Crisis en el transporte: viajes en taxi bajaron a la mitad en 2019

La cantidad de viajes diarios que realizan los taxis en la ciudad de Córdoba alcanzó un promedio de 22,97 hasta agosto de 2019 y desde principios de año. En tanto, en el caso de los remises, la cifra fue de 23,02 por cada jornada.

Para los taxis, el dato implica una caída a la mitad luego de los 44 bajadas de bandera por día registradas en 2015, última cifra disponible.

Los datos reflejados por Comercio y Justicia aparecen incluidos en los indicadores de taxis y remises publicados por la Municipalidad de Córdoba en el Portal de Gobierno Abierto y actualizado en las últimas horas.

En rigor, la estadística es toda una novedad, por haber actualizado un insumo que mostraba un evidente retraso en el tiempo.

Como fuere, deja al descubierto que la crisis en el servicio público de transporte de pasajeros, sea el masivo o bien el ofrecido este tipo de prestadores, acusa una baja en la cantidad de viajes realizados.

En el caso del transporte urbano de pasajeros, los números marcan la misma tónica aunque no tan drástica como en taxis y remises.

Ayer, la Municipalidad informó detalles sobre el corte de boleto diario y por empresa actualizados a la fecha y la reducción se mantiene respecto a años anteriores. La estadística incluye el corte de boleto por hora y por tipo de tarifa, esto es plana o bien subsidiada y en ese caso el detalle de tipo de aporte, si es Boleto Educativo Gratuito (BEG) o demás beneficios que presta el Gobierno de Córdoba.

Este medio ya informó sobre la caída en el movimiento registrado en la Terminal de Ómnibus de Córdoba en relación al transporte de pasajeros de larga distancia.

En contraposición, se observa un creciente movimiento de los arribos y partidas de vuelos desde el aeropuerto Ambrosio Taravella, principalmente de servicios de cabotaje, impulsados por las tarifas competitivas tras el desembarco de las denominadas low cost. Pero el aporte novedoso llega por el lado de los taxis y remises.

De acuerdo con datos informados por la comuna actualizados a agosto, en Córdoba había 4.243 taxis y 2.867 remises.

Los números tienen con base el año 2008. Entonces, había 3.830 amarillos y 3.511 verdes. Las cifras, discontinuadas en 2009 y 2010, se retomaron desde 2011 y hasta la fecha. En el caso de los taxis, tuvieron un pico de 4.253 en 2017 y desde entonces apenas bajaron 10 chapas hasta 4.243 el año pasado y este año.

En cuanto a los remises, mostraron una leve caída desde 2008 hasta subir de nuevo a 3.467 en 2013. Desde entonces, el número de habilitados cayó de manera progresiva hasta los 2.867 de 2019.

Respecto a la cantidad de viajes por día, en el año base era de 47 para el caso de los taxis. No hay cifras de los verdes. Ese número cayó hasta 38 en 2011. En tanto, desde 2014 se situó en 44, cifra que se repitió en 2015.

Desde entonces no hubo más estadísticas, hasta ahora.

El dato nuevo no incluye ese número específico pero sí el acumulado hasta agosto que llega a 97.500 viajes. Dividido la cantidad de taxis habilitados, muestra un diario de 22,97 viajes por día, la mitad que la cifra registrada en 2015.

En cuanto a los remises, no hay datos desglosados de años anteriores. Sólo se informa que hasta agosto se realizaron 66 mil viajes diarios que, dividido la cantidad de chapas habilitadas muestra 23,02 por día.

Sin embargo, el documento no da cuenta respecto a la cantidad de kilómetros realizados por viaje. Con todo, tiempo atrás, la propia comuna supo informar ese número y mostraba una leve baja con relación a años anteriores.

Como fuere, los guarismos revelan un dato que los propios prestadores del servicio vienen alertando desde hace tiempo y que se vincula a la caída de la demanda y a la pérdida de rentabilidad.

Ahora, al menos el vinculado al número de viajes, queda claramente en evidencia.

Claro que los titulares de chapas y los propios choferes tienen una explicación para esa evolución. Más allá de la caída en el poder adquisitivo de los usuarios, muy evidente por la baja del poder adquisitivo producto de la crisis, el punto es la competencia desleal que denuncian los prestadores. En esa línea, señalan que, precisamente por la crisis y la falta de control del poder concedente, esto es el municipio, explotó la cantidad de remiseros ilegales particularmente en los barrios.

De hecho, aseguran que la cifra de “truchos” duplica a los legales, dato nunca confirmado, por cierto.

En esa línea, se puede comprender la resistencia de los taxistas y remiseros al desembarco de Uber, un servicio que a poco de funcionar en Córdoba, fue suspendido por orden judicial, tras una fuerte resistencia de los prestadores legales.

Viajes en auto

Por lo demás, la Municipalidad de Córdoba informó datos sobre el promedio de viajes diarios en autos particulares. El promedio diario alcanza a 321 mil. La cifra más que duplica el número de viajes por día de taxis y remises que, en conjunto, suman 163.500.

Con todo, el guarismo no permite una referencia concreta, sólo la foto del momento.

El dato, sin embargo, corresponde a la Encuesta Origen Destino 2009. El número incluye viajes en condición de conductor o pasajero, según especifica la comuna en el informe.