El Gobierno nacional promociona fondos de inversión inmobiliaria para combatir déficit habitacional

El secretario de Finanzas y el de Vivienda de la Nación se explayaron sobre los instrumentos financieros adecuados para impulsar el desarrollo de la economía real. Reconocieron que falta

estabilidad macroeconómica y confianza

Por Cecilia Pozzobon – cpozzobon@comercioyjusticia.info

El secretario de Finanzas de la Nación, Santiago Bausili, y su par de Vivienda, Iván Kerr, promocionaron ayer en Córdoba los fondos comunes de inversión inmobiliaria como uno de los instrumento más adecuado para lograr el desarrollo de la economía real por medio del mercado de capitales.

“El Estado, con los fondos públicos, no va a llegar nunca a cubrir la demanda y el déficit habitacional que tiene el país”, admitió Kerr y agregó: “Teníamos que buscar de implementar otros esquemas -que ya fueron exitosos en otros países del mundo- para que los privados encuentren así las condiciones que necesitan para poder hacer sus propias inversiones y atender a su vez la demanda de esas viviendas”, añadió.

En una rueda de prensa de la que participó Comercio y Justicia, el funcionario explicó que los fondos comunes de inversión inmobiliaria fueron creados en la Ley de Financiamiento Productivo y que recién ahora han sido reglamentados.

De esta forma, “cualquier fondo común de inversión o fideicomiso que invierta en proyectos inmobiliarios que la Secretaría de Vivienda autorice, no tributará Ganancias si la inversión es a 10 años, o tributará sólo 15% si la inversión es a cinco años”, detalló.

Asimismo, explicó que la iniciativa está destinada a proyectos de viviendas de ingresos bajo o medios. “Estipulamos que no deben superar las 220 mil UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), lo que hoy sumaría algo así como $8 millones. Allí hay una oportunidad enorme de captar inversión privada y que pueda volcarse a la construcción de viviendas”, aseguró el funcionario.

“De otra manera sería imposible. Este año la Secretaría de Vivienda tuvo un presupuesto de 20 mil millones de pesos de los que llevamos ejecutados 75%. Si consideramos que construir una vivienda social de 55 metros cuadrados cuesta alrededor de $2 millones, con nuestro presupuesto podríamos hacer 10 mil viviendas y se necesitan 200 mil en Argentina. Claramente había que buscar otra manera”, agregó.

Coorganizada por la Bolsa de Comercio de Córdoba (BCC), la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba (Ceduc) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), la jornada denominada “Financiamiento para el desarrollo a través del mercado de capitales”, puso de relieve que para que crezca el financiamiento de largo plazo hace falta generar confianza.

“En Argentina tenemos dos problemas crónicos: el déficit fiscal y la dificultad para financiarlo, que nos lleva a recurrir al mercado externo, lo que a su vez nos genera descalce y nos expone a los shock externos”, explicó Bausili y acotó: “El gran monstruo es la inestabilidad macroeconómica, porque no se puede desarrollar un mercado de capitales si no hay estabilidad macro”.

Por su parte, el presidente de la CNV, Marco Ayerra, refirió los números que detallan el crecimiento del mercado de los últimos años: “Estamos cerca del millón de inversores, un récord histórico. Asimismo, es el momento de la mayor participación de empresas en 30 años y la mayor de las empresas pymes. El mercado es más federal, hay 300 nuevos agentes y en provincias que antes no había. Hay más productos y además, somos mercado emergente”.

Sin embargo, reconoció a los medios que los activos regulados por CNV suman 50 mil millones de dólares y todos los productos pymes suman menos de mil millones. “Hay mucho espacio para que las pymes tomen parte de ese financiamiento. Falta animarse y tomar confianza en el país”, dijo.

Finalmente, tanto Bausili como Ayerra coincidieron en que el crecimiento del mercado de capitales argentinos va a demandar un largo tiempo. “Es un proceso de largo plazo. Hay que tener en cuenta que hoy, entre 66 y 75% del financiamiento de Argentina es externo. Pasar ese monto al mercado doméstico implica crecer un montón. Como para darse una idea, debería multiplicarse por cuatro para alcanzar al mercado más próximo en Latinoamérica que es Colombia”, dijo Ayerra.

Por su parte, Bausili agregó: “Se puede corregir incertidumbre política, pero el crecimiento del mercado de capitales va a llevar mucho tiempo. La estabilidad es una condición necesaria, porque mientras siga habiendo incertidumbre, la gente va a seguir ahorrando afuera o en el colchón. Cuando sienta que las políticas del Gobierno son estables, entonces va a animarse a los mercados voluntarios”.