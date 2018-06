Costos de obra pública, con subas de hasta 40% en 2018

En mayo, secuela de la devaluación, hubo aumentos de hasta 20% en algunos insumos. En el año se registraron alzas claves -tubos de acero: 38,6%-. Los incrementos afectan los contratos de trabajos públicos encarados por el Gobierno provincial

Los principales insumos destinados a la obra pública experimentaron en mayo pasado subas de hasta 20%, y en algunos casos acumulan en el año aumentos de hasta el 40% en determinados rubros, incluso superiores a los registrados en diciembre de 2015 y enero de 2016, cuando operó la primera devaluación por la asunción de Mauricio Macri. Los datos aparecen reflejados en el denominado Índice de la Obra Pública (IOP) que releva la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia. Concretamente, se trata de un listado de 46 insumos que se utilizan a los efectos de medir la variación de costos de los factores para la redeterminación de precios de obra pública.

El objetivo principal de la medición es reflejar la variación de los precios medios de una serie de factores, constituyéndose en exclusivos indicadores de referencia para la Redeterminación de Precios de Obras Públicas del Gobierno de la Provincia de Córdoba, tal como lo establece el decreto 800/16 y la resolución N°30 del Ministerio de Finanzas.

De acuerdo con los datos de mayo, hubo aumentos generalizados en todos los insumos pero en algunos casos fueron decididamente contundentes para una variación mensual.

De hecho, Comercio y Justicia había adelantado la semana pasada sobre los aumentos, en función de datos aportados por la Cámara de la Construcción. También entonces, con información del Índice del Costo de la Construcción (ICC), ya se intuían aumentos importantes. De todas formas, ese último índice mide la variación de costos de insumos y de mano de obra para la edificación de una vivienda tipo.

Pero en este caso, el indicador releva insumos para obras públicas. Así se incluyen ítemes que no aparecen reflejados en el índice minorista para la construcción de una vivienda.

Respecto a los aumentos de mayo, el más importante golpeó los conductores aéreos, cuyo precio escaló 19,9% en mayo y acumuló una suba de 39,39% en los primeros cinco meses del año.

Si bien se trata de un insumo específico que incide sólo en determinadas obras, el aumento experimentado llama la atención por su contundencia.

Sin embargo, otro rubro, en este caso clave por su impacto en trabajos específicos, es el de los tubos de acero, que aumentaron aumentaron en mayo 16,97%, y en lo que va del año 38,61%, siempre según datos oficiales.

La Provincia asegura que, afortunadamente, la devaluación y el aumento de ese insumo no golpeará prácticamente ninguna obra de los gasoductos, no sólo de los troncales sino del resto de ese tipo, salvo casos específicos de algunos proyectos que resta completar.

Es que, en el caso de los ductos troncales, no bien se adjudicaron y con los fondos obtenidos por la emisión de sucesivos títulos de deuda, los tubos de acero se adquirieron hace ya tiempo.

En tanto, en otras obras remanentes se compraron este año pero previo a la devaluación que operó desde fines de abril pasado.

Los tubos de acero representan entre 20% y 25% de los costos totales de los gasoductos troncales, valuados en más de 800 millones de dólares en su conjunto.

Más aumentos

Pero esas no fueron las únicas subasimportantes en mayo.

El rubro “Alambres, aluminio y cerámica” mostró un alza de 17,79% en el quinto mes del año. En 2018, acumulan un aumento de 34,6%. En el listado informado por la Provincia no se discrimina el ajuste específico de cada uno de esos elementos.

Por su parte, los aceros escalaron 10,78%, y en el año, 28,13%.

En tanto, el rubro “Cables” mostró un alza de 18,01%, y de 36,65% en lo que va de 2018.

Por lo demás, otros insumos claves registraron alzas menores respecto al resto, aunque no por ello menos significativas. Fue el caso de los asfaltos, que en mayo aumentaron 4,53% y sumaron 13,75% en los primeros cinco meses del año.

También el hormigón, que subió 3,06% y 15,27% en mayo y en el año, respectivamente.

En tanto, el cemento se incrementó 3,39% en el último mes, y 12,61% en 2018.

A diferencia de abril, cuando se produjo un aumento de 9,9% en la mano de obra, ese rubro no registró variaciones en mayo.

Tampoco hubo cambios en la tarifa eléctrica, a diferencia del mes anterior.

Justamente, la falta de movilidad de esos ítemes, resalta más el aumento del resto de los productos, que en conjunto subieron 9%.

Si bien es erróneo hacer un promedio del aumento de los 46 insumos relevados -algunos tienen incidencia menor según el tipo de obra, en algunos casos marginal-, es una muestra de que los aumentos fueron generalizados y sólo comparables con diciembre de 2015 y enero de 2016.

En ese momento, al momento de la primera devaluación aplicada por Mauricio Macri, el promedio de aumentos mostró 10% en diciembre y 9,7% en enero de 2016, siempre según datos oficiales.