El producto bruto per capita en Córdoba caerá este año a niveles de 2010

Alcanzará unos 9.500 dólares frente a los 12.361 del año pasado -$266.000 millones a valores corrientes-. En tanto, a valores constantes, el Producto Bruto Geográfico será de unos 57.898 millones de pesos. En 2017 creció 1,54%, apuntalado por los servicios. Bienes cayeron 0,24%

Por Alfredo Flury – aflury@comercioyjusticia.info

El Producto Bruto Geográfico (PGB) per cápita de la Provincia de Córdoba alcanzó 204.684 pesos en 2017, 22,3 por ciento superior al del año anterior. Medido en dólares, se ubicó en 12.361. En tanto, a escala nacional, el Producto Interno Bruto (PIB) por persona llegó a 14.477 dólares.

No obstante, este año el producto per cápita medido en divisas bajará sensiblemente. Proyectando una suba del PGB de 30 por ciento en términos nominales, el producto per cápita rondaá 266 mil millones de pesos en 2018, esto es unos 9.500 dólares. En ese marco, medido en dólares, el PGB per cápita sufrirá un retroceso a valores de 2010 o incluso anteriores.

Se trata, en rigor, de un ejercicio en función de la evolución de datos que aún no están cerrados pero que, sin embargo, ya pueden proyectarse.

Las cifras elaboradas por Comercio y Justicia surgen de datos oficiales del PGB 2017 informados la semana pasada por el Gobierno provincial, y proyecciones para este año.

Concretamente, el producto per cápita de 2017 fue tomado con un dólar promedio de 16,56 pesos y una población de 3.645.000 habitantes.

Con esa base, este medio proyectó el PGB nominal para 2018 con un crecimiento en torno a 30 por ciento -el PBI al segundo trimestre medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) había crecido 29,8% nominal-, muy diferente de la evolución real que se estima en torno al 2,5 por ciento negativa.

Como fuere, en esos términos, el PGB per cápita sería de 266.090 pesos a precios corrientes. Medido en dólares se ubicaría en 9.503. Esa cifra surge de dividir el valor nominal por un tipo de cambio que este medio ubicó en 28 pesos por dólar.

Se trata de un valor promedio para el año. Si el cotejo fuere con base en un dólar a 37,5 pesos, como se ubica hoy, el PGB por persona sería de 7.093 pesos, en línea con el vigente en 2007. El valor más alto en la serie desde 2004 se alcanzó en 2013: 13.306 dólares por persona.

Pero a los efectos del cálculo estadístico, debe tomarse un dólar promedio anual. Y este año el valor fue muy fluctuante: desde los 19,5 pesos de comienzos de enero hasta los casi 42 pesos de unas semanas atrás, y ahora los 37,5 pesos del viernes.

Como ya se dijo, el valor más alto en la serie desde 2004 se alcanzó en 2013, con 13.306 dólares por persona. En cualquier caso, la caída en la economía y el PGB per cápita serán ostensibles.

En términos reales a valores de 2004, el producto provincial se ubicó el año pasado en 59.346 millones de pesos, 1,54 por ciento por encima del año anterior.

En tanto, en 2018 y en función de la caída de 2,5 por ciento que se prevé para la economía, el PGB llegará a 57.898 millones de pesos.

Bienes y servicios

De acuerdo con los datos oficiales de 2017, el crecimiento real de 1,54 por ciento del producto se basó en un alza de 3,2 por ciento de los servicios y una caída de 0,24 por ciento de la producción de bienes. En cuanto a la participación en el PGB, los bienes explican 47,3 por ciento y los servicios, el 52,7 por ciento restante.

Los sectores que más contribuyeron a la variación anual registrada, considerando su participación relativa en el PGB, fueron comercio y construcción, que presentaron una variación de 5,8 y 12,9 por ciento, respectivamente, crecimientos que se vieron compensados en parte por la caída de la agricultura y ganadería (-3,7 por ciento). Por lo demás, a valores constantes, Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura explicaron 22,9 por ciento el PGB. En tanto, el comercio al por mayor y al por menor, 17,68 por ciento, la industria manufacturera 15,28 por ciento y la actividad inmobiliaria, 9,79 por ciento.

En tanto, a valores corrientes, el comercio aportó 18,59 por ciento, la industria manufacturera 14,09 por ciento, la agricultura 12,93 por ciento, la construcción 10, 86 por ciento y la actividad inmobiliaria, 10,57 por ciento, siempre según datos oficiales.

El Producto Geográfico Bruto (PGB) es la valoración de los bienes y servicios finales producidos en la provincia de Córdoba, en un período de tiempo determinado.