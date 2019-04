Dietrich: “Estamos desencadenando la Argentina, pero no todo es color de rosa”

El ministro de Transporte de la Nación se refirió así a las políticas aplicadas por el Gobierno de Cambiemos. Aseguró que el país estaba “encadenado por la burocracia, la corrupción,

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, disertó en el Ciclo de Coyuntura de la Bolsa de Comercio de Córdoba (BCC) y aseguró que la gestión del presidente Mauricio Macri está “desencadenando a la Argentina”, aunque reconoció que “no todo es color de rosa”.

Así lo afirmó al graficar que cuando Cambiemos asumió el poder, el país estaba “encadenado por la burocracia, la corrupción, el narcotráfico, la falta de mirada federal, entre otras cosas”.

“Claramente hay muchos problemas. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué sistemáticamente los tenemos? Y creo que la respuesta está en que nunca encaramos en serio los problemas estructurales. Y eso es lo que estamos haciendo en nuestro gobierno”, aseguró el funcionario para luego agregar que si el Ejecutivo no hubiera aumentado el transporte, la luz y el gas, no podría haberse invertido “en nada de lo que estamos haciendo” para que ocurra un cambio profundo.

Según Dietrich, el Gobierno no tiene chances de hacer algo diferente de lo que está haciendo. Al respecto, insistió en que se debe profundizar lo actuado. “No hay atajos. Los políticos de la oposición no ven esto. Lo único que ven es cómo enriquecerse y ‘meter’ a su familia en el Gobierno. Así sólo vamos a seguir dependiendo de la cosecha: si hay buen clima crecemos y si no, caemos”, aseguró ante más de un centenar de comensales.

“La política ha sido el negocio más rentable de la humanidad en Argentina”, lanzó, para agregar que muchos de los que hoy hablan desde la oposición formaron parte del gobierno anterior”. “(Sergio) Massa formó parte del gobierno durante siete años y ahora dice que nunca se hizo el tercer carril a Tigre. Nosotros lo estamos terminando”, afirmó Dietrich.

Más de uno de los empresarios presentes reclamaron lo que consideraron “falta de comunicación de las buenas políticas del Gobierno”. Dietrich asumió el reclamo y se confió: “Estoy seguro de que la gente va a terminar valorando lo que estamos haciendo”.

Repaso de obras

Durante su exposición, el ministro repasó las políticas llevadas a cabo por la cartera que dirige: se refirió a las licitaciones públicas. “En Argentina, en 65 años se construyeron 2.800 kilómetros de autopistas. Nosotros estamos haciendo 2.800 kilómetros más en estos cuatro años”, aseguró.

En ese sentido, destacó el lanzamiento de los contratos de Participación Público-Privada (PPP) con los cuales, consideró, se desburocratizaron y simplificaron los procesos, y afirmó que no se da espacio a la corrupción. “Antes, detrás de cada obra había un kiosco. Ahora no están más, los eliminamos”, insistió.

Mencionó la implementación de las normas necesarias para lograr la escalabilidad y la posibilidad de que circulen bitrenes por las rutas argentinas para bajar los costos logísticos que inciden en los precios. “La normativa está vigente pero como somos federales, cada una de las provincias debe adherir para que estos transportes puedan circular por las rutas provinciales. Todavía hay varias jurisdicciones que no lo hicieron, especialmente las del norte, que serían las más beneficiadas debido a la distancia que recorren sus camiones para llegar a los puertos”, dijo.

También hizo hincapié en las obras en los puertos, principalmente en los accesos a ellos: afirmó que se bajaron los costos que implican movilizar la producción dentro de los puertos, y sostuvo que el de Buenos Aires era más caro que el puerto de Salto y que ahora es más barato. “Había más de 40 kioscos compulsivos ahí dentro que hoy no están más”, dijo, para luego aclarar: “Esto no es obra sólo del kirchnerismo. Son 70 años de hacer las cosas mal hasta casi hacerlas desaparecer”.