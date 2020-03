El turismo perderá $9.000 millones este próximo fin de semana largo

Empresarios del sector describieron que se trata de una “situación excepcional nunca vista”. Detallan que las cancelaciones de reservas llegan a 100% en algunos casos. Piden que se declare la emergencia económica en el rubro

El turístico es uno de los sectores que sin dudas sentirá con más fuerza las medidas tomadas por el Gobierno nacional y las administraciones provinciales para tratar de contener la pandemia de coronavirus.

Las principales cámaras del rubro advirtieron sobre que enfrentan a una “situación excepcional nunca antes vista” y que en algunos destinos las cancelaciones de reservas son de entre 95% y 100%, con perspectiva negativa para los dos próximos meses.

“Estamos en una situación excepcional nunca antes vista en la cantidad de cancelaciones de viajes, producto de las restricciones y del cierre de fronteras”, indicó Fabricio Di Giambattista, vicepresidente de la comisión de Turismo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Esa entidad calculó que las pérdidas que tendrá el sector, sólo en el próximo fin de semana largo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, ascenderá a $9.000 millones.

Según las estimaciones, se esperaba que entre el sábado y el martes próximos se desplazaran más de 3,4 millones de personas por el país, entre turistas y excursionistas.

“Va a haber un parate bastante generalizado. Hay provincias en las que los bares, restaurantes va a estar prácticamente paralizados. Todo el rubro servicios está prácticamente frenado. Y ahora se suma que no vamos a contar con el microturismo interno que es muy importante para las economías regionales”, dijo Pedro Cascales, vocero de CAME.

“Con el cierre de fronteras, lo que antes era una reubicación hoy se transforma en postergación o en devolución, dentro de un sistema complejo que no está vendiendo nada para el futuro”, agregó Di Giambattista.

Responsable de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) también describieron un panorama similar. “La caída ha sido directa tanto para destinos con huéspedes internacionales como nacionales y se reflejaron muchas cancelaciones del segmento corporativo y de eventos”, explicó Roberto Amengual, presidente de AHT y de la cadena hotelera Amerian.

“Hay casos en el país de una baja de 100% de ocupación, pero el promedio lo vemos entre 85% y 95%”, indicó, y resaltó el cierre temporal de hoteles en distintos destinos por no tener ocupación.

El empresario situó en alrededor de 5% la ocupación actual en el país con proyección a fin de marzo, con un panorama difícil para los próximos 60 días.

Vale recordar que como parte de las medidas sanitarias asociadas a la pandemia, el Gobierno decidió esta semana recortar la oferta de transporte precisamente para desincentivar los viajes en el fin de semana largo. Entre el 20 y el 25 de marzo no habrá servicio de colectivos y trenes de larga distancia, ni de aviones de cabotaje, según indicó el martes el ministro de Transporte, Mario Meoni.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a los datos que maneja AHT, la hotelería de alta gama tuvo pérdidas por más de US$20 millones desde la aparición del virus.

Sobre el empleo, Amengual afirmó que se están adelantando vacaciones y licencias, por lo que consideró fundamental lograr incentivos fiscales e impositivos tendientes a mantener las fuentes de trabajo.

Similar panorama describió Graciela Fresno, presidenta de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), quien explicó que por la epidemia se produjo una caída nacional de las reservas; una retracción total en muchos casos.

“Habiéndose cancelado la totalidad de las reservas de extranjeros y notándose una importante merma de las nacionales, podemos afirmar que los hoteles del país están ya cerca de no tener ninguna ocupación”, señaló.

Asimismo, relató: “El futuro se ve con mucha preocupación tanto en hotelería como en gastronomía, dado que sin actividad será imposible mantener los establecimientos abiertos, mantener las fuentes de trabajo, o pagar impuestos”.

Piden la emergencia

En relación a las medidas adoptadas por el Gobierno para frenar la pandemia, todos los representantes del sector coincidieron, aunque con matices, en que fueron acertadas. “Las medidas están bien en el sentido de que las personas que trabajan en el tema son las más informadas del país, por lo que considero que las decisiones que se tomen serán las adecuadas”, sostuvo Di Giambattista.

Amengual destacó, por su parte, que los hoteles afiliados a la AHT aumentaron las tareas de higiene y sanidad y cumplen con todos los protocolos comunicados por las autoridades, aunque enfatizó sobre la necesidad de flexibilizaciones en las contribuciones patronales, en determinados impuestos, y el otorgamiento de créditos blandos.

La postura de Fehgra es coincidente con la de AHT y, si bien están de acuerdo con las medidas de contención, solicitaron la ayuda del Estado para resolver los “daños” que éstas traen aparejados. Además, solicitaron la urgente declaración de la emergencia económica para el sector y aclararon: “no estamos pidiendo subsidios”.

Córdoba, entre las más afectadas

El informe de CAME reconoció que algunos destinos se verán más afectado por las medidas tomadas contra la pandemia. “Estos fines de semana, sobre todo, en una época en la que la playa no atrae tanto y el flujo se distribuye a otras partes del país. Va a haber un impacto en hotelería, restaurantes, recreación, productos regionales que empiezan a sumar gracias al fin del verano”, dijo Victoria Giarrizo, economista a cargo de las encuestas que encarga CAME. En ese sentido, indicó: “En Entre Ríos, por ejemplo, están todos los circuitos termales que en esta época empiezan su temporada alta”, al igual que en Santiago del Estero. “En Córdoba hay muchos pueblitos que se recorren en estas fechas. El sur vive mucho del turismo internacional, algo que ya estaba en retracción. Como en algunas ciudades de San Luis y Mendoza”, agregó.