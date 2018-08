En plena “tormenta”, Mestre sale a tomar deuda por hasta $420 millones

Será a través de la Letra Serie XXX. Pagará 39,75% anual y no Badlar más margen, como hasta ahora. Vencerá a los 240 días. Sale al mercado en un momento clave, con las variables muy volátiles

Por Alfredo Flury – aflury@comercioyjusticia

La Municipalidad de Córdoba saldrá hoy a colocar una Letra del Tesoro por hasta 420 millones de pesos a 240 días de plazo y por la que pagará una tasa fija del 39,75 por ciento anual.

Los fondos, como ya es habitual en este tipo de herramientas, serán utilizados para cubrir eventuales desfases de caja. El lunes, había cancelado la Serie XVIII por la que había convalidado una tasa del 36,56 por ciento.

Si bien se trata de una nueva Letra del ya experimentado programa de colocaciones de corto plazo que implementa el municipio desde que asumió el intendente Ramón Mestre, esta no será una más.

Es que la emisión se concretará en un contexto de marcada volatilidad, con variables macroeconómicas en una dinámica imprevisible: un dólar sin un valor de referencia, tasas de interés en porcentajes record e inversores cautos.

Con todo, el porcentaje que pagará la emisión, por primera vez fijo por todo el período, surge tentadora. Se supone que será mayor a la inflación del período de referencia: ganancia para el tomador, pérdida para el municipio. De todas formas no todo es tan lineal.

Por lo pronto, habría que ver la necesidad de fondos que tiene hoy la comuna. Si emite en este contexto y con esa tasa es porque el análisis costo-beneficio marca que los fondos urgen, aún pagando un costo extra que hoy excede la evolución de la recaudación que, al menos hasta el 30 de junio, aún no había acusado al parate de la economía.

Como fuere, será un test clave para Mestre. En esta coyuntura casi no hay colocaciones en el mercado.

De hecho, en el caso del municipio, la última emisión fue de la Letra XXIX, el 26 de marzo pasado, cuando las condiciones del país eran ciertamente otras.

Entonces, recaudó 350 millones de pesos a 360 días de plazo y pagó tasa Badlar más 354 puntos porcentuales. En ese momento, representaba un interés del 26,2 por ciento anual.

Pero ayer la Badlar bancos privados estaba en 34,625 por ciento, 12 puntos porcentuales por encima de la vigente cuando el municipio salió en marzo. Esa tasa y el margen impactan en el pago de los intereses de aquella Letra.

En todo caso, el elevado interés que pagará el municipio deja al descubierto que, más allá de las declaraciones de rigor, la situación obliga a recurrir a esos fondos.

Según los datos oficiales de la presentación de la subasta, las ofertas se recibirán entre las 10 y las 16 de hoy.

La Letra será a 240 días por un monto de hasta 200 millones de pesos ampliable hasta 420 millones de pesos.

La herramienta, al igual que las anteriores, amortizará capital al cierre, esto es el 28 de abril del año próximo, y pagará intereses de manera trimestral.

El monto mínimo de suscripción será de 10 mil pesos y la garantía de pago, como es habitual, será la recaudación de la tasa de Comercio e Industria.

La integración de los fondos se concretará el próximo 31 de agosto.

Por lo demás, el programa financiero fue calificado oportunamente por Moody´s con Baa2.ar y tendrá a los habituales actores en la faz organizativa y de colocación.

En ese marco, Estructuras y Mandatos como colocador y asesor financiero y a BMR Mandatos y Negocios SA como organizador y agente de administración y garantía de pago. En tanto, Mercado Argentino de Valores SA será el organizador.

Como agentes colocadores figuran el Banco Ciudad, BST, Macro Securities y Puente.

Las emisiones de Letras debutaron en 2012 y desde entonces fueron una constante de la administración Mestre.

El programa financiero para este año votado en el marco del Presupuesto 2018 faculta al Ejecutivo a emitir títulos de deuda de mediano plazo por hasta 1.105 millones de pesos, a la vez que Letras por 770 millones de pesos.

El lunes, el municipio había cancelado la Serie XXVIII, colocada a 270 días y por la que pagó el lunes 168,5 millones de pesos a una tasa que terminó por convalidar 36,56 por ciento.

Días atrás, el intendente Mestre dijo que la deuda del municipio se encuentra en rangos ciertamente manejables, al exponer en un almuerzo organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba.

De acuerdo a los últimos datos oficiales disponibles, a abril pasado, el municipio mantenía vigentes el pago de capital de la Letra Serie XXIX por 350 millones de pesos, el 70 por ciento del crédito por 70 millones de pesos tomado con el Santander Río, 90 millones de pesos del Título de Consolidación Municipal (TCM) que vencerá en 2019 y los 150 millones de dólares del título de deuda emitido en 2019 y cuyo capital amortizará en 2024.