indexación. Sólo señalaba que si llegado a agosto inclusive, si la recaudación mostraba una evolución negativa en términos reales, el aumento por gatillo se revisaría.

Ese será, justamente el panorama que enfrentará al Gobierno provincial y a los sindicatos del sector público desde las próximas horas.

Hasta anoche, fuentes gremiales confirmaron que aún no hubo llamado por parte del Ejecutivo provincial para negociar paritarias.

El viernes, este medio informó que, hasta junio inclusive, los salarios crecían a 43,58 por ciento en la comparación interanual, mientras que los ingresos totales lo hacían a 37,7 por ciento en el mismo período.

En ese marco, surge inevitable una revisión de esos gastos corrientes luego de haber ajustado de manera contundente las erogaciones de capital, con un freno a la obra pública.

Hay dólares

Mientras tanto, el Gobierno de Córdoba deberá afrontar hoy un pago de 18,99 millones de dólares correspondiente al quinto servicio de intereses del Título de Deuda Internacional al 7,45 por ciento. “Los dólares están, tenemos para afrontar esos pagos”, dijo anoche a Comercio y Justicia una fuente del Ejecutivo luego de conocida la decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de limitar las ventas de dólares a instituciones y empresas. En principio, las provincias o los municipios no deberían tener problemas para conseguir divisas, llegado el caso, para poder afrontar vencimientos de deuda como en el caso de la Provincia de Córdoba en el día de hoy.

Tal como informó este medio la semana pasada, la Provincia debe afrontar vencimientos este año por 19.716 millones de pesos, pero la mayoría en dólares traducidos a pesos a un dólar a 60 pesos. El viernes, la divisa había cerrado ya a 61 pesos en el Banco Nación. Hoy es una incógnita cómo evolucionará.

En tanto, en 2020, los vencimientos suman casi 25 mil millones de pesos, también la mayor parte en dólares mientras que en 2021, los pagos llegarán a casi 80 mil millones de pesos, de los cuáles más de 1.000 millones de dólares corresponden a la amortización de un título de deuda emitido oportunamente bajo legislación extranjera.